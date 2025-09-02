Colombia

Candidaturas por firmas para elecciones de 2026 están disparadas: van más de 100 inscripciones para Presidencia y Congreso

La Registraduría Nacional aseguró que se encuentra en fase de capacitación de los comités para garantizar la transparencia en la validación de las candidaturas que ya completan 105 en todo el territorio nacional

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

La meta de los precandidatos
La meta de los precandidatos es superar el umbral de 650.000 firmas válidas exigidas por la Registraduría - crédito Colprensa

Las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026 en Colombia tendrán una fuerte presencia de candidatos avalados por firmas, después de que se haya superado el centenar de inscripciones.

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya se han inscrito un total de 105 comités, desglosados en 69 para la Presidencia y 36 para el Congreso de la República.

De estos últimos, 17 están orientados a disputar curules en el Senado y 19 buscan representación en la Cámara de Representantes, abarcando desde circunscripciones territoriales hasta espacios especiales como las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y la circunscripción internacional.

La organización electoral, dirigida por Hernán Penagos, explicó que actualmente lleva a cabo capacitaciones especializadas para los comités inscritos, en las que se abordan temas como los criterios de validación e invalidación de apoyos y recomendaciones prácticas para la entrega de formularios de respaldo ciudadano.

Ya son cinco los aspirantes
Ya son cinco los aspirantes a la Presidencia que buscarán inscribir su candidatura a través de firmas - crédito Claudia López/Facebook/Colprensa/@MauricioLizcano/X/EFE/ Carlos Ortega

En estos encuentros, los funcionarios de la Registraduría han recalcado los plazos oficiales del calendario electoral, junto con los requisitos tanto generales como específicos para la postulación de candidaturas.

Con relación con la seguridad jurídica y política de la jornada, la semana anterior el registrador nacional, Penagos, reafirmó que “ningún hecho de orden público o circunstancias excepcionales pueden dar lugar a aplazar o suspender las elecciones en Colombia, porque las fechas están definidas por la Constitución Política y son inamovibles”.

Resaltó además que “las elecciones libres y justas en Colombia son garantía del principio democrático y es deber de todas las entidades del Estado garantizarlas, de manera que la ciudadanía pueda ejercer un derecho político que también es un derecho humano, sin ninguna dificultad”.

En cuanto a los desafíos logísticos y de seguridad, el procurador general, Gregorio Eljach, advirtió que el 4 por ciento del territorio nacional presenta condiciones críticas para organizar el proceso electoral de 2026.

No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que la instrucción dada a la Policía y las Fuerzas Militares es “desplegar toda la capacidad para garantizar ese plan”.

El funcionario enfatizó: “Claro que habrán elecciones, acordado al calendario, libres y totalmente seguras”, y añadió que aunque “en todo el territorio nacional hay garantías de que se desarrollen las elecciones”, ese pequeño porcentaje del país exigirá “una atención especial, un esfuerzo adicional”.

Registraduría habilitó 400 puntos para inscribir su cédula

La Registraduría habilitará cerca de
La Registraduría habilitará cerca de 400 puntos y jornadas móviles para facilitar la inscripción de votantes de cara a las elecciones de 2026 - crédito Registraduría Nacional

Desde el 1 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó cerca de 400 puntos de inscripción en todo Colombia para facilitar el registro de votantes de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, según informó la entidad en su boletín número 100.

El organismo implementará campañas móviles de inscripción en municipios, áreas metropolitanas y Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), además de jornadas en cada puesto de votación habilitado, como establece la Resolución 10014 de 2025.

Estas acciones buscan, según la Registraduría, “facilitar el acceso al trámite de inscripción, reducir los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos y prestar un servicio más ágil y eficiente”, con el objetivo de aumentar la participación y disminuir el abstencionismo.

Los puntos estarán ubicados en centros comerciales y zonas de alta afluencia en ciudades capitales e intermedias, y funcionarán hasta el 31 de marzo de 2026.

El horario será de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m., según el lugar. Para inscribirse, los ciudadanos deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea física o desde un dispositivo móvil.

La Registraduría aclaró que solo deben inscribirse quienes cambiaron de residencia, regresaron de forma permanente al país o poseen una cédula expedida antes de 1988 y aún no figuran en el censo electoral.

Antes de acudir, se recomienda consultar el puesto de votación actual en el portal web de la entidad, donde el sistema indica si la persona está en el censo y su ubicación de votación.

El calendario oficial establece que la inscripción para votar al Congreso cerrará el 8 de enero de 2026 y para las presidenciales el 31 de marzo de 2026. Los cambios en el sitio de votación se reflejarán en el censo electoral definitivo a partir del 8 de febrero de 2026 para los comicios legislativos y después del 30 de abril de 2026 para las presidenciales.

