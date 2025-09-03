Redes se llenaron de memes de la chaqueta azul que lució Gustavo Petro en la alocución presidencial: “Parece Juan Gabriel”

El presidente lució una chaqueta azul que le fue prestada por un asesor de su equipo de presidencia - crédito montaje @CelsoTeteC - redes sociales

Sobre las 8:00 p. m. del martes 2 de septiembre, el presidente Gustavo Petro interrumpió la señal habitual para dar paso a una nueva alocución presidencial en la que habló de lo que nombra como los avances de su Gobierno.

El mandatario colombiano habló también de la reforma tributaria y el enfoque que esta tiene en el aumento progresivo en el precio de los combustibles, temas que han generado varias reacciones en el sector político.

Aunque el discurso se centró en asuntos coyunturales, surgió una situación que no pasó desapercibida en redes sociales: el atuendo que lució Petro durante toda la intervención, una chaqueta tipo bláiser en tono celeste que rápidamente se hizo viral al ser comparada con los vestuarios que utilizaba el reconocido cantante mexicano Juan Gabriel.

Mientras el mandatario habló de varios temas de coyuntura, las redes sociales no tardaron en reaccionar, pues cientos de internautas tomaron el estilo del presidente y lo compararon con una foto del cantante en donde luce un traje con tonos similares.

El presidente fue comparado con el cantante Juan Gabriel por su chaqueta celeste - crédito redes sociales

“Mamá que está viendo en la televisión?, - A Juan Gabriel, mijo, está cantando esa de ‘No tengo dinero, ni nada que dar’ Pero ese es Petro, - Ah, pero ese también está diciendo que no tiene dinero”, “Asi fueJuan Gabriel feat. Petro”, “Quizás Petro quería homenajear a Juan Gabriel por el aniversario”, “Juan Gabriel en su etapa de cuentachistes”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras los memes en redes sociales como X se multiplicaban, se conoció la historia detrás de este bláiser celeste que no pertenecería al presidente, sino que habría sido prestada para la alocución por un integrante de su equipo.

Las reacciones y memes por el traje de Petro no se hicieron esperar - crédito redes sociales

Se trata de Celso Tete Crespo, asesor de la Presidencia, según detalla su biografía en X, y fue por medio de esta red social que Crespo dio pistas de que la pieza se la habría prestado al presidente para la transmisión, esto después de compartir una foto en la que el asesor se ve luciendo la chaqueta azul.

Aunque en la descripción de la fotografía no detalló si la chaqueta la fue prestada o se la regaló el mandatario, un cometario daría pistas del origen. “El presidente te la regalo, supongo...”, le preguntaron a Tete Crespo, a lo que él detalló: “No tan así jajaja, pero ya queda de reliquia en mi armario para contar la historia”.

Celso Tete Crespo, asesor de la presidencia, habría sido en encargado de prestarle la chaqueta al presidente - crédito @CelsoTeteC / X

Petro ya había deslumbrado con su vestuario en una alocución presidencial anterior

No es la primera vez que el presidente llama la atención por su vestuario en una alocución presidencial, pues hace un par de semanas, durante un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, Gustavo Petro utilizó una ruana artesanal decorada con mariposas que llevaban los colores de la bandera colombiana y que fue fabricada a mano por artesanas de Tibasosa, Boyacá.

La prenda, tejida con técnicas tradicionales y apliques de colores vivos en una distribución asimétrica, captó rápidamente la mirada de la opinión pública y generó análisis en redes sociales.

La ruana con mariposas multicolores que lució Gustavo Petro en el Consejo de Ministros generó debate en redes por su valor simbólico y su origen artesanal - crédito @petrogustavo / X

La elección de mariposas guarda posibles referencias literarias con la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y el personaje de Mauricio Babilonia, conocido por estar siempre rodeado por estos insectos.

“Mi ruana ha sido todo un éxito. Hecha a mano, me la regalaron en Sotaquirá, Boyacá”, compartió Petro en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una imagen en la que destacaban los tonos cafés y las mariposas amarillas, azules y rojas. La prenda fue entregada al presidente Petro como un regalo durante su reciente gira por el departamento de Boyacá.

El mandatario expresó su interés al conocer la historia detrás de la ruana y la iniciativa de las artesanas de Tibasosa, especialmente porque ellas han vinculado diversas causas campesinas, sociales y de preservación cultural en la proyección de sus productos.

Elaborada por tejedoras de Tibasosa, Boyacá, la prenda fusiona tradiciones campesinas con referencias al realismo mágico y la identidad nacional - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

Algunos interpretaron el gesto como un reconocimiento a la labor campesina y a la creatividad de la industria artesanal nacional, mientras que otros resaltaron la originalidad y el impacto estético del atuendo en el escenario político.