Jessica Cediel les contó a sus seguidores que fue testigo de un milagro: “Dios me habló”

Jessica Cediel es una de las figuras más conocidas de la televisión colombiana, con una trayectoria que abarca la presentación, la actuación y el modelaje.

Su carisma frente a las cámaras y su presencia en importantes formatos de entretenimiento han consolidado su imagen pública tanto en Colombia como en el exterior.

Además de sus logros profesionales, Cediel mantiene una relación cercana con su audiencia a través de las redes sociales, espacio en el que comparte aspectos de su vida personal y profesional. En sus publicaciones recientes, Jessica Cediel ha enfatizado su fe y su vínculo espiritual.

La presentadora suele referirse a Dios en sus mensajes, expresando agradecimiento, reflexiones y testimonios sobre cómo la fe ha influido en sus decisiones y momentos importantes.

Esta dimensión espiritual se ha convertido en un componente central de su discurso, permitiéndole conectar con seguidores que comparten creencias similares y proyectando una imagen de resiliencia ante las circunstancias adversas.

Esto quedó demostrado recientemente en su cuenta de Instagram, donde la también actriz confesó sentirse emocionada por haber sentido la presencia divina, minutos antes de tomar su celular y hacer una llamada.

“Los milagros existen! Y hoy Dios me habló a través de ellos!”, empezó diciendo, antes de decir que se trataba de algo muy personal y quería compartirlo abiertamente.

“En la tarde de hoy me dispuse a tomar el teléfono para hacer una llamada muy ESPECIAL! Y justo unos segundos antes de que yo agarrara mi celular una palomita llegó a mi balcón (hecho que es muy escaso o que no sucede nunca por aquí) cosa que me sorprendió gratamente, porque desde que llegó sentí la presencia de Dios diciéndome: ESTOY CONTIGO”, según explicó la modelo bogotana.

Posteriormente, la comunicadora detalló el comportamiento del ave que se posó de manera inusual en su ventana, afirmando que la miraba a ella y después dirigía su pequeña cabecita hacia el horizonte.

“Duró más de 15 minutos acompañado mi llamada y después se fue”. Pero ahí no terminó todo, pues la presencia divina para Cediel continuaba fuerte en su balcón, por lo que se arriesgó a asomarse.

“Y precisamente les comenté a mis hermanos en Cristo que justo antes de marcar, de la nada, había llegado una paloma que estaba en mi balcón y que yo sentía que venía de parte de Dios. Y ellos me contestaron: ‘qué bonito’”.

Después de esto, Cediel explicó que al volverse a asomar a la ventana, vería el segundo milagro que Dios presentó ante ella para ser testigo de su presencia.

“A nosotros cuando Dios se nos manifiesta siempre es a través del arco iris. Y adivinen qué? Me asomé al cielo y … sí, ahí también estaba el arco iris justo en el mismo momento”.

La comunicadora compartió algunas citas bíblicas, que fueron respondidas por algunos de los famosos que comparten sus opiniones respecto a sus creencias religiosas como fue el caso de Sebastián Caicedo o la presentadora Cristina Estupiñán, además sus seguidores escribieron: “Jess, gracias por compartirlo, tienes un propósito muy importante y valioso🤍”; “sin lugar a duda, eres su princesa amada”; “Wow 😍🙏que experiencia más hermosa … yo se lo que se siente 🙏☀️😎”, entre otros.

En sus publicaciones la bogotana suele agradecerle a Dios por las intervenciones divinas de las que la hace partícipe, como ocurrió recientemente en un incidente vehicular del que dijo la había salvado.

“Ay, vida linda... gracias por recordarnos que somos tan frágiles. Cuando uno tiene unos ‘planes’, pero el universo tiene otros (sic)”.Este mensaje, acompañado de la imagen en la camilla, mostró a una Jessica Cediel alejada de los reflectores y escenarios habituales, permitiendo a sus fans ver una faceta más humana y cercana.