Colombia

Cristian Quiroz fue elegido como nuevo presidente del CNE, en reemplazo de Álvaro Prada, a días de votar ponencia contra Petro

El miembro de la Alianza Verde asumirá funciones el próximo 29 de septiembre de 2025

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El CNE hizo el anuncio
El CNE hizo el anuncio en un comunicado a la opinión pública - crédito CNE

El 2 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió de presidente. El magistrado Cristian Quiroz, del Partido Verde y que es cercano al Gobierno liderado por Gustavo Petro, fue elegido en reemplazo de Álvaro Hernán Prada.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa a la opinión pública que el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero ha sido designado como el nuevo presidente de la Corporación, en representación de la democracia colombiana y con el compromiso de continuar avanzando en el fortalecimiento de los procesos electorales del país”, publicó la entidad en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El miembro de la Alianza
El miembro de la Alianza Verde asumirá funciones el próximo 29 de septiembre de 2025 - crédito CNE

Quiroz asumirá sus funciones el 29 de septiembre de 2025. Sin embargo, la noticia causó sorpresa, ya que el 11 de septiembre la entidad reveló que se votaría la ponencia que recomienda imponer sanciones administrativas a los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El saliente líder de la entidad detalló que la investigación identificó una superación de los topes de campaña por más de $3.042 millones en ambas vueltas electorales, así como financiación prohibida que supera los $2.108 millones.

Según Prada, esto permitió a la Comisión Instructora concluir la necesidad de presentar cargos por los dos aspectos investigados: el exceso en los límites de gasto y la recepción de fondos de fuentes no autorizadas. Prada precisó que, si la sala plena aprueba la ponencia, se remitirán copias a la Fiscalía para que investigue posibles delitos relacionados con la financiación prohibida, el rebase de topes y otras conductas que puedan derivarse del análisis del caso.

El magistrado ponente subrayó que la vulneración de las normas electorales llevó a proponer una sanción solidaria para los principales responsables de la campaña. “Como consecuencia de esta vulneración a las normas electorales, proponemos a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una sanción, de manera solidaria, a los sujetos procesales: gerente, tesorera y auditora de la campaña presidencial, por cerca de $5.900 millones”, afirmó.

En desarrollo…

Temas Relacionados

CNECristian QuirozPetro presidenteInvestigación contra campaña PetroCampaña electoralÁlvaro PradaEleccionesColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero insiste en su propuesta de regalar lavadoras: “Lo de Colombia no ha sido falta de plata, sino de ideas”

El exalcalde sostiene que la producción y entrega de millones de lavadoras permitiría modernizar hogares y reducir la brecha de género en labores no remuneradas

Daniel Quintero insiste en su

Personas que incumplen con el pago de impuestos recibirían beneficios con nueva reforma tributaria de Petro: así se darían

El Ministerio de Hacienda tiene como objetivo recaudar $26 billones, con el fin de mejorar las finanzas del país. Pero esta medida preocupa a diversos sectores

Personas que incumplen con el

Paseo de olla terminó en tragedia en río Aipe, de Huila: joven se lanzó de clavado y sufrió repentina muerte

La comunidad educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana se reunió para recordar a Hernán Santiago Narváez, cuya vida fue truncada en el lamentable accidente

Paseo de olla terminó en

Germán Vargas Lleras arremetió contra la defensora del Pueblo tras hablar sobre candidatos a la Corte Constitucional: “Está pagando los favores de su elección”

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical criticó con dureza a Iris Marín Ortiz por un video en el que la funcionaria, al parecer, promueve la elección de una mujer como magistrada de la alta corte

Germán Vargas Lleras arremetió contra

Cigarrillos y vapeadores podrían disparar su precio en Colombia: el Gobierno prepara un golpe al bolsillo con la reforma tributaria

El Ministerio de Hacienda impulsa una reforma que busca reducir el consumo y aumentar la recaudación. El Congreso debate cifras, riesgos y el impacto en jóvenes y adultos

Cigarrillos y vapeadores podrían disparar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Fotos de una reunión en

Fotos de una reunión en casa de Claudia Bahamón despertaron rumores de una posible relación: “¿Quién es el hombre que la abraza?"

Shakira vuelve a deslumbrar en la playa con su figura: “Salvajísima”

Este es el error más común en las primeras citas, según Diego Trujillo: “Eso es para cuando está uno casado, después de quince años”

La Liendra negó que su ausencia en redes sociales hubiera sido una promoción documental: “Es un equilibrio”

La Jessu reaccionó a insultos de Yina Calderón, que la llamó “esa negra” y aseguró que “olía feo y era fastidiosa”: “Esto sigue pasando”

Deportes

Alejandro Falla quiere dar sorpresa

Alejandro Falla quiere dar sorpresa con Colombia en la Copa Davis: estas son los tenistas que estarán en la serie ante Eslovaquia

Finalmente el Deportivo Cali firmó acuerdo de inversión con empresa multinacional: este será el dinero que le entrará al club

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general y sigue afuera del top 10

Medallista colombiano en París 2024 le envió fuerte pulla al Gobierno Petro por recorte presupuestal al deporte: “No llegan solas”

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana