Concejal fue denunciado por su pareja por violencia de género: "Me golpeó en la cara, el tórax y los brazos, incluso intentó ahorcarme"

La mujer contó que la agresión de Ciro Alfonso Ortiz fue mientras compartía con amigos de ambos en el municipio de Jordania, y por razones de celos

El municipio de Aratoca, en Santander, se ha visto sacudido por las acusaciones de violencia de género contra el concejal local Ciro Alfonso Ortiz Márquez, del Partido Liberal.

El escándalo tomó una dimensión mayor con la denuncia pública de la joven afectada, quien asegura haber sido brutalmente agredida por su pareja sentimental, hecho que habría ocurrido el domingo 31 de agosto y que originó reacciones inmediatas de diversos sectores institucionales y ciudadanos.

De acuerdo con el relato divulgado por la víctima, el episodio violento comenzó en el municipio de Jordán, mientras compartía con amigos en compañía del concejal, una situación de celos habría detonado la agresión.

En palabras de la joven: “Me golpeó en la cara, el tórax y los brazos, incluso intentó ahorcarme”, dejando constancia de la gravedad de las lesiones sufridas. La joven también señaló que uno de los acompañantes del concejal la amenazó directamente: “Un acompañante del concejal me advirtió que la iba a matar”.

El concejal de Aratoca, Ciro
El concejal de Aratoca, Ciro Alfonso Ortiz, denunciado por presuntamente haber maltratado a una mujer- crédito Jesús Áviles / Infobae

Al regresar a Aratoca, la situación empeoró. Varios vecinos del sector intervinieron al percatarse de la golpiza, logrando frenar la violencia y dar aviso a la Policía.

Sin embargo, la denunciante expresó su malestar por la presunta pasividad de los agentes, a quienes responsabilizan de no haber actuado por tratarse, según ellos, de un funcionario público. Esta inacción generó una ola de indignación en la comunidad, cuyos miembros exigen explicaciones y medidas contundentes.

El protocolo institucional se activó tan solo cuando la joven llegó al hospital de Aratoca para recibir atención médica. Allí, el personal sanitario atendió múltiples golpes y laceraciones e informó de inmediato el caso a la Comisaría de Familia, garantizando el acceso a las rutas de protección previstas para víctimas de violencia intrafamiliar.

En paralelo, la Personería Municipal exigió a Policía, hospital y Comisaría de Familia un reporte minucioso de las acciones tomadas y de las garantías ofrecidas a la víctima.

Ciro Alfonso Ortiz Márquez es
Ciro Alfonso Ortiz Márquez es señalado por su novia de 22 años de haberla agredido físicamente - crédito Alcaldía Aratoca

Según el comunicado oficial de la Alcaldía de Aratoca, la administración “rechaza de manera enfática” la violencia contra la mujer y pide a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación rigurosa en contra del concejal Ortiz Márquez, reiterando que hechos de esta naturaleza resultan inadmisibles en servidores públicos.

¿Qué dijo el concejal?

Por su parte, Ciro Alfonso Ortiz Márquez negó los hechos a través de un comunicado en el que expresa su disposición a colaborar con las investigaciones. “Yo, Ciro Alfonso Ortiz Márquez, me permito dirigirme de manera respetuosa a la ciudadania para aclarar los señalamientos realizados en mi contra, a raíz de los hechos difundidos el pasado domingo 31 de agosto en el municipio de Aratoca, en los cuales se me acusa de haber agredido a una mujer”, inició diciendo el documento.

De esta manera, el concejal expresó su respeto “absoluto hacia la institucionalidad y las autoridades competentes, ante quienes me encuentro en plena disposición de comparecer, rendir las explicaciones que correspondan y aportar todas las pruebas necesarias que permitan demostrar mi inocencia y preservar mi buen nombre”.

El comunicado continúo: “De manera clara y categórica, reitero mi rechazo total a cualquier forma de violencia contra la mujer, porque defiendo la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales. Con el fin de garantizar objetividad, transparencia e imparcialidad, informo que días antes de la denuncia presenté formalmente una solicitud para que la Comisaría de Familia se declarara impedida de conocer este asunto".

Ciro Ortiz agradeció a quienes han expresado solidaridad y apoyo, “y al mismo tiempo expreso mi respeto hacia quienes han emitido juicios anticipados en mi contra, confiando en que será la justicia la llamada a determinar la verdad y esclarecer mi situación jurídica”.

Finalmente, el concejal señaló que “por mi parte, no emito juicios de valor contra quienes me acusan, pues respetó plenamente el debido proceso y la garantia de defensa que nos ampara a todos los ciudadanos, confiando en que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos".

