Westcol se pronunció tras los disturbios en Cali por resultados electorales: “Qué estupidez salir a volver mierda una ciudad”

Los resultados de la segunda vuelta en Colombia, que dieron como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella con 12.959.542 (49,66%) ―por encima del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que sacó 12.708.712 (48.70%)―, desató toda una ola de comentarios y críticas a través de redes sociales.

Durante la noche del domingo 21 de junio de 2026, el oriente de Cali fue escenario de actos de vandalismo que afectaron cámaras de fotomultas y estaciones del sistema de transporte masivo MIO, cuando un grupo de personas causó daños en varios puntos de la zona, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades locales.

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La Policía Metropolitana de la ciudad desplegó operativos para contener los desmanes y evitar que la situación se extendiera a otros sectores del municipio. Fuentes oficiales indicaron que el objetivo principal de la intervención fue restablecer la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las imágenes que circularon ampliamente en redes sociales muestran a jóvenes atacando la infraestructura urbana sin que, en los primeros minutos, se lograra identificar a los responsables.

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Crítica de Westcol a los actos vandálicos: "Dañan lo que dicen proteger" - crédito @westcol/IG - @ColombiaOscura/X

Las acciones violentas incluyeron daños a las cámaras utilizadas para el control del tránsito, así como agresiones contra instalaciones del sistema MIO, lo cual generó inquietud en la comunidad por las posibles repercusiones en la movilidad y la prestación del servicio de transporte.

Varios ciudadanos manifestaron su temor ante el deterioro de bienes públicos, al considerar que estos hechos afectan el bienestar colectivo y representan un desafío para las autoridades encargadas de la seguridad.

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Según autoridades municipales, se evalúan los daños causados y se adelantan investigaciones para identificar a los responsables.

El creador de contenido Westcol reaccionó en su cuenta oficial de X a los disturbios ocurridos en Cali tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

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En su mensaje, el influenciador cuestionó de manera directa los daños provocados durante la jornada: “Que estupidez salir a volver mierda una ciudad, que se gana con eso? Dañando lo que supuestamente quieren proteger”.

Westcol rechazó la violencia urbana: "Salir a destruir no tiene sentido" - crédito @WestCOL/X