Colombia

Gustavo Petro llamó a Iván Duque “bruto” por rechazar a Hamas, organización de la que sigue sin condenar por sus ataques a Israel: esto dijo

El presidente de la República, en sus redes sociales, arremetió contra su antecesor, que lo acusó de ser condescendiente con esta organización terrorista que el 7 de octubre de 2023 asesinó a más de 1.000 ciudadanos israelíes, lo que desató la feroz reacción en Gaza y Palestina

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Gustavo Petro e Iván Duque
Gustavo Petro e Iván Duque protagonizan un nuevo enfrentamiento, por cuenta del conflicto entre Israel y Palestina - crédito Mauricio Dueñas e Isaac Jiménez/EFE y Chepa Belt/Europa Press

En un nuevo capítulo en la confrontación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Iván Duque, el jefe de Estado -que sigue sin rechazar de manera abierta a la organización terrorista Hamas, tras la incursión a Israel- atacó a su sucesor: al que, palabras más, palabras menos, lo llamó “bruto”; no solo por descalificar a ese grupo, sino por sus reuniones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, al que parece haberle declarado la “guerra”.

Esta intensa discusión entre dos jefes de Estado, uno en ejercicio, reavivó la discusión sobre el manejo de la política exterior de Colombia hacia Israel y Palestina, así como el papel del actual Gobierno en la condena a organizaciones como Hamás. Petro, tras su intervención XV Foro Mundial de Migración y Desarrollo, celebrado en Riohacha (La Guajira), respondió a las acusaciones de su antecesor con una fuerte declaración en sus redes sociales.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro le respondió al exmandatario Iván Duque por su relación con Benjamin Netanyahu - crédito @petrogustavo/

“Tenemos un expresidente que ayuda a genocidas. Exigir que dejen de matar niños con bombas a Netanyahu, no es apoyar a Hamás. Lo mismo, pasa cuando se confunden los jóvenes que protestan, con los terroristas. Hay que ser como bruto para pensar así”, afirmó Gustavo Petro en la red social X, con lo que causó la polémica y le salió al paso a lo dicho por Duque, que en entrevista con W Radio lo acusó de asociarse con Hamas y apoyar el antisemitismo.

En desarrollo...

