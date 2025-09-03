Reconocido presentador habló de los problemas financieros con su exmanager: la deuda supera los $100 millones

Orlando Liñán reveló que ya hay un proceso legal contra su exmánager tras millonaria pérdida de dinero - crédito @orlandolinan/Instagram

Buen día, Colombia es una propuesta que, pese a diversas transformaciones en su elenco, ha logrado consolidarse y mantener la atención del público.

Actualmente, los rostros que continúan liderando el programa son Ana Karina Soto, Mamá Luz, Sandra Bohórquez, María Mercedes Ruiz, Andrés López y Orlando Liñán, que han sabido adaptarse a los cambios y sostener la cercanía con la audiencia.

Uno de los integrantes más destacados de este equipo es Orlando Liñán, que, tras su consolidación actoral interpretando a Diomedes Díaz en una producción previa, halló un nuevo espacio en la televisión como presentador de Buen día, Colombia.

Su integración al formato matutino le ha permitido poner en práctica cualidades como el carisma, la espontaneidad y la versatilidad, rasgos que han sido ampliamente reconocidos por los seguidores del programa y que han favorecido su posicionamiento dentro del medio televisivo nacional.

No obstante, más allá del trabajo en pantalla, Liñán ha mantenido un vínculo profundo con la música, pasión que ha canalizado lanzando canciones nuevas y participando en diferentes presentaciones distribuidas por varias ciudades del país. Estos esfuerzos por consolidar su carrera como cantante le han permitido conectarse con públicos diversos y afianzar otra faceta artística, que alterna paralelamente con sus actividades como conductor televisivo.

Manejos financieros sospechosos

En medio de sus proyectos musicales y televisivos, Orlando ha vivido una situación compleja asociada al manejo de sus recursos económicos. Un conflicto surgido con su exmánager salió a la luz pública a comienzos de 2025, cuando se conocieron detalles sobre manejos financieros irregulares.

El propio Liñán reveló que, al revisar sus cuentas, detectó incongruencias en la administración de dineros, pues su entonces representante habría gastado sumas importantes sin autorización previa. Esta situación generó un distanciamiento definitivo y dio origen a una disputa, cuya solución permanece activa por la vía legal.

Declaraciones del presentador

Durante una entrevista concedida al programa Lo sé todo, Orlando Liñán relató que intentó una solución conciliatoria durante casi dos años, buscando llegar a un acuerdo amistoso respecto a los pagos pendientes. A pesar de sus intentos reiterados, las reuniones programadas para alcanzar una resolución no avanzaron de manera satisfactoria. Liñán explicó: “Estamos en eso, eso está en un proceso que nunca quise eso, duré casi dos años, pues tratando de conciliar con él por los pagos, pero en una entrevista una vez dijo que no me debía entonces me preocupé porque durante dos años me reconoció que sí, incluso la deuda me la confesó él me gasté esta plata por esto, y yo bueno, bacano, págamela. Pues nunca hubo un pago, traté de conciliar durante un proceso, dos veces no asistió a la conciliación y el proceso sigue. Ojalá tenga el mejor desenlace que me devuelva mi dinero y quede eso así porque no quiero hacerle daño a nadie, quiero mi plata”.

El presentador dejó claro que, aunque la situación ha sido difícil, su prioridad no está en el conflicto personal, sino en el reconocimiento y restitución del dinero adeudado. Opinó que la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos financieros son fundamentales en cualquier vínculo laboral, especialmente dentro de la industria del entretenimiento, donde la confianza es un pilar central para la gestión de carreras artísticas.

Dentro del entorno laboral de Buen día, Colombia, Liñán ha visto en sus compañeros un respaldo esencial para sobrellevar los retos profesionales y personales. El entorno del programa ha promovido la interacción entre talentos de diversa trayectoria, lo que ha enriquecido el contenido y permitido que la audiencia se mantenga conectada con historias inspiradoras y dinámicas de grupo auténticas.

A pesar de los cambios en la formación de presentadores, figuras como Ana Karina Soto y Mamá Luz han sido testigos del crecimiento profesional de Liñán, así como de los desafíos que ha enfrentado, solidarizándose en procesos tanto públicos como privados.