Daniel Quintero afirmó que Federico Gutiérrez se “embolató” la plata de la venta de UNE: “La gente está emberracada pero él no se da cuenta porque anda en Japón”

El pronunciamiento del precandidato presidencial se dio por un video de unos ciudadanos que estallaron ante la reciente propuesta del alcalde de Medellín de dotar la ciudad con un mar

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Daniel Quintero se le fue
Daniel Quintero se le fue con todo nuevamente a Federico Gutiérrez - créditos Colprensa

El precandidato presidencial Daniel Quintero hizo fuertes acusaciones por medio de su cuenta en X al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Todo comenzó por un video que reposteó Quintero en el que los ciudadanos manifestaron su inconformismo frente a la propuesta de Federico Gutiérrez de dotar a Medellín con un mar.

“El proyecto que se inventó el Alcalde @FicoGutierrez, un mar cuando no hemos descontaminado el río, lo que quiere es seguir maquillando la ciudad pa darle más plata a sus amigos, no ha sido capaz de resolver los verdaderos problemas que tiene Medellín", señaló la publicación citada por el precandidato.

Tras lo anterior, Quintero afirmó que Gutiérrez se “cogió” la plata de la venta de UNE y paró el proyecto de los 5 metrocables para construir un “mar”.

Alias Fico cogió la plata de la venta de UNE y paro (sic) el proyecto de los 5 metrocables para construir un “mar” que era según él “lo único que le hacía falta a Medellín”. La gente está emberracada pero él no se da cuenta porque anda en Japón", señaló.

