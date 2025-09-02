Laura González respondió a los rumores de “destruir un hogar” y se comparó con Diomedes Díaz: “Me quedó en pañales”

La influencer abordó en vivo los comentarios que la acusan de causar una separación, utilizando ironía y referencias musicales para desmentir las historias que circulan sobre su vida privada en plataformas digitales - crédito Instagram

La generadora de contenido digital Laura González negó de manera categórica los rumores sobre su presunta implicación en la ruptura de un hogar, luego de que crecieran las especulaciones en redes sociales sobre su vida personal.

En sus declaraciones, resaltó: “Me comparan con Diomedes Díaz”, haciendo alusión al impacto que han tenido los señalamientos y a la cantidad de historias que circulan sobre ella. La modelo recurrió a una frase del reconocido cantante para desmentir las versiones que circulan en plataformas digitales.

A través de sus redes sociales, la comunicadora abordó directamente los rumores que la acusan de haber provocado la separación de una pareja: “Ustedes ya saben. Me conozca o no me conozca, si usted se está separando o se va a separar me lo achantan a mí. Pues, ni siquiera a los 30 años que tengo me da para tanto marido o mozo que me ponen. Qué cosa y a unos ni los conozco”, expresó durante una transmisión en vivo.

La creadora de contenido digital se compara con Diomedes Díaz para desmentir señalamientos sobre su vida personal - crédito composición fotográfica Infobae

En ese mismo espacio virtual, la creadora de contenido entonó la canción La suerte está echada, de Diomedes Díaz, y reforzó su posición frente a los rumores: “Oigan, con todos los mozos que me ponen a mí Diomedes me quedó en pañales, eso es una payasada”, declaró. Las referencias al icónico cantante vallenato generaron reacciones diversas y mantuvieron el tema en tendencia en plataformas como Instagram y TikTok.

Laura G se refirió a las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

La controversia en torno a Laura González se intensificó tras los señalamientos de su expareja Juan Martín Moreno, que divulgó versiones sobre una supuesta obsesión con la también creadora Karina García y la acusó de intentar dañar la imagen de ambos.

Moreno afirmó en un video difundido por diversos medios: “Que tenga cuidado Karina, porque esa vieja Laura, esa no va a parar hasta ver como me acaban a mí y ver como la acaban a ella, porque está obsesionada, yo tengo las pruebas. Qué Karina tenga cuidado porque a esa vieja le patina el cerebro”.

La presentadora aseguró que todo ya está en la Fiscalía - crédito @letengoelchisme/IG

Juan Martín Moreno también manifestó haber realizado un giro millonario a la modelo para un viaje a Dubái, situación que, desde su punto de vista, evidenciaba una supuesta conducta inapropiada.

Posteriormente, durante una conversación transmitida con Analía Michelengeli —gestora de formatos de convivencia como Protagonistas de Nuestra Tele—, González negó de forma rotunda cualquier insinuación de agresión: “Nunca le haría daño físicamente ni a Karina ni a ninguna mujer y mucho menos a su hija. Como lo digo, eso lo quiero dejar claro y vuelvo y lo repito: las conversaciones ya las tiene la Fiscalía. Nunca en mi vida agrediría físicamente a Karina ni a ninguna mujer ni a nadie”, puntualizó.

Laura González reiteró que las acusaciones de Moreno carecen de fundamento y subrayó la existencia de denuncias por injuria y calumnia contra él. Invitó a otras mujeres a no permanecer en silencio ante este tipo de situaciones: “Y mujeres, ya saben, no nos quedemos calladas”.

“Nunca dimensioné el alcance que iba a tener”, dijo Laura sobre la polémica que protagonizó con Karina García - crédito Cortesía RCN

En paralelo, la influenciadora Karina García reaccionó a los comentarios y advertencias de sus seguidores, que la instaron a extremar precauciones ante las supuestas amenazas. García manifestó en una transmisión digital: “No entiendo... ¿Qué pasó ahora?... En los comentarios me dicen que me quieren secuestrar... No entiendo”.

La situación de Laura González en La casa de los famosos Colombia estuvo marcada también por roces con otros participantes, particularmente con Karina, y posteriormente por la difusión de discrepancias personales con Juan Martín Moreno. A pesar de la polémica y de las posiciones encontradas, la modelo sostuvo su postura y responsabilizó a las redes sociales de amplificar versiones infundadas sobre su vida personal.