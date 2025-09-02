Paseo de olla terminó en tragedia en río Aipe, de Huila: joven se lanzó de clavado y sufrió repentina muerte

La víctima fue identificada como Hernán Santiago Narváez - crédito Fotomontaje Infobae (Facultad de Ingeniería Usco)

Un paseo de río en Aipe (Huila) terminó en tragedia tras registrarse la muerte accidental de Hernán Santiago Narváez, un joven de 21 años que estudiaba Ingeniería de Petróleos en la Universidad Surcolombiana.

El accidente ocurrió cuando Narváez, acompañado de allegados, se lanzó de clavado al agua sin advertir la presencia de una roca. El impacto en la cabeza le causó una herida grave que le habría resultado fatal. Aunque fue auxiliado de inmediato, los esfuerzos por salvarle la vida no tuvieron éxito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Narváez era hijo del periodista Hernán Narváez, que trabaja en el medio local La Nación. La noticia generó consternación tanto en su entorno familiar como en la comunidad universitaria.

El joven era estudiante del programa de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Surcolombiana - crédito Facultad de Ingeniería Usco/Facebook

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana expresó su pesar por la pérdida y destacó las cualidades del estudiante, resaltando su potencial, compromiso y alegría. En un comunicado dirigido a la comunidad educativa, la facultad reafirmó su acompañamiento a la familia y amigos en este momento difícil.

Como muestra de solidaridad y homenaje, la universidad convocó a una jornada de oración, que se llevó a cabo el martes 2 de septiembre a las 9:00 a. m., donde participaron estudiantes, docentes y allegados a rendir tributo a la memoria de Narváez. La iniciativa buscó reunir a quienes compartieron con él en el ámbito académico y personal, subrayando el impacto que su partida deja en la institución.

“Con profundo pesar, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana informa el fallecimiento de Hernán Santiago Narváez Pérez, estudiante de Ingeniería de Petróleos. Nuestro corazón acompaña a su familia y amigos en este momento tan difícil. Estamos juntos en el dolor, en el respeto y en el recuerdo de un joven lleno de potencial, compromiso y alegría. Un abrazo fuerte a todos los que lo conocieron”, indicó el comunicado de la institución.

El joven realizó un clavado y no se percató de una enorme roca - crédito @antioquiaesmagica / IG

Tras el accidente, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aipe trasladaron al joven hasta el casco urbano, donde se realizaron los procedimientos forenses correspondientes. Las autoridades locales atendieron el caso conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

El recuerdo de Hernán Santiago Narváez permanece entre quienes compartieron su vida, y la comunidad educativa se une en un mensaje de apoyo y cercanía para todos los que lo conocieron.

“Sucedio a un de mi vecino un joven de nombre Santiago de la usco estudiante de ingeniería de petróleos, desafortunadamente se golpeó el cráneo con una roca, su familia está muy triste que Dios lo tenga en su santa gloria amén”; “Hay Dios como no advierte que la fuerza del agua lo arrastra a uno con gran velocidad y el río con bastantes rocas”; “Qué pesar. Nuestras más sentidas condolencias para su querida familia. Paz Eterna para el muchacho accidentado”, fueron algunos comentarios de condolencias en redes sociales.

Al menos cinco muertos y ocho heridos en accidente múltiple en la carretera entre Altamira y Garzón, Huila

Al menos cinco personas fallecieron y ocho más resultaron lesionadas tras un accidente múltiple registrado la noche del lunes 1 de septiembre en la carretera que conecta Altamira con Garzón, en Huila. El siniestro involucró a un bus, un tractocamión, una motocicleta y varios transeúntes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se desencadenó cuando un motociclista colisionó con un camión de carga y quedó atrapado en el lugar. Varias personas que transitaban por la zona se acercaron para auxiliarlo. En ese momento, una tractomula llegó al punto del accidente y arrolló al grupo de socorristas, lo que elevó el número de víctimas fatales y de heridos.

El siniestro ocurrió cuando algunas de las víctimas intentaban auxiliar a un motociclista - crédito @EltrinoCo/X

Los lesionados fueron remitidos de urgencia al hospital del municipio de Garzón y centros asistenciales de municipios cercanos para recibir atención médica. Las autoridades locales adelantaron las labores de rescate, levantamiento de cuerpos y aseguraron la zona para iniciar las primeras diligencias judiciales, detalló la Policía de Tránsito y Transporte de Huila.

“En este siniestro vial se reportan cinco personas fallecidas y ocho lesionadas que fueron trasladadas a centros asistenciales de municipios cercanos. En el lugar se adelantan las diligencias de criminalística para el levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente sobre las causas de la accidentalidad”, afirmó el capitán José Enrique Botello, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Huila.

Entre las víctimas mortales se encuentra Héctor Alfonso, exalcalde de Guadalupe, municipio próximo al lugar del accidente, y Alexander Álvarez Tapia, de 53 años, que trabajaba como ayudante en uno de los vehículos implicados, según confirmó Opanoticias.