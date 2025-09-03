Colombia

María Patricia Balanta, candidata a magistrada de la Corte Constitucional, negó ser la cuota de Gustavo Petro y señaló estigmatización por ser negra

Una de las ternadas por la Corte Suprema de Justicia se defendió de los señalamientos que se han hecho sobre su aspiración, pues ha sido considerada por los sectores de oposición como la ficha del presidente de la República

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

María Patricia Balanta defendió su aspiración a la magistratura de la Corte Constitucional - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional ha sido motivo de un intenso debate no solo en el Senado de la República, sino en la opinión pública, debido a lo que sería la predilección del presidente Gustavo Petro y su Gobierno en la aspiración de María Patricia Balanta. No obstante, la abogada, que quiere tomar el lugar que dejará el togado José Fernando Reyes, salió en su defensa y negó que fuera la “ficha” del primer mandatario en esta escogencia.

En medio de la controversia, la candidata a la magistratura denunció que enfrenta una doble estigmatización en este proceso. “Me han estigmatizado. Yo estoy segura que es por ser mujer y por ser negra, porque a mí no me ubicaron en el petrismo y yo no soy petrista”, afirmó la ternada, que en diálogo a la prensa, en la víspera de la votación que se llevará a cabo el miércoles 3 de septiembre, expuso los prejuicios que, según ella, han marcado su candidatura.

El Senado será responsable de elegir al nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional a partir de la terna seleccionada, luego de una ronda de votación - crédito Corte Suprema de Justicia

Es oportuno recordar que la terna para ocupar el cargo, designada por la Corte Suprema de Justicia, está integrada, además de Balanta Medina, por Carlos Ernesto Camargo Assis -exdefensor del Pueblo- y Jaime Humberto Tobar Ordóñez. La sesión decisiva está programada para las 3:00 p. m. en plenaria del Senado, y el ambiente político se mantiene dividido ante lo que se avizora que sería la escogencia de la abogada, que contaría con mayorías.

En su intervención, Balanta indicó su independencia política y su compromiso con el pensamiento crítico. “Yo no pertenezco al Gobierno, yo no he hecho alianzas con ningún partido político. Y he cumplido este proceso ante el Congreso y los senadores pueden dar fe de que he venido a cada una de sus orillas, de sus despachos, los he conquistado en los pasillos, los he atrapado en cualquier espacio donde pueda hablar con ellos", afirmó la aspirante.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional - crédito @petrogustavo/X

Valoró su presentación en el legislativo porque es la única manera de poder en un momento con 105 senadores. “Ya ustedes imaginan lo que eso ha significado y solo he tenido seis días para hacerlo, ¿no?”, indicó la aspirante a magistrada, que enfatizó la dificultad de acercarse a los legisladores y la brevedad del tiempo disponible para presentar su proyecto, con miras a la elección, que no registraría novedades significativas en la víspera.

María Patricia Balanta y sus argumentos para convertirse en nueva magistrada de la Corte Constitucional

La aspirante también defendió su autonomía intelectual y su visión sobre el papel de la ideología en la función pública. “Soy libre pensadora, no tengo alianza ni compromiso con partido alguno y mi ideología no es de partido, porque la ideología tiene otra significación desde el mundo de la filosofía política y jurídica. Es el saber pensar, es encontrar la comunidad de saberes, los lugares comunes donde se gestan los grandes cambios sociales”, reafirmó.

La elección de Balanta Medina
La elección de Balanta Medina podría dar mayoría al oficialismo en la Corte, según Vargas Lleras - crédito Corte Suprema de Justicia

Y reiteró que este un compromiso no solamente con Colombia, sino con el universo. “¿Por qué? Porque lo que se haga en Colombia también trasciende el mundo”, sostuvo. Todo esto en medio de los pronunciamientos no solo de la defensora del Pueblo, Iris Marín, sino del propio presidente, que intervino en la discusión a través de su cuenta de X, en el que advirtió sobre la trascendencia política de la decisión que se avecina en el órgano legislativo.

La elección de la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, expresó el mandatario de los colombianos, que parece haber marcado el rumbo de la votación con miras a la recta final del presente Congreso, pues según Caracol Radio, hasta el momento Balanta contaría con 54 votos a su favor, con lo que sería la virtual magistrada de la Corte.

