Acuerdo arrocero garantiza precios justos y protege ingresos de productores: ministra Martha Carvajalino

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó en Yopal el acuerdo arrocero que establece precios mínimos para el arroz - crédito Minagricultura

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Martha Carvajalino, presentó en Yopal, Casanare, el acuerdo arrocero suscrito por la industria y los productores, el cual busca estabilizar la cadena productiva del arroz y proteger los ingresos de las familias dedicadas a este cultivo.

La funcionaria reafirmó la premisa gubernamental de impulsar la agricultura como pilar del desarrollo económico nacional y destacó este acuerdo como un paso esencial hacia el fortalecimiento del sector.

El evento, que se desarrolló en el auditorio de Unisangil, reunió a representantes del Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, delegados de Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros), Induarroz (Industria de Arroz), Femoarroz y líderes de productores de Casanare.

La ministra Carvajalino señaló ante los asistentes: “El arroz es una cadena estratégica de orden nacional, baluarte de la economía y esencia de la garantía y estabilidad de todas las familias que están acá. Lo que ustedes tienen hoy es un acuerdo entre privados que autoriza el Gobierno, un acuerdo entre los productores y la industria para que los y las colombianas sigan recibiendo en su casa un arroz de calidad y a precio justo, que es lo que ustedes logran con su trabajo”.

El acuerdo arrocero protege los ingresos de los productores y promueve la sostenibilidad del sector. - crédito Minagricultura

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo el liderazgo de Cielo Rusinque, avaló el acuerdo luego de revisar la documentación presentada y acompañar el proceso con rapidez. La superintendente afirmó durante el encuentro que “este acuerdo es la muestra viva del modelo de economía social de mercado colombiano(...) Y también nos presenta un llamado a la articulación de acciones conjuntas por parte de los agentes que integran la cadena productiva de arroz para la materialización del Plan de Ordenamiento Productivo del arroz”.

La celebración del acuerdo ocurre después de protestas del gremio arrocero, que denunció un marcado desequilibrio en el mercado ocasionado por una caída de los precios del cereal, atribuida principalmente al aumento del contrabando. La disposición pactada contempla la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde, además del desarrollo de un programa de ordenamiento productivo para el sector. El objetivo consiste en garantizar condiciones de remuneración justas para los productores y favorecer la sostenibilidad, calidad y comercialización del grano sin afectar a los consumidores.

Martha Carvajalino reiteró durante su intervención la importancia de que esta situación no vuelva a presentarse en el ciclo agrícola siguiente. “Lo que necesitamos es que esta cosecha les permita a todas y a todos los productores salir de esta situación y estabilizar la cadena. El otro año, y eso lo tenemos que discutir en el Consejo Nacional del Arroz, podamos desde enero adoptar las medidas necesarias en siembra, en cosecha, en almacenamiento, en secado y en comercialización para que todos ganemos”, enfatizó la ministra.

El acuerdo contempla la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde. - crédito Ministerio de Agricultura

El acuerdo arrocero, aprobado por la SIC, se dirige a estimular la producción, promover prácticas sostenibles y ampliar la oferta de variedades disponibles en el mercado. Además, busca incentivar la producción de arroz de mayor calidad y fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

El respaldo institucional a la gestión de la ministra fue subrayado en las intervenciones de líderes y representantes sectoriales. Alexis Duarte, gobernador encargado de Casanare, manifestó: “Celebro su liderazgo para solucionar esta crisis. Desde que usted está en MinAgricultura hemos tenido un diálogo franco y constructivo en beneficio del desarrollo económico de este país”. Por su parte, Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, expresó: “Agradecemos su interés y diligencia en la aprobación de este acuerdo que logra salvar la economía arrocera, no solo del Casanare, sino de todo el país”.

El líder arrocero Julio Cala también intervino ante los asistentes, destacando el acompañamiento prestado por el Minist​erio: “Señores agricultores, esta gran señora, la ministra Carvajalino, se lo merece todo. Se puso de lado de nosotros los agricultores cuando estábamos al borde de la crisis. A su equipo técnico, gracias por el compromiso de trabajo buscando una solución a este gran problema que nos afectó a todos los arroceros”.

Martha Carvajalino, lideró en Yopal la presentación de un pacto entre productores e industria del arroz. - crédito AP

El acto estuvo marcado por el compromiso de autoridades y líderes para trabajar de manera articulada en la estabilización y el desarrollo sostenible de la cadena arrocera. La presencia de actores clave de Fedearroz, Induarroz, Femoarroz, así como representantes del Ministerio de Agricultura y la SIC, reflejó la dimensión estratégica de este acuerdo. La implementación del pacto permitirá a los productores enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado, reducir el impacto del contrabando y fortalecer la competitividad del sector.

La ministra Carvajalino concluyó con un mensaje dirigido al futuro de Colombia: “El futuro de Colombia está en la agricultura y los agricultores. Ahí es donde debe estar el gran acuerdo nacional: la paz de Colombia, el hambre de Colombia y la crisis climática de Colombia se solucionan y se resuelven con un sector agrícola fuerte, con productores y productoras, con el campesinado y los pueblos étnicos produciendo más, produciendo mejor, y con un Estado que acompaña de manera asertiva esta apuesta”.