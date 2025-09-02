La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

El creador de contenido aseguró que la promoción para dejar las redes sociales no fue una estrategia para catapultar su documental - crédito @maurogomezlaliendraa/ Instagram

El influencer Mauricio Gómez, conocido como La Liendra en el mundo digital, reapareció en sus redes sociales luego de un período de ausencia.

Durante las últimas semanas, Gómez fue tendencia al mostrar heridas en su rostro, las cuales, según explicó, ocurrieron en medio de la grabación de un documental al ascender el Nevado del Tolima. El propio creador de contenido relató que estuvo cerca de perder la vida durante la producción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Previo a este incidente, la Liendra se había alejado de las plataformas digitales, lo que generó una oleada de teorías entre sus seguidores y el público general.

Su retorno, motivado por el lanzamiento del documental que narra su travesía por la montaña, desató especulaciones sobre si su desaparición respondía a una estrategia de marketing para obtener mayor atención y visitas en su nuevo contenido.

Esta inquietud fue abordada directamente por el propio influencer en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram.

“No, era verdad, o sea, quería darme como un descanso porque yo trabajo mucho, a veces digo para qué trabajar tanto y acumular tantas cosas... Entonces, de vez en cuando, me gusta retirarme, jugar play, ir a mi barrio y jugar microfútbol, no sé, hacer cosas que de pronto he dejado de hacer por el tema de las redes sociales”, declaró La Liendra al responder una de las preguntas.

El creador de contenido asegura que su retiro no fue para promocionar su documental - crédito redes sociales

Gómez recalcó que su alejamiento de redes sociales no obedeció a intereses promocionales, sino a una necesidad personal de descansar y reconectar con actividades de su vida cotidiana.

Durante la conversación, el influenciador reconoció que, a pesar de sus logros y el reconocimiento actual, encuentra retos a la hora de adaptarse a su nueva realidad, distanciada de sus raíces.

“Es un equilibrio. Me gusta trabajar, ser juicioso, darme buena vida, pero también de vez en cuando ir al barrio un rato”, manifestó Gómez, quien agregó que en ocasiones siente la necesidad de permanecer conectado con la realidad que vivía antes de alcanzar la popularidad.

De acuerdo con La Liendra, estos momentos de pausa resultan esenciales para su bienestar emocional y profesional.

Afirmó que le ayudan a mantener el balance entre el éxito y la autenticidad personal, en un entorno donde la presión por producir contenido es constante y donde regresar a sus orígenes le permite mantener la perspectiva.

Al creador de contenido aseguró que su tiempo fuera de redes no estuvo relacionado con una estrategia de marketing - crédito @maurogomezlaliendraa/ Instagram

La conversación abierta que mantuvo el creador de contenido con sus seguidores generó diversas reacciones y mostró otra faceta de su vida lejos de las cámaras, en la que los cambios y la nostalgia por el pasado siguen presentes, influyendo en sus decisiones dentro y fuera del entorno digital.

Así reapareció La Liendra en redes tras arriesgada expedición en el Nevado del Tolima

El influencer colombiano La Liendra, nombre artístico de Mauricio Gómez, reapareció en las redes sociales luego de un periodo de ausencia que generó preguntas entre sus seguidores. Su regreso quedó marcado por un emotivo video en el que narró su experiencia durante una expedición extrema al Nevado del Tolima, una ruta conocida por su dificultad y por ser escenario de tragedias, como la muerte del abogado Kevin Bocanegra.

La vuelta de La Liendra a las plataformas digitales se vinculó directamente al lanzamiento de un documental sobre su ascenso por la montaña. En el material, Gómez confesó que estuvo al borde de la muerte a causa de varios percances físicos. “Por varias caídas y algunos errores que cometí, estuve a punto de perder mis orejas, labios y dedos, así como el haber quedado con una ceguera parcial por nieve”, relató. El proceso de grabación expuso a Mauricio Gómez a situaciones límite, sumando tensión a su ya celebrada reaparición.

Con emotivo mensaje, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia volvió a las redes sociales, asegurando que pudo crecer - crédito @maurogomezlaliendraa/ Instagram

La reacción del influencer ante el recibimiento del documental fue especialmente emotiva. Visiblemente conmovido, compartió: “Volví a creer en mí, justo cuando pensaba que ya no podía”, frase que acompañó su publicación y que, en pocos días, impulsó el video a acercarse al millón de reproducciones en línea. La viralización de su testimonio y la dimensión del reto asumido lo posicionaron nuevamente como tendencia en el ecosistema digital colombiano.