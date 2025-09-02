La canción más escuchada en Apple Colombia este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo más escuchado

1. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

El tema de Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. top diesel

Beéle

top diesel de Beéle se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. no tiene sentido

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada no tiene sentido, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. quédate

Beéle

quédate se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Ba Ba Bad Remix

Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal

Lo más nuevo de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal, Ba Ba Bad Remix, entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

COMO OREO no para de sonar en el streaming, tras ascender 9 puestos en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar.

8. UNA NOCHE DE LOCURA

Blessd

El sencillo más reciente de Blessd ya se vislumbra como un nuevo clásico. UNA NOCHE DE LOCURA entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

9. DÓNDE

Kapo y Ryan Castro

Con una diferencia positiva de 1, DÓNDE de Kapo y Ryan Castro sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Mi Refe de Beéle y Ovy On the Drums va en descenso: ya llega a la décima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que significa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.