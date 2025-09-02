Colombia

María Fernanda Cabal reveló que a Miguel Uribe Londoño le ofrecieron lanzarse al Senado, pero dijo que no: “El presidente del 2026 lo pondrá Álvaro Uribe”

Para la senadora, el apoyo del expresidente es central en la determinación del candidato, independientemente de los aspirantes formales a la nominación

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
María Fernanda Cabal aseguró que
María Fernanda Cabal aseguró que el presidente del 2026 lo va a poner Álvaro Uribe Vélez - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal ratificó el papel determinante del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la definición del panorama electoral colombiano rumbo a 2026.

Durante una entrevista con KienyKe, la congresista del Centro Democrático aseguró: “El presidente lo va a poner Uribe”, dejando claro que el liderazgo del exmandatario sigue siendo el eje de las decisiones internas de la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A lo largo de la conversación, Cabal enfatizó que la prioridad para su partido consiste en consolidar una oposición sólida ante el Gobierno de Gustavo Petro.

“Colombia necesita una oposición firme y sin titubeos”, sostuvo, destacando la importancia de evitar divisiones para llegar fortalecidos a la cita electoral.

Para María Fernanda Cabal, el
Para María Fernanda Cabal, el apoyo de Uribe Vélez es central en la determinación del candidato presidencial - crédito María Fernanda Cabal/Facebook Colprensa / Colprensa

Para la senadora, el apoyo de Uribe Vélez es central en la determinación del candidato presidencial, independientemente de los aspirantes formales a la nominación.

La también precandidata señaló que sus objetivos políticos continúan centrados en la seguridad ciudadana, el impulso al campo y la defensa de la libertad económica.

Al hablar de sus convicciones, subrayó: “Mis convicciones no dependen de un cargo, sino de la necesidad de salvar a Colombia del desgobierno”..

Durante la entrevista, se le preguntó por el escenario en caso de no ser elegida como la candidata presidencial del partido.

Cabal fue enfática: “Si no gano, seguiré luchando, porque no estoy en política por un puesto, estoy por convicción”. Con ello, manifestó su intención de continuar participando activamente en el debate público, defendiendo la línea ideológica del uribismo y las banderas del partido.

La senadora también se refirió a la precandidatura de Miguel Uribe Londoño, reconociendo su trayectoria, aunque aclaró que la decisión final no depende de afinidades personales, sino del criterio de Álvaro Uribe.

“Él tenía el deseo, se lo manifestó al presidente Uribe, entiendo que se le ofreció el Senado, no quiso y finalmente ya está adentro, está haciendo el ejercicio con nosotros”, comentó.

Miguel Uribe Londoño no quiso
Miguel Uribe Londoño no quiso el Senado sino ser precandidato presidencial - crédito (Foto AP/Fernando Vergara)

La parlamentaria agregó que experiencias traumáticas personales, como tragedias familiares, han marcado el rumbo de muchos referentes políticos del partido.

Para finalizar, Cabal habló sobre el futuro del petrismo afirmando que: “El elegido de Petro será aquel que pueda proteger sus intereses y continuar con su modelo de poder, no alguien que piense en el país”.

Por eso, advirtió que el uribismo debe prepararse para enfrentar la maquinaria oficialista en las urnas, y llamó a “presentar un candidato fuerte que represente a la mayoría silenciosa de los colombianos”.

¿Cuáles son los aliados de Miguel Uribe Londoño en el Centro Democrático para ser el candidato oficial del partido?

El Centro Democrático oficializó el 22 de agosto de 2025 la precandidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño, quien quedó como aspirante tras el fallecimiento de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay.

Según un comunicado difundido por la colectividad, la decisión contó con el consenso de la familia del senador asesinado para que Uribe Londoño se integrara al proceso de selección del candidato presidencial por el uribismo.

La colectividad, fundada por Álvaro Uribe Vélez, precisó que Uribe Londoño participará en los debates y actividades del proceso interno, junto con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín, quienes integran la lista de precandidatos del partido hacia 2026.

La aspiración del dirigente de 72 años recibió el respaldo explícito de congresistas como Esteban Quintero, Óscar Villamizar y José Vicente Carreño. Además, cuenta con el aval de Andrés Forero, allegado al fallecido senador, y del concejal Andrés Barrios.

El respaldo a Uribe Londoño alcanzó incluso a representantes locales, cabildantes de ciudades como Medellín, entre ellas Leticia Orrego, viajaron para sumarse públicamente a la postulación.

Miguel Uribe Londoño cuenta con
Miguel Uribe Londoño cuenta con el respaldo de varios congresistas del Centro Democrático - crédito Prensa Miguel Uribe

Diversos sectores de las juventudes del Centro Democrático también expresaron su apoyo para consolidar el movimiento en torno a una sola carta presidencial.

En entrevista con Caracol Radio, Uribe Londoño abordó los pilares de su precandidatura.

Planteó que busca promover la unidad del sector de derecha nacional y que no pretende enfrentamientos personales con otros aspirantes del partido: “No pienso entablar ninguna controversia personal con ninguno de estos candidatos de derecha. Mi propósito es buscar la unidad nacional, no solo con los candidatos del Centro Democrático, es con todos”.

Extendió también una invitación a ciudadanos sin filiación política a sumarse al proyecto común.

Sobre el proceso de selección en la colectividad, explicó que primero se realizará una encuesta interna antes de una consulta abierta.

Señaló: “Espero ganar esa encuesta, tengo la firme decisión de ganarla. No será con cuestiones personales contra los otros cuatro precandidatos a quienes todos respeto y aprecio, los conozco muy bien”. Manifestó su disposición de respaldar a quien resulte triunfador en la consulta, con el objetivo de “sacar a Colombia de este lío y salvarla”.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalMiguel Uribe TurbayPapá de Miguel UribePrecandidato presidencialÁlvaro Uribe VélezPrecandidatos Centro DemocráticoCentro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué saldrá más caro divorciarse en Colombia: esto es lo que propone el Gobierno Petro

El proyecto impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro propone eliminar exenciones fiscales en procesos de separación y sucesión, lo que incrementaría los costos de estos trámites legales en el país

Por qué saldrá más caro

Dos K-dramas conquistan la lista de las 10 series más populares en Netflix Colombia

Desde misterios hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Dos K-dramas conquistan la lista

Maldy presenta su nuevo álbum y revela cómo fue la inclusión de un colombiano en el repertorio: por qué dejó por fuera a Feid

Esta es la historia detrás del tema que sacó el puertorriqueño junto a Yandel en su lanzamiento y los detalles de su colaboración Ryan Castro

Maldy presenta su nuevo álbum

Aire o nitrógeno en las llantas: lo que las principales marcas de carros recomiendan para ahorrar gasolina y dinero

Descubra cómo la elección entre aire o nitrógeno puede afectar la presión, el desgaste de las llantas y el consumo de combustible, y cuándo realmente vale la pena optar por cada opción

Aire o nitrógeno en las

Juliana Guerrero, la polémica designada viceministra de la Juventud, aclaró cuál es su relación con Petro: “Si está laborando ahí es porque se tiene algún vínculo amoroso o sexual con el jefe, eso no funciona así”

Al incorporarse a cargos de relevancia en el Gobierno, afirmó que las jóvenes reciben críticas infundadas relacionadas con un supuesto mérito basado en relaciones personales con los funcionarios

Juliana Guerrero, la polémica designada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Maldy presenta su nuevo álbum

Maldy presenta su nuevo álbum y revela cómo fue la inclusión de un colombiano en el repertorio: por qué dejó por fuera a Feid

Aida Victoria Merlano habló de su actual situación sentimental y contó cómo le ha ido en el amor: “Cómo a perro en misa”

Luisa Fernanda W despejó dudas sobre un tercer embarazo y paró en seco a sus seguidores: “Dejemos de opinar de los cuerpos”

Yina Calderón se quitará las prótesis y confesó qué la llevó a tomar la decisión: “Estoy en otra etapa de mi vida”

Karol G ya está en Brasil para su show como artista principal del show de medio tiempo de la NFL

Deportes

Egan Bernal, el capo de

Egan Bernal, el capo de la selección Colombia en el Mundial de ciclismo de Ruta; Nairo Quintana se quedó por fuera

Carlos Antonio Vélez lanzó dura advertencia a la selección Colombia en caso de que no le ganen a Bolivia: “Se tienen que ir todos”

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que pierde tiempo con Jonas Vingegaard en la clasificación general

Así fue la ovación que recibió Egan Bernal durante la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

Carlos “El Pibe” Valderrama está de cumpleaños y así lo referenciaron Conmebol, la FIFA y Junior: “El fútbol se escribe con magia”