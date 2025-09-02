Víctimas de ‘El Viejo’, de las AUC, fueron reconocidos por el Estado: “Sus vidas, sus historias y su dolor son importantes”

“Para que nunca olvidemos nuestro pasado. En memoria a las víctimas del conflicto armado en La Dorada Caldas, y en reconocimiento a la resiliencia de las familias, que honran con amor el recuerdo de sus seres queridos”, es la frase de la placa instalada - crédito Uariv

El auge del paramilitarismo en Colombia dejó miles de víctimas en el territorio nacional. Una gran parte de ellas, a pesar de que el acuerdo de paz con las AUC se consolidó en 2004, siguen sin ser reconocidas.

Con el fin de reconocer a más de 800 víctimas del paramilitarismo en La Dorada, Caldas, se llevó a cabo la instalación de una placa conmemorativa en el Parque Santander, como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal de Justicia y Paz.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este acto reunió a más de 200 sobrevivientes del conflicto con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, estructura liderada por Ramón Isaza, responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos en la región entre finales de los años 90 y comienzos de los 2000.

La placa busca dignificar a las víctimas de desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones y amenazas ocurridos durante el período de violencia paramilitar.

En el evento fueron reconocidas más de 200 víctimas - crédito Uariv

Durante la ceremonia, familiares y víctimas participaron en un minuto de silencio y compartieron testimonios sobre las secuelas del conflicto, entre ellos el de Betty Mejía, quien perdió a sus dos hijos en este contexto.

“Esperé más de 20 años para este momento. Mis hijos, que eran tan solo unos niños, fueron asesinados vilmente, y siempre he estado buscando justicia por ellos. Quiero dedicarles esta placa a ellos, quienes nunca me han abandonado y me han dado la fuerza para seguir buscando justicia y verdad”, indicó Mejía durante el evento.

La instalación de la placa fue el resultado de varios encuentros entre las víctimas y entidades estatales, en los que se consensuaron acciones simbólicas de reparación. La frase inscrita en el monumento destaca la memoria y resiliencia de las familias afectadas.

El evento contó con la presencia de representantes de la Unidad para las Víctimas, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de La Dorada y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, quienes reiteraron el compromiso estatal con la memoria, la justicia y la reconstrucción del tejido social en el municipio.

Familias tuvieron que esperar más de 20 años para ser reconocidas como víctimas - crédito Uariv

La placa ubicada en la mitad del Parque Santander recordará a sus víctimas con la frase: “Para que nunca olvidemos nuestro pasado. En memoria a las víctimas del conflicto armado en La Dorada Caldas, y en reconocimiento a la resiliencia de las familias, que honran con amor el recuerdo de sus seres queridos”. Una vez la placa fue develada, las familias hicieron un minuto de silencio y recordaron a cada víctima.

Por su parte, la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, Alexandra Ramírez Leal, afirmó que “con esta entrega, les decimos a las víctimas que sus vidas, sus historias y su dolor son importantes. Les decimos que no están solas, que la sociedad y el Estado los ven, los escuchan y los acompañan en su búsqueda de paz y justicia. Este es un reconocimiento de su resiliencia, de su coraje y de su inquebrantable espíritu de lucha”.

¿Quién fue Ramón Isaza?

"El Viejo" fue uno de los fundadores de las AUC - crédito Verdad Abierta

Conocido como “El Viejo”, Isaza fue uno de los fundadores de las AUC en el Magdalena Medio, por lo que fue testigo directo de lo registrado con los tres hermanos Castaño.

En el proceso de desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, Ramón Isaza entregó las armas junto a centenares de combatientes bajo sus órdenes. Como parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno, aceptó participar en la Ley de Justicia y Paz, que le otorgó beneficios jurídicos a cambio de confesión de crímenes, reparación a las víctimas y colaboración con la verdad.

Isaza fue capturado en 2006 y procesado por múltiples delitos, incluidos homicidio, desplazamiento forzado y desaparición forzada. En prisión compareció sobre su rol al interior del grupo paramilitar. Tras terminar el proceso de Justicia y Paz fue dejado en libertad en 2017