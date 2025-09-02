Colombia

El caso de 6 Martínez, el joven colombiano que transformó su vida con el nombre más corto del país: así fue su antes y después

El joven de Santa Ana, Magdalena, alcanzó fama nacional e internacional por la singularidad de su identidad, convirtiéndose en tendencia y colaborando con marcas globales tras la decisión de la Registraduría de Colombia sobre nombres inusuales

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

6 Martínez: así es el
6 Martínez: así es el joven con el nombre más corto de Colombia - crédito Instagram @sixart02

El impacto de un nombre poco común puede transformar la vida de una persona, como lo demuestra la experiencia de 6 Martínez, que a los 23 años ha logrado notoriedad nacional e internacional gracias a la singularidad de su identidad.

Este joven, originario de Santa Ana, en el departamento de Magdalena, se convirtió en tendencia hace cuatro años, cuando su caso se difundió ampliamente tras la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de permitir a los funcionarios abstenerse de registrar nombres que pudieran afectar la dignidad o la conciencia de una persona.

La historia de 6 Martínez no solo captó la atención de los medios colombianos, sino que fue calificada como insólita en diferentes partes del mundo.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol en septiembre de 2021, el joven relató cómo su nombre ha generado reacciones diversas: “Ciertas personas se me han acercado a decirme, 3 x 2, o 7 - 1, y yo siempre les contesto con mucho agrado, porque su nombre único en el mundo, y eso me tiene orgulloso”.

La historia de 6 Martínez
La historia de 6 Martínez se volvió tendencia nacional e internacional tras la decisión de la Registraduría sobre nombres inusuales - crédito @elephantburgerstm/@soy_6/Instagram

La repercusión de su caso trascendió las fronteras de su municipio y lo llevó a protagonizar titulares, comerciales y hasta colaboraciones con plataformas internacionales.

El origen de su nombre se remonta al momento de su registro civil. Según explicó, sus padres aún no habían decidido cómo llamarlo. Cuando en la Registraduría le preguntaron a su padre qué número de hijo era, este respondió que el sexto, lo que inspiró la elección definitiva.

“Mi papá, cuando iba a la Registraduría, que me iban a registrar, pues yo no llevaba nombre, porque mi primer nombre iba a ser Osama, pero mi mamá no quería ese nombre, no le parecía. Entonces, yo iba sin nombre básicamente y mi papá se encontró un amigo y le dijo, ‘¿Y qué número de hijo era?’ Y mi papá le dijo que el sexto. Y mi papá se le prendió el bombillo y dijo, ‘No, ese es’”, relató 6 Martínez.

La originalidad no es exclusiva de él en su familia: su hermana se llama Meridiana, por haber nacido al mediodía, y su hermano Grey Carmín, inspirado en una piedra preciosa de color rojo.

Durante su paso por la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, en la que estudió Comunicación Audiovisual, el joven experimentó situaciones curiosas relacionadas con su nombre.

Recordó que, en ocasiones, sus compañeros y profesores evitaban llamarlo directamente por su nombre, lo que lo llevó a responder con humor a apodos como “3x2” o “raíz cuadrada de 36”.

"Yo también comencé a ayudarle un poquito a la gente porque como que le daba pena decirme 6. Por la calle me decían 3x2 y yo les decía 7-1 o les decía raíz cuadrada de 36, cosas así. Por ejemplo, en el salón en la universidad, siempre cuando decían el número seis, yo venía y decía, ‘presente’ o cosas así jugándome con el profesor y prácticamente todo el salón se echaba a reír", compartió.

La notoriedad de 6 Martínez le abrió puertas en el ámbito mediático y publicitario. Ha participado en concursos que premian nombres inusuales y está convencido de que su caso es difícil de superar.

La notoriedad de 6 Martínez
La notoriedad de 6 Martínez le permitió participar en comerciales y colaboraciones con marcas como Netflix, en un promocional de la serie Umbrella Academy y Seism - crédito Christos Kalohoridis/Netflix©2024

Además, colaboró con Netflix en un comercial vinculado a la tercera temporada de la serie Umbrella Academy y realizó una pieza publicitaria para la empresa estadounidense Seism, por la que “le pagaron en dólares”.

Sobre su experiencia con la plataforma de streaming, expresó: “Hice un comercial con Netflix que ya se grabó y ya está publicado sobre la tercera temporada de Umbrella Academy. Y bueno, además de que a mí me gusta mucho esa serie, bastante contento por haber participado ahí".

Actualmente, 6 Martínez reside en Santa Marta junto a su familia y está próximo a graduarse de la universidad, restándole únicamente un curso de inglés para completar su formación académica.

Ha desarrollado una marcada afición por el ejercicio físico y la fotografía, pasiones que comparte en sus redes sociales y que lo han llevado a establecer un estudio fotográfico en la ciudad.

Actualmente, 6 Martínez reside en
Actualmente, 6 Martínez reside en Santa Marta, está por graduarse y ha fundado un estudio de fotografía - crédito @soy_6_/Instagram

“Recuerdo bien que cuando hice la noticia estaba pesando en torno a unos 61 kg de peso. Después de eso, me gustó mucho el gimnasio. Me terminé enamorando del gimnasio y ahora mismo diría que tengo un físico para mí bastante bastante bueno. Entre otras cosas, en la universidad ya terminé académicamente, solo me falta completar dar un curso de inglés y hasta ahí sería. Y tengo un estudio de fotografía en Santa Marta”, detalló.

Entre sus aspiraciones, 6 Martínez menciona el deseo de integrarse a marcas de ropa deportiva y consolidar su emprendimiento fotográfico.

Además, envía un mensaje de orgullo a quienes poseen nombres poco comunes: “El nombre es solo una forma con la que nos pueden llamar. Eso no nos identifica quiénes somos ni lo que hacemos. De hecho, hay que estar orgulloso de cómo uno se llama porque es la única forma de la que te pueden llamar. Por eso, cuando a mí me saludan en la calle y dicen 6, ya yo sé que es para mí solo. Sé que no hay más nadie en el mundo que se llama así“.

