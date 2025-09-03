A Epa Colombia le incautaron un celular durante operativo en la Escuela de Carabineros de Bogotá: esto dijo el Inpec

Epa Colombia entre las reclusas a las que se les incautó un teléfono móvil - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube/X

El 3 de septiembre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló la incautación de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en las instalaciones de Carabineros de la Policía de Bogotá, lo que reavivó el debate sobre el cumplimiento de las normas en los centros de detención que albergan a figuras públicas de alto perfil.

La operación, que comenzó alrededor de las 7:00 a. m., se desarrolló en la parte alta del Parque Nacional, donde se encuentran las instalaciones de Carabineros de la Policía de Bogotá. El objetivo principal de la inspección fue verificar la existencia de comunicaciones no autorizadas desde el interior del centro de detención, tras recibir alertas de fuentes judiciales sobre la posible realización de llamadas y el envío de mensajes electrónicos por parte de los internos, reveló El Tiempo.

Entre los afectados por la medida se encuentran exfuncionarios y personalidades vinculadas a casos de corrupción y delitos de alto impacto en Colombia, como la exdirectora para las Regiones — implicada en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)— Sandra Ortiz, o la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia.

Durante la inspección, las autoridades incautaron varios teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, cuyo uso está prohibido en este tipo de instalaciones. El Inpec detalló al medio citado que la medida responde a la obligación de evitar que los detenidos mantengan comunicaciones no autorizadas, lo que podría interferir en los procesos judiciales en curso.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Horas después del operativo, las autoridades confirmaron a Noticias Caracol que se incautaron tres dispositivos móviles. Uno de ellos perteneciente a la influenciadora Epa Colombia, que cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno y vandalismo.

Según el reporte oficial, los celulares, que “están prohibidos para su uso por parte de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad”, estaban en los baños y habitaciones de los reclusos.

Este sería el celular que incautaron a Epa Colombia - crédito X

Las autoridades señalaron que, de comprobarse el incumplimiento de las normas establecidas para la detención preventiva, no se descarta el traslado de algunos internos a otros centros penitenciarios, por lo que existe la posibilidad de que Epa Colombia no siga pagando su pena en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Esta posibilidad busca reforzar el control institucional y prevenir la reiteración de conductas que contravienen la normativa vigente.

La mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando

Mamá de Epa Colombia compartió un emotivo video de la empresaria llorando y con un sentido mensaje - crédito @rastreandofamosos/IG

Una de las personas que ha estado al tanto de la situación es la madre de la empresaria, Martha Rojas, quien ha compartido emotivos mensajes en sus redes sociales, acompañados de videos y fotografías de Daneidy antes de su detención.

En una de las publicaciones más recientes, Epa Colombia aparece llorando frente a la cámara de un celular, en un momento no especificado, acompañado de un sentido mensaje:“Pronto, hijo, todo esto acabará y tendrás la recompensa de Dios. Sabes, Él es justicia divina, ya lo verás”, escribió, junto a un emoji de manos en posición de oración. La publicación conmovió a miles de seguidores de la bogotana, que constantemente claman por su liberación.

Rápidamente, la publicación generó múltiples reacciones por parte de internautas, quienes respondieron con mensajes como: “Que Dios le conceda la libertad a la Epa ✊🏾🇨🇴🙌🏾 Ella merece una segunda oportunidad 🥹🤍🌷💎”; “Libertad y justicia para Epa”; “Muy pronto Epa saldrá de la cárcel y podrá reencontrarse con su familia y su pequeña hija”, entre otros.

Yina Calderón, DJ y creadora de contenido, también reaccionó a la publicación de Martha Rojas en el portal de entretenimiento Rastreando Famosos, con emojis llorando y expresando el dolor que siente por la ausencia de su gran amiga tras las rejas.