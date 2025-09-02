Colombia

Cayó alias Stiven presunto cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca

Las autoridades recuperaron a un menor reclutado y decomisaron más de 2.000 cartuchos, material de guerra y equipos de comunicación que serían usados para ataques armados

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Este es alias 'Stiven', otro cabecilla de la 'Carlos Patiño' al servicio de 'Mordisco' que fue capturado en un operativo Foto archivo. - crédito @PedroSanchezCol

En una operación conjunta realizada en la vereda Llano Grande, en las periferias de El Tambo, Cauca, fue capturado Fardey Díaz, identificado como alias Stiven, presunto cabecilla de la estructura Carlos Patiño, brazo armado de las disidencias de las Farc bajo el liderazgo de ‘Iván Mordisco’.

Las fuerzas participantes lograron recuperar a un menor de edad reclutado por el grupo armado y confiscar más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres, material de guerra, intendencia y equipos de comunicaciones, que presuntamente serían utilizados para atacar a tropas del Ejército.

La captura de alias Stiven forma parte de una seguidilla de golpes a la estructura Carlos Patiño, que ya había sufrido una fuerte desestabilización tras la desmovilización de alias ‘Kevin’, quien fuera mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en el suroccidente del país. Esta desarticulación se dio luego de un trabajo de inteligencia que permitió infiltrar las filas criminales y propiciar la entrega voluntaria de este último, un precedente clave para los recientes avances contra el grupo.

Durante el operativo, además de la aprehensión del presunto cabecilla y la recuperación del menor, las autoridades lograron incautar material de guerra y comunicaciones, incluyendo los más de 2.000 cartuchos. El joven víctima de reclutamiento fue puesto a disposición de la institución competente para el proceso de restablecimiento de derechos.

Cada incautación, captura y sometimiento significa vidas protegidas y territorios libres de violencia. Nuestro mensaje a quienes aún persisten en la ilegalidad es claro: desmovilícense. Hay un camino en la legalidad y en la vida civil; seguir delinquiendo solo conduce a la cárcel o a la muerte”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que recuperaron material de guerra, intendencia y comunicaciones. - crédito @PedroSanchezCol

De acuerdo con las autoridades, Fardey Díaz, alias Stiven, ingresó en la organización en 2022 como guerrillero raso y al año siguiente fue nombrado encargado del escuadrón en las veredas El Filo y Llano Grande, ambos puntos claves para el movimiento del grupo en El Tambo, Cauca. En 2024 y lo que va del año, habría asumido como cabecilla de escuadra o comisión, quedando señalado como responsable de múltiples actividades ilícitas.

Entre los hechos imputados a alias Stiven figura el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Argelia y El Tambo, a quienes introducía en el manejo de drones adaptados como artefactos explosivos. Estos menores eran preparados y distribuidos para fortalecer las capacidades delictivas de la estructura en distintas regiones.

Por su posición dentro de la organización, alias Stiven también habría gestionado enclaves productivos para la producción y tráfico de cocaína hacia el Pacífico, además de recibir rentas procedentes de explotación ilícita de yacimientos mineros, extorsión y secuestro en el departamento.

Se incautaron más de 2.000 cartuchos de diferentes calibres y material de comunicaciones e intendencia. Crédito: Ejército Nacional. - crédito @PedroSanchezCol

Se le señala, además, como responsable del desplazamiento y confinamiento de centenares de familias en corregimientos de los municipios de Argelia y El Plateado, situaciones que ocurrieron en contextos de imposición de normas de control ilegal en el territorio.

En materia de acciones violentas, a alias Stiven se le atribuye el lanzamiento de drones con explosivos en El Plateado, Cauca, el 24 de julio del año pasado, ataque en el que murieron tres personas, incluyendo un menor.

El 28 de enero de este año, habría estado involucrado en la instalación de un carro bomba en El Plateado, que ocasionó seis heridos. Asimismo, el 4 de marzo, habría participado en la destrucción con explosivos del puente que conecta El Plateado con la vereda La Hacienda, en Argelia, lo que dejó incomunicados a más de 5.000 pobladores.

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez. - crédito Luisa González/REUTERS

En el expediente también figuran hechos como la coordinación de una asonada contra la Fuerza Pública el 6 de marzo, que llevó al secuestro de 28 uniformados y la quema de un vehículo blindado del Ejército, así como la presunta instalación de un carro bomba el 10 de junio en El Bordo, Patía, donde resultaron afectados la alcaldía, la estación policial y diversos comercios. Otro episodio, el 23 de junio, incluyó el secuestro de 57 militares.

Las autoridades subrayan que la captura de alias Stiven debilita la estructura ‘Carlos Patiño’, cuya zona de injerencia principal, especialmente en El Filo y Llano Grande, representa un enclave estratégico por su acceso al Cañón del Micay, región de alto valor para actividades ilegales.

