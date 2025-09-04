Colombia

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

El comediante antioqueño compartió detalles sobre su proceso de adelgazamiento, destacando que la intervención médica fue motivada por bienestar personal

Daniel Ospina

Daniel Ospina

El humorista relató cómo cambió su vida luego de la intervención quirúrgica - crédito Canal RCN

Durante los 10 años que lleva al aire MasterChef en Colombia (y siete su variante más popular, MasterChef Celebrity), prevalece la duda entre los seguidores del formato producido por el Canal RCN sobre cuál fue la mejor edición.

Naturalmente, esa respuesta es subjetiva debido a que juegan factores como el nivel de la competencia, el desempeño del jurado y, como no, las propias celebridades que son fundamentales para que el programa tenga éxito.

En ese sentido, Mauricio “Chicho” Arias dejó un impacto duradero entre los televidentes cuando apareció en la cuarta temporada, desarrollada en 2022. El comediante llegó hasta la gran final, causando sensación por su destreza en la cocina, así como por carisma que desplegó durante su participación en el formato.

Ambos elementos le permitieron llegar al último desafío en el que se midió ante el actor Carlos Báez, el freestyler de BMX Tatán Mejía, y el ganador de la temporada: el actor Ramiro Meneses.

Chicho Arias y Carlos Báez
Chicho Arias y Carlos Báez fueron dos de los finalistas en 'MasterChef Celebrity Colombia', en la cuarta temporada celebrada en 2022 - crédito @carlosbaezcarvajal/Instagram

Pese a la derrota, “Chicho” siguió con su carrera de comediante en los años posteriores a su paso por el formato, y con el desarrollo de la séptima temporada, fue el más reciente invitado al programa Manos Arriba, el aftershow del formato culinario de RCN, presentado por Dominica Duque y Estiwar G, este último con el que coincidió “Chicho” en MasterChef Celebrity.

Inicialmente, ambos presentadores le hicieron saber que “no lo veían”, haciendo alusión a su pérdida de peso. Ante esto, el humorista reveló que se sometió a una cirugía, motivado por razones de salud.

El comediante reveló que se
El comediante reveló que se sometió a una intervención para perder hasta 50 kilos - crédito Canal RCN

“Me operaron. La gente dice que me operé. No, me operó un señor que sabe, un médico. Yo no me operé. Me operaron y bajé 50 kilos”, expresó el exparticipante con sentido del humor.

Arias explicó que el proceso de pérdida de peso se extendió entre 10 meses y un año, y destacó que actualmente se siente más conforme y tranquilo con su estado físico. “Me operaron y bajé 50 kilos, yo creo que me demoré un año, entre 10 meses y un año me demoré... Sigo ahí, sobre todo aliviado”, afirmó el comediante.

El cambio no pasó desapercibido para los seguidores del programa, quienes comentaron en redes sociales sobre la transformación del antioqueño. A pesar de la notable diferencia en su aspecto, Arias aseguró que su sentido del humor permanece intacto.

Así llegó ‘Chicho’ Arias a ‘MasterChef Celebrity’

'Chicho' Arias llegó a 'MasterChef
'Chicho' Arias llegó a 'MasterChef Celebrity Colombia' en 2022 gracias a Frank Martínez, según reveló en una entrevista - crédito @chichoariasr/Instagram

En 2024, durante una charla en Los 40, el antioqueño cómo se produjo llegada al formato, gracias a la experiencia previa con su amigo, el también comediante Frank Martínez, que participó en la tercera temporada de MasterChef Celebrity.

“Vieron a Frank, entonces él fue a presentarse y seguramente vieron en el Instagram de él y lo que hace y me pillaron porque ahí aparecí yo […] le preguntaron obviamente a Frank y él dijo (a los productores): ‘Sí, claro, hágale, es parcero mío’ […] Entonces me llamaron y me preguntaron que si yo iría”.

Después de revelar cómo fue contactado por el Canal RCN para formar parte de las filas del concurso, el comediante entró en detalles sobre la negociación de su remuneración semanal. Inicialmente, intentó hacerse un poco el difícil para que aumentaran un poco la compensación monetaria, pero no tuvo buenos resultados y recibió menos de lo esperado.

“Fue muy chistoso porque en la llamada yo le dije que si me hacía el favor y me llamaba ahorita, porque claro, uno se hace el difícil […] Ahora, negociar bien es una cosa que se dice muy fácil, pero lograrlo es otra cosa”, agregó.

“Frank dice un día dizque ‘yo me di cuenta de que era el segundo que menos le pagaban’ […] no supimos quién era el primero porque es que a él solo le dijeron eso: ‘usted es el segundo que menos gana’. Ya después yo con Estiwar G y Corozo a mirar a cuál de los tres es al que menos le pagan […] Al final a los tres nos pagaban por igual”, concluyó.

