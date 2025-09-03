Colombia

Acuerdo arrocero garantiza precios justos y protege ingresos de productores: ministra Martha Carvajalino

En Yopal se resaltó el trabajo conjunto entre productores e industria arrocera, con respaldo institucional y enfoque en fortalecer la agroindustria como motor del desarrollo nacional

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
La ministra de Agricultura, Martha
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó en Yopal el acuerdo arrocero que establece precios mínimos para el arroz - crédito Minagricultura

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Martha Carvajalino, presentó en Yopal, Casanare, el acuerdo arrocero suscrito por la industria y los productores, el cual busca estabilizar la cadena productiva del arroz y proteger los ingresos de las familias dedicadas a este cultivo.

La funcionaria reafirmó la premisa gubernamental de impulsar la agricultura como pilar del desarrollo económico nacional y destacó este acuerdo como un paso esencial hacia el fortalecimiento del sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El evento, que se desarrolló en el auditorio de Unisangil, reunió a representantes del Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, delegados de Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros), Induarroz (Industria de Arroz), Femoarroz y líderes de productores de Casanare.

La ministra Carvajalino señaló ante los asistentes: “El arroz es una cadena estratégica de orden nacional, baluarte de la economía y esencia de la garantía y estabilidad de todas las familias que están acá. Lo que ustedes tienen hoy es un acuerdo entre privados que autoriza el Gobierno, un acuerdo entre los productores y la industria para que los y las colombianas sigan recibiendo en su casa un arroz de calidad y a precio justo, que es lo que ustedes logran con su trabajo”.

El acuerdo arrocero protege los
El acuerdo arrocero protege los ingresos de los productores y promueve la sostenibilidad del sector. - crédito Minagricultura

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo el liderazgo de Cielo Rusinque, avaló el acuerdo luego de revisar la documentación presentada y acompañar el proceso con rapidez. La superintendente afirmó durante el encuentro que “este acuerdo es la muestra viva del modelo de economía social de mercado colombiano(...) Y también nos presenta un llamado a la articulación de acciones conjuntas por parte de los agentes que integran la cadena productiva de arroz para la materialización del Plan de Ordenamiento Productivo del arroz”.

La celebración del acuerdo ocurre después de protestas del gremio arrocero, que denunció un marcado desequilibrio en el mercado ocasionado por una caída de los precios del cereal, atribuida principalmente al aumento del contrabando. La disposición pactada contempla la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde, además del desarrollo de un programa de ordenamiento productivo para el sector. El objetivo consiste en garantizar condiciones de remuneración justas para los productores y favorecer la sostenibilidad, calidad y comercialización del grano sin afectar a los consumidores.

Martha Carvajalino reiteró durante su intervención la importancia de que esta situación no vuelva a presentarse en el ciclo agrícola siguiente. “Lo que necesitamos es que esta cosecha les permita a todas y a todos los productores salir de esta situación y estabilizar la cadena. El otro año, y eso lo tenemos que discutir en el Consejo Nacional del Arroz, podamos desde enero adoptar las medidas necesarias en siembra, en cosecha, en almacenamiento, en secado y en comercialización para que todos ganemos”, enfatizó la ministra.

El acuerdo contempla la fijación
El acuerdo contempla la fijación de un precio mínimo de compra del arroz paddy verde. - crédito Ministerio de Agricultura

El acuerdo arrocero, aprobado por la SIC, se dirige a estimular la producción, promover prácticas sostenibles y ampliar la oferta de variedades disponibles en el mercado. Además, busca incentivar la producción de arroz de mayor calidad y fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

El respaldo institucional a la gestión de la ministra fue subrayado en las intervenciones de líderes y representantes sectoriales. Alexis Duarte, gobernador encargado de Casanare, manifestó: “Celebro su liderazgo para solucionar esta crisis. Desde que usted está en MinAgricultura hemos tenido un diálogo franco y constructivo en beneficio del desarrollo económico de este país”. Por su parte, Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, expresó: “Agradecemos su interés y diligencia en la aprobación de este acuerdo que logra salvar la economía arrocera, no solo del Casanare, sino de todo el país”.

El líder arrocero Julio Cala también intervino ante los asistentes, destacando el acompañamiento prestado por el Minist​erio: “Señores agricultores, esta gran señora, la ministra Carvajalino, se lo merece todo. Se puso de lado de nosotros los agricultores cuando estábamos al borde de la crisis. A su equipo técnico, gracias por el compromiso de trabajo buscando una solución a este gran problema que nos afectó a todos los arroceros”.

Martha Carvajalino, lideró en Yopal
Martha Carvajalino, lideró en Yopal la presentación de un pacto entre productores e industria del arroz. - crédito AP

El acto estuvo marcado por el compromiso de autoridades y líderes para trabajar de manera articulada en la estabilización y el desarrollo sostenible de la cadena arrocera. La presencia de actores clave de Fedearroz, Induarroz, Femoarroz, así como representantes del Ministerio de Agricultura y la SIC, reflejó la dimensión estratégica de este acuerdo. La implementación del pacto permitirá a los productores enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado, reducir el impacto del contrabando y fortalecer la competitividad del sector.

La ministra Carvajalino concluyó con un mensaje dirigido al futuro de Colombia: “El futuro de Colombia está en la agricultura y los agricultores. Ahí es donde debe estar el gran acuerdo nacional: la paz de Colombia, el hambre de Colombia y la crisis climática de Colombia se solucionan y se resuelven con un sector agrícola fuerte, con productores y productoras, con el campesinado y los pueblos étnicos produciendo más, produciendo mejor, y con un Estado que acompaña de manera asertiva esta apuesta”.

Temas Relacionados

acuerdo arroceroproductores de arrozprecios justosagroindustria Colombiaseguridad alimentariarespaldo institucionalColombia-Noticias

Más Noticias

CNE definirá este miércoles el futuro del partido Progresistas liderado por María José Pizarro

La decisión determinará si la coalición del Pacto Histórico podrá sumar nuevas fuerzas y reorganizar sus listas para las elecciones legislativas y presidenciales previstas para 2026

CNE definirá este miércoles el

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 02 de septiembre

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Ley de Financiamiento: Germán Ávila afirma que la canasta familiar no será gravada y sube impuestos a los más ricos

El jefe de Hacienda señaló que la reforma fiscal concentra los impuestos en productos nocivos y en altos ingresos, sin afectar bienes esenciales ni servicios de vivienda

Ley de Financiamiento: Germán Ávila

Lotería de la Cruz Roja: resultados de hoy 2 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de la Cruz Roja y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería de la Cruz Roja:

Armando Benedetti ejerció funciones presidenciales y lideró Consejo de Ministros en la Casa de Nariño

El ministro del Interior fue designado como encargado de la Presidencia y lideró un Consejo de Ministros en Bogotá

Armando Benedetti ejerció funciones presidenciales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate dejan atrás su rivalidad y juegan con la intriga de un posible proyecto juntas

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ confirmó relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar

Thunderbolts arrasa en su semana de estreno y triunfa en el ranking de películas de Disney+ Colombia

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

El efecto Karola en ‘La Casa de Alofoke’, el fenómeno viral que se apoderó de la red: “Voy reescribiendo la historia día a día”

Deportes

Video: Un jugador agrede a

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano

Jhon Jáder Durán ya tendría regreso a las canchas tras su lesión en Fenerbahce: la selección Colombia no lo extrañaría

Deportivo Pasto habría caído muy bajo en su crisis económica: denuncian desvió de recursos para el equipo femenino

Se sacude Millonarios por la lesión de Guillermo de Amores: pierde al portero de manera indefinida

Hinchas del América habrían frenado llegada de entrenador que ya fue campeón con los Escarlatas