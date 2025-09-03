Rafaella Chávez dio parte sobre su salud tras haber sido sometida a dos cirugías de urgencia: “Pude actuar a tiempo”

Rafaella Chávez preocupó al público al compartir imágenes mientras que era trasladada en una ambulancia - crédito @rafaellamusik/Instagram

La noticia sobre la salud de Rafaella Chávez, hija de la cantante Marbelle, ha generado inquietud y muestras de solidaridad entre sus seguidores.

En su cuenta de Instagram la joven artista reveló a través de sus redes sociales que tuvo que someterse a dos cirugías de emergencia, situación que la mantiene en proceso de recuperación en un centro médico.

La información, compartida directamente por la hija de la cantante Marbelle, ha puesto en el centro de la conversación pública tanto su estado de salud como el apoyo recibido por parte de su comunidad. “Con respecto a las cirugías. Tuve dos de emergencia“, escribió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, Rafaella Chávez detalló que las intervenciones quirúrgicas ocurrieron de manera imprevista y agradeció la pronta atención recibida.

Rafaella Chávez, hija de Marbelle, reportó que salió bien de las dos cirugías que le practicaron de urgencia - crédito @rafaellamusik/Instagram

“Agradezco a Dios haber podido actuar a tiempo y al personal médico: Yesid, Carolina, Helena y Daniel. Gracias”, reveló la también cantante, acompañando sus palabras con una imagen en la que se la observa en camilla, mientras la suben a una ambulancia.

Este gesto de gratitud hacia el equipo médico que la asistió resaltó la gravedad del episodio y la importancia de la atención oportuna.

La noticia de las cirugías provocó una oleada de reacciones en redes sociales.

Los seguidores de Rafaella, alarmados por su repentina ausencia y posterior reaparición, expresaron su preocupación y enviaron numerosos mensajes de apoyo.

Tras compartir una segunda fotografía en la que aparece sonriente desde el centro médico, la artista buscó tranquilizar a quienes la siguen, mostrando una actitud positiva pese a la situación.

Los comentarios de aliento y las muestras de cariño se multiplicaron, reflejando el vínculo cercano que mantiene con su audiencia.

Aunque los detalles específicos sobre la causa de las intervenciones no han sido divulgados, la percepción general entre sus fanáticos es que la recuperación de la joven bogotana, de 23 años, avanza de manera favorable.

Muchos de ellos permanecen atentos a la espera de nuevas actualizaciones, ya sea de la propia Rafaella o de su madre, Marbelle, para conocer más sobre su evolución y el desenlace de este episodio.

Rafaella Chávez se quejó de la forma en la que Marbelle la crio

Más allá del episodio médico, la propia Rafaella Chávez ha compartido en ocasiones anteriores aspectos personales de su vida que aportan contexto a su historia. En una entrevista concedida al podcast “Te lo dice Cuervo”, conducido por Camilo Cuervo, la artista reflexionó sobre su infancia y los hábitos alimenticios que marcaron su desarrollo.

Rafaella Chávez y Marbelle volvieron a vivir juntas luego de que la joven artista recuperar el control de su vida y perdonara a su madre por los errores que cometió en el pasado - crédito @rafaellamusik/Instagram

Según relató, su madre solía recompensarla con comida poco saludable tras extensas jornadas de trabajo, lo que influyó en su salud y peso durante la adolescencia. “Fue una transición muy difícil porque yo no vengo de una crianza saludable. Yo era una niña y al crecer en el medio tenía horarios de grabación muy fuertes y extensos”, inició detallando.

“Cuando llegaba a mi casa mi mamá como efecto recompensa me decía: ‘Te compré hamburguesa’ o ‘te tengo un tarro de nutella gigante’, y hay cosas que de niño no vas a entender”, recordó. Rafaella también mencionó que, a los 14 años, llegó a pesar 84 kilos, y que la falta de restricciones en su crianza la llevó a enfrentar desafíos personales relacionados con la alimentación y el autocuidado.

La trayectoria de Rafaella Chávez incluye participaciones en producciones como ‘El Paseo 6’ y la serie ‘Amor Sincero’, donde ha consolidado su presencia en el ámbito artístico nacional. Su experiencia en el medio, sumada a los retos personales que ha compartido públicamente, la han convertido en una figura seguida de cerca tanto por su talento como por su historia de vida.

En medio de la incertidumbre, la joven artista ha resaltado el valor del acompañamiento recibido, reconociendo el impacto positivo de las muestras de afecto y el respaldo de quienes han estado pendientes de su recuperación.