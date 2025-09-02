Colombia

Laura González respondió a los rumores de “destruir un hogar” y se comparó con Diomedes Díaz: “Me quedó en pañales”

La creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ sigue enfrentando especulaciones sobre su vida privada

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La influencer abordó en vivo los comentarios que la acusan de causar una separación, utilizando ironía y referencias musicales para desmentir las historias que circulan sobre su vida privada en plataformas digitales - crédito Instagram

La generadora de contenido digital Laura González negó de manera categórica los rumores sobre su presunta implicación en la ruptura de un hogar, luego de que crecieran las especulaciones en redes sociales sobre su vida personal.

En sus declaraciones, resaltó: “Me comparan con Diomedes Díaz”, haciendo alusión al impacto que han tenido los señalamientos y a la cantidad de historias que circulan sobre ella. La modelo recurrió a una frase del reconocido cantante para desmentir las versiones que circulan en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de sus redes sociales, la comunicadora abordó directamente los rumores que la acusan de haber provocado la separación de una pareja: “Ustedes ya saben. Me conozca o no me conozca, si usted se está separando o se va a separar me lo achantan a mí. Pues, ni siquiera a los 30 años que tengo me da para tanto marido o mozo que me ponen. Qué cosa y a unos ni los conozco”, expresó durante una transmisión en vivo.

La creadora de contenido digital
La creadora de contenido digital se compara con Diomedes Díaz para desmentir señalamientos sobre su vida personal - crédito composición fotográfica Infobae

En ese mismo espacio virtual, la creadora de contenido entonó la canción La suerte está echada, de Diomedes Díaz, y reforzó su posición frente a los rumores: “Oigan, con todos los mozos que me ponen a mí Diomedes me quedó en pañales, eso es una payasada”, declaró. Las referencias al icónico cantante vallenato generaron reacciones diversas y mantuvieron el tema en tendencia en plataformas como Instagram y TikTok.

Laura G se refirió a las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

La controversia en torno a Laura González se intensificó tras los señalamientos de su expareja Juan Martín Moreno, que divulgó versiones sobre una supuesta obsesión con la también creadora Karina García y la acusó de intentar dañar la imagen de ambos.

Moreno afirmó en un video difundido por diversos medios: “Que tenga cuidado Karina, porque esa vieja Laura, esa no va a parar hasta ver como me acaban a mí y ver como la acaban a ella, porque está obsesionada, yo tengo las pruebas. Qué Karina tenga cuidado porque a esa vieja le patina el cerebro”.

La presentadora aseguró que todo ya está en la Fiscalía - crédito @letengoelchisme/IG

Juan Martín Moreno también manifestó haber realizado un giro millonario a la modelo para un viaje a Dubái, situación que, desde su punto de vista, evidenciaba una supuesta conducta inapropiada.

Posteriormente, durante una conversación transmitida con Analía Michelengeli —gestora de formatos de convivencia como Protagonistas de Nuestra Tele—, González negó de forma rotunda cualquier insinuación de agresión: “Nunca le haría daño físicamente ni a Karina ni a ninguna mujer y mucho menos a su hija. Como lo digo, eso lo quiero dejar claro y vuelvo y lo repito: las conversaciones ya las tiene la Fiscalía. Nunca en mi vida agrediría físicamente a Karina ni a ninguna mujer ni a nadie”, puntualizó.

Laura González reiteró que las acusaciones de Moreno carecen de fundamento y subrayó la existencia de denuncias por injuria y calumnia contra él. Invitó a otras mujeres a no permanecer en silencio ante este tipo de situaciones: “Y mujeres, ya saben, no nos quedemos calladas”.

“Nunca dimensioné el alcance que
“Nunca dimensioné el alcance que iba a tener”, dijo Laura sobre la polémica que protagonizó con Karina García - crédito Cortesía RCN

En paralelo, la influenciadora Karina García reaccionó a los comentarios y advertencias de sus seguidores, que la instaron a extremar precauciones ante las supuestas amenazas. García manifestó en una transmisión digital: “No entiendo... ¿Qué pasó ahora?... En los comentarios me dicen que me quieren secuestrar... No entiendo”.

La situación de Laura González en La casa de los famosos Colombia estuvo marcada también por roces con otros participantes, particularmente con Karina, y posteriormente por la difusión de discrepancias personales con Juan Martín Moreno. A pesar de la polémica y de las posiciones encontradas, la modelo sostuvo su postura y responsabilizó a las redes sociales de amplificar versiones infundadas sobre su vida personal.

Temas Relacionados

Laura GLaura GonzálezDiomedes DíazInfidelidadRedes socialesKarina GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó alias Stiven presunto cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca

Las autoridades recuperaron a un menor reclutado y decomisaron más de 2.000 cartuchos, material de guerra y equipos de comunicación que serían usados para ataques armados

Cayó alias Stiven presunto cabecilla

Cali: Pico y Placa para este martes 2 de septiembre

La restricción vehicular en Cali cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como último número de la placa

Cali: Pico y Placa para

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking de las canciones más escuchadas en Apple Colombia este día

Estos son los artistas en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking

¿Tienes vehículo en Medellín? Averigua si puedes circular en la ciudad

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

¿Tienes vehículo en Medellín? Averigua

Aquí están los resultados del Chontico Día y Noche de hoy lunes 1 de septiembre

Estos juegos ofrecen a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los números sorteados

Aquí están los resultados del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking de las canciones más escuchadas en Apple Colombia este día

Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dejó la televisión: “Vivir de la actuación sería imposible”

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Deportes

Juan Fernando Quintero se refirió

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Revelan el que sería el verdadero motivo de la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia

La protesta de los zapatos de hinchas de Millonarios le salió cara al club: la millonaria multa y la sanción de la Dimayor de cara al clásico ante Santa Fe

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao