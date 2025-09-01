Colombia

Armando Benedetti celebró su cumpleaños con figuras del petrismo: el presidente Gustavo Petro también asistió

La reunión fue desarrollada en uno de los salones del hotel Gran Hyatt en Bogotá

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Armando Benedetti, ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

La celebración del cumpleaños número 58 del ministro del Interior, Armando Benedetti, se transformó en un encuentro clave para los principales integrantes del actual Gobierno.

La fiesta, considerada la primera que el político realiza en condición de sobriedad, reunió a figuras estratégicas del círculo petrista, evidenciando una nueva etapa en la vida política de Benedetti y marcando distancia con antiguos aliados de su trayectoria en el Partido Liberal y el Partido de la U.

Durante la reunión, desarrollada en uno de los salones del hotel Gran Hyatt de Bogotá, estuvieron presentes personalidades como el presidente Gustavo Petro, los ministros Daniel Rojas (Educación) e Irene Vélez (Ambiente), y la representante Angie Rodríguez, una de las colaboradoras más cercanas de Benedetti en la actualidad.

Las 2 Orillas señaló que la lista de invitados puso de manifiesto el cambio en las alianzas del ex embajador, excluyendo figuras clave del pasado, como Laura Sarabia y el pastor Saade.

Redes sociales/Montaje Infobae
Redes sociales/Montaje Infobae

El evento contó también con la presencia de Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, y Gregorio Eljach, procurador general, ambos responsables del control y vigilancia del Gobierno.

Este acercamiento institucional fue destacado en la crónica de Las 2 Orillas, que subrayó el tono distendido de la fiesta como escenario para fortalecer relaciones entre altos funcionarios.

Acudieron igualmente líderes legislativos como Lidio García, presidente del Senado, y Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, junto con la representante María Fernanda Carrascal.

Su asistencia fue calificada por el medio como un gesto de respaldo político clave, especialmente en un momento marcado por la necesidad de apoyo parlamentario para avanzar en las reformas y los trámites legislativos propuestos por el Gobierno.

La anfitriona de la noche fue Adelina Guerrero, quien reside en Barranquilla y organizó el festejo junto a sus hijos.

El entretenimiento estuvo a cargo de artistas como Vetto Galvez, Mono Zabaleta, Son Callejero y el rey vallenato Fernando Rangel.

La esposa de Armando Benedetti
La esposa de Armando Benedetti también estuvo presente en la fiesta - crédito @AABenedetti / X

Benedetti y su pareja mostraron sus habilidades como bailarines, protagonizando escenas destacadas durante el evento.

La velada coincidió con el cumpleaños de Nelson Colorado, jefe de seguridad de Benedetti, a quien el homenajeado felicitó públicamente por su trabajo y dedicación a través de sus redes sociales.

Las 2 Orillas interpretó la fiesta como una oportunidad para confirmar el surgimiento de un nuevo bloque de poder dentro del alto gobierno petrista, evidenciando el renacer político de Benedetti y su papel en la recomposición de alianzas al interior del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre encuesta de Invamer: “No la pueden publicar”

La suspensión de la tradicional encuesta bimestral de Invamer, tras 167 informes consecutivos, despertó debate sobre la libertad de información en Colombia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que la interrupción obedece a la implementación de una nueva ley y rechazó que se trate de censura oficial.

“No hay tal mordaza”, enfatizó el funcionario sobre las críticas recibidas en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con la ley 2494, aprobada recientemente por el Congreso, modifica los lineamientos para la realización y la publicación de encuestas políticas y electorales.

Armando Benedetti habló de la
Armando Benedetti habló de la controversia por la encuesta Invamer - crédito @AABenedetti

Benedetti explicó que el cambio normativo exige la cobertura de municipios de distintos tamaños y no solo grandes urbes, como tradicionalmente hacía Invamer en su sondeo nacional.

Hoy Invamer no puede publicar su encuesta no solo porque no es el tiempo para hacerlo, sino que la nueva ley obliga a que se tomen en cuenta municipios pequeños, medianos y grandes porque siempre encuestaban las ciudades grandes”, declaró.

Según lo expuesto por el ministro, la nueva reglamentación no impide los estudios de opinión sobre la favorabilidad de instituciones o funcionarios, aunque sí establece límites precisos para las encuestas de carácter electoral.

La controversia surgió por la imposibilidad de difundir los datos habituales sobre percepciones ciudadanas, desempeño presidencial y reputación de figuras públicas.

Benedetti también destacó que la ley 2494 no fue iniciativa exclusiva del Gobierno, sino que contó con el respaldo de diferentes partidos políticos.

Además, detalló que el mayor desafío para Invamer reside en la obligación de aumentar considerablemente el tamaño de la muestra, lo que incrementaría los costos y dificultaría mantener la periodicidad de la encuesta.

Invamer, por su parte, explicó que bajo la nueva normativa las muestras deberían pasar de cerca de 1.400 a más de 11.000 casos, una exigencia que elevó sustancialmente los recursos requeridos para seguir con su estudio periódico.

