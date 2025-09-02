Cristian Quiroz fue elegido como nuevo presidente del CNE, en reemplazo de Álvaro Prada, a días de votar ponencia contra Petro

El CNE hizo el anuncio en un comunicado a la opinión pública - crédito CNE

El 2 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió de presidente. El magistrado Cristian Quiroz, del Partido Verde y que es cercano al Gobierno liderado por Gustavo Petro, fue elegido en reemplazo de Álvaro Hernán Prada.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) informa a la opinión pública que el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero ha sido designado como el nuevo presidente de la Corporación, en representación de la democracia colombiana y con el compromiso de continuar avanzando en el fortalecimiento de los procesos electorales del país”, publicó la entidad en un comunicado.

El miembro de la Alianza Verde asumirá funciones el próximo 29 de septiembre de 2025 - crédito CNE

Quiroz asumirá sus funciones el 29 de septiembre de 2025. Sin embargo, la noticia causó sorpresa, ya que el 11 de septiembre la entidad reveló que se votaría la ponencia que recomienda imponer sanciones administrativas a los responsables de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El saliente líder de la entidad detalló que la investigación identificó una superación de los topes de campaña por más de $3.042 millones en ambas vueltas electorales, así como financiación prohibida que supera los $2.108 millones.

Según Prada, esto permitió a la Comisión Instructora concluir la necesidad de presentar cargos por los dos aspectos investigados: el exceso en los límites de gasto y la recepción de fondos de fuentes no autorizadas. Prada precisó que, si la sala plena aprueba la ponencia, se remitirán copias a la Fiscalía para que investigue posibles delitos relacionados con la financiación prohibida, el rebase de topes y otras conductas que puedan derivarse del análisis del caso.

El magistrado ponente subrayó que la vulneración de las normas electorales llevó a proponer una sanción solidaria para los principales responsables de la campaña. “Como consecuencia de esta vulneración a las normas electorales, proponemos a la sala plena del Consejo Nacional Electoral una sanción, de manera solidaria, a los sujetos procesales: gerente, tesorera y auditora de la campaña presidencial, por cerca de $5.900 millones”, afirmó.

