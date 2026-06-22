Colombia

Westcol se pronunció tras los disturbios en Cali por resultados electorales: “Qué estupidez salir a volver mierda una ciudad”

El creador de contenido expresó su inconformidad ante los daños ocasionados durante las protestas en la capital vallecaucana, después de conocerse los resultados electorales en Colombia que dieron como presidente electo a Abelardo de la Espriella

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Los resultados de la segunda vuelta en Colombia, que dieron como presidente electo al abogado Abelardo de la Espriella con 12.959.542 (49,66%) ―por encima del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que sacó 12.708.712 (48.70%)―, desató toda una ola de comentarios y críticas a través de redes sociales.

Durante la noche del domingo 21 de junio de 2026, el oriente de Cali fue escenario de actos de vandalismo que afectaron cámaras de fotomultas y estaciones del sistema de transporte masivo MIO, cuando un grupo de personas causó daños en varios puntos de la zona, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades locales.

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La Policía Metropolitana de la ciudad desplegó operativos para contener los desmanes y evitar que la situación se extendiera a otros sectores del municipio. Fuentes oficiales indicaron que el objetivo principal de la intervención fue restablecer la tranquilidad y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las imágenes que circularon ampliamente en redes sociales muestran a jóvenes atacando la infraestructura urbana sin que, en los primeros minutos, se lograra identificar a los responsables.

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Crítica de Westcol a los actos vandálicos: "Dañan lo que dicen proteger" - crédito @westcol/IG - @ColombiaOscura/X
Crítica de Westcol a los actos vandálicos: "Dañan lo que dicen proteger" - crédito @westcol/IG - @ColombiaOscura/X

Las acciones violentas incluyeron daños a las cámaras utilizadas para el control del tránsito, así como agresiones contra instalaciones del sistema MIO, lo cual generó inquietud en la comunidad por las posibles repercusiones en la movilidad y la prestación del servicio de transporte.

Varios ciudadanos manifestaron su temor ante el deterioro de bienes públicos, al considerar que estos hechos afectan el bienestar colectivo y representan un desafío para las autoridades encargadas de la seguridad.

Según autoridades municipales, se evalúan los daños causados y se adelantan investigaciones para identificar a los responsables.

El creador de contenido Westcol reaccionó en su cuenta oficial de X a los disturbios ocurridos en Cali tras conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

En su mensaje, el influenciador cuestionó de manera directa los daños provocados durante la jornada: “Que estupidez salir a volver mierda una ciudad, que se gana con eso? Dañando lo que supuestamente quieren proteger”.

Westcol rechazó la violencia urbana: "Salir a destruir no tiene sentido" - crédito @WestCOL/X
Westcol rechazó la violencia urbana: "Salir a destruir no tiene sentido" - crédito @WestCOL/X

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