Colombia

Incidente de desacato contra Irene Vélez revive la polémica por la delimitación de Santurbán

La funcionaria enfrenta un proceso judicial por presuntos incumplimientos en la delimitación del páramo de Santurbán

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Un juez administrativo abrió un incidente de desacato contra Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente, por presuntos retrasos en el proceso de delimitación del páramo de Santurbán.

La decisión de ese juzgado en contra de Irene Vélez se da en medio de las controversias que por más de una década han rodeado este ecosistema estratégico ubicado entre Santander y Norte de Santander.

| REUTERS/Luisa González
| REUTERS/Luisa González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, la medida busca establecer si la cartera ambiental incumplió con lo ordenado previamente por el alto tribunal, que había exigido avanzar con los estudios técnicos y los mecanismos de participación ciudadana necesarios para definir con precisión los límites del páramo.

El caso de Santurbán ha sido uno de los más debatidos en la agenda ambiental del país. Desde 2016, distintas sentencias han establecido que el proceso de delimitación debía garantizar el derecho de las comunidades a participar en las decisiones sobre el territorio, especialmente porque allí se encuentran fuentes de agua que abastecen a Bucaramanga y otras poblaciones de la región.

Páramo de Santurbán - crédito
Páramo de Santurbán - crédito Colprensa

Según lo informado por Blu Radio, el juzgado competente analizará si la ministra encargada y su equipo han cumplido con las exigencias judiciales. De no ser así, podría imponerse una sanción por desacato, figura contemplada para garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela y las órdenes de la justicia.

En el documento judicial se indica que existen preocupaciones por los retrasos en la entrega de los estudios técnicos, así como en la organización de los espacios de consulta con las comunidades. Estos elementos son considerados claves para avanzar en una delimitación que cumpla con los requisitos legales y ambientales.

Colprensa/Archivo
Colprensa/Archivo

El páramo de Santurbán es una zona de importancia estratégica, no solo por su biodiversidad, sino por su función en la regulación hídrica. Millones de personas dependen de sus aguas para el consumo humano y las actividades económicas. Por esa razón, organizaciones ambientales y veedurías ciudadanas han insistido en la necesidad de que el proceso de delimitación se realice con criterios técnicos, sociales y jurídicos sólidos.

La apertura del incidente de desacato contra Vélez ocurre en un contexto en el que persisten los reclamos de distintos sectores sociales y ambientales por la lentitud de las decisiones oficiales. Voceros de comunidades en Santander y Norte de Santander han reiterado que la incertidumbre sobre los límites del páramo ha generado tensiones con proyectos mineros y ha afectado la confianza en las instituciones.

El Ministerio de Ambiente, según lo señalado en Blu Radio, deberá presentar un informe detallado que demuestre los avances realizados en la ejecución de lo ordenado por los jueces. Allí se deberá especificar qué acciones se han desarrollado para garantizar la participación ciudadana y cuál es el estado de los estudios técnicos.

El juez que adelanta el caso tendrá que definir si las pruebas son suficientes para cerrar el incidente o si, por el contrario, corresponde imponer sanciones. Estas pueden ir desde multas económicas hasta medidas más severas, dependiendo del nivel de incumplimiento que se establezca.

El proceso de delimitación del páramo ha sido objeto de varias discusiones políticas. Mientras algunos sectores exigen una definición rápida para evitar la expansión de actividades mineras en la zona, otros han planteado que cualquier decisión debe estar acompañada de una compensación adecuada para las comunidades que habitan en los alrededores.

Fotografía de archivo del páramo
Fotografía de archivo del páramo de Santurbán. (Crédito: Colprensa)

El caso de Santurbán refleja los retos de la política ambiental en Colombia. Por un lado, está el compromiso de proteger los ecosistemas de alta montaña, fundamentales para el abastecimiento de agua y la mitigación del cambio climático. Por otro, surgen las tensiones con las dinámicas económicas de las regiones y las expectativas de desarrollo de sus pobladores.

En el fallo previo, que dio origen al incidente de desacato, los jueces habían resaltado que el Estado debía garantizar una “delimitación concertada” del páramo, en la que los habitantes pudieran expresar sus opiniones y ser escuchados de manera efectiva.

Temas Relacionados

Irene VélezDesacatoParamo de SanturbánProceso judicialColombia-noticias

Más Noticias

Crisis fiscal en Colombia: debate por alternativas para enfrentar el déficit sin nueva reforma tributaria

Expertos advierten sobre el desbalance de las finanzas públicas y plantean salidas distintas a subir impuestos

Crisis fiscal en Colombia: debate

Masacre en La Guajira: autoridades señalan a ‘Los Conquistadores de la Sierra’ como responsables del ataque que dejó cuatro muertos

Las autoridades investigan la responsabilidad de la estructura armada en los hechos ocurridos en zona rural de Dibulla

Infobae

Suspenden servicios de Angiografía de Occidente en Cali, aliado estratégico de Nueva EPS

La clínica anunció la suspensión de servicios por falta de pago, situación que afecta a usuarios de la Nueva EPS

Infobae

Cambio Radical anunció respaldo a Carlos Camargo en elección de magistrado de la Corte Constitucional

La colectividad confirmó a Semana que votará por Carlos Camargo en la elección de nuevo magistrado de la Corte

Cambio Radical anunció respaldo a

Polémica en Cali por instalación de 40 nuevas cámaras de fotomultas: Alcaldía asegura que cuentan con aval nacional

La administración distrital explicó que los nuevos dispositivos estarán acompañados de señalización y que su instalación busca reducir la accidentalidad

Polémica en Cali por instalación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking

“YOGURCITO REMIX” lidera el ranking de las canciones más escuchadas en Apple Colombia este día

Laura González respondió a los rumores de “destruir un hogar” y se comparó con Diomedes Díaz: “Me quedó en pañales”

Famosa actriz de ‘Pedro, el escamoso’ dejó la televisión: “Vivir de la actuación sería imposible”

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Juan Fernando Quintero se refirió

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Revelan el que sería el verdadero motivo de la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia

La protesta de los zapatos de hinchas de Millonarios le salió cara al club: la millonaria multa y la sanción de la Dimayor de cara al clásico ante Santa Fe

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao