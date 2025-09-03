Mujer fue apuñalada 12 veces por su expareja, que no le importó lesionar a su bebé de 1 año

Una madre y su pequeño fueron atacados brutalmente en su hogar, sufriendo múltiples heridas - crédito Rodrigo Sura/EFE

Una mujer resultó gravemente herida y su hijo lesionado al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Bosa, en el sur occidente de Bogotá, tras un ataque cometido por el excompañero sentimental de la mujer. Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 31 de agosto de 2025, cuando los allegados a la víctima alertaron a las autoridades tras descubrir lo ocurrido.

De acuerdo con la denuncia, el brutal acto fue cometido en la casa en la que reside la mujer, de 38 años, con su hijo, de apenas año y medio, y que se encuentra ubicada en la carrera 80D con calle 58J, donde el criminal los dejó con múltiples heridas producto de un ataque con arma cortopunzante.

Según los primeros testimonios, difundidos por el medio Q’hubo Bogotá, la noche del sábado 30 de agosto, la víctima se encontraba compartiendo con su padre y su hermana, pero cuando el reloj marcó las 10:00 p. m., su expareja sentimental se presentó en la vivienda con la intención de llevarse al niño.

Sin embargo, la madre se negó a que el hombre se llevara al menor, por lo que este se quedó en el lugar, donde consumió un par de cervezas y esperó hasta que la mujer quedara sola para cometer el brutal acto en su contra.

Un allegado a la familia relató que el agresor: “Le propinó dos puñaladas en el cuello, una cerca al pulmón izquierdo, dos en las cervicales y el resto en la espalda. Tiene múltiples hematomas en el cuerpo y en el rostro”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio local. El ataque se extendió durante varios minutos, dejando también al menor con heridas en el abdomen y las manos.

Familiares denunciaron el ataque

El papá y la hermana de la víctima la encontraron tendida en el suelo, por lo que se comunicaron de inmediato con la Policía y los servicios de emergencia, que llegaron al lugar alrededor de las 4:00 p. m. del domingo.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital de Kennedy, donde los médicos lograron estabilizarla tras una intervención quirúrgica. En cuanto al niño, se confirmó que fue remitido a otro centro de salud, donde recibió atención por las lesiones sufridas.

“Ella entró a cirugía, el niño sufrió unas cortadas en el abdomen y las manos”, relataron los familiares de la víctima a Q’hubo. De acuerdo con lo informado, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque las secuelas físicas y emocionales persisten, por lo que están recibiendo acompañamiento.

Tras perpetrar el ataque, el agresor huyó del lugar y permanece prófugo, por lo que los familiares de la víctima presentaron la denuncia correspondiente y solicitaron a las autoridades que se avance en la investigación para dar con su paradero y lograr su captura. Por ahora, el caso fue registrado como violencia intrafamiliar, aunque los familiares exigen que sea tratado como un hecho de tentativa de feminicidio.

Hombre abusó sexualmente de su hija de 6 años en Bogotá

Un hombre fue capturado y enviado a prisión en Bogotá tras comprobarse que abusó sexualmente de su hija de 6 años de manera reiterada entre 2024 y 2025, después de que la menor denunciara que era víctima de este tipo de actos por parte de su progenitor, lo que fue ampliamente rechazado por la comunidad.

La investigación determinó que los abusos ocurrieron en la vivienda familiar, donde la menor informó a su cuidadora sobre lo que le estaba ocurriendo. Esta denuncia fue clave para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) interviniera de inmediato y restableciera los derechos de la niña.