Colombia

Muerte Valeria Afanador: gobernador de Cundinamarca responde a la situación del colegio donde desapareció la menor

La última que vez que se vio con vida a la niña fue en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

La menor de 10 años
La menor de 10 años fue encontrada sin vida en la tarde del 29 de agosto - crédito Gimnasio Campestre Los Laureles / Gobernación de Cundinamarca

El hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, una niña de 10 años cuyo paradero se mantuvo desconocido por dieciocho días, estremeció a la comunidad de Cajicá (Cundinamarca) y reactivó preguntas profundas sobre la seguridad escolar en Colombia.

El viernes 29 de agosto, autoridades localizaron a la menor sin vida en las inmediaciones del río Frío, tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país y focalizó la atención en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde fue vista por última vez.

La conmoción generada por el caso derivó en la apertura de un proceso administrativo contra la institución educativa, confirmado por la Gobernación de Cundinamarca.

El mandatario departamental, Jorge Emilio Rey, indicó que la pesquisa se centra en establecer si el colegio cumplió a cabalidad los protocolos de seguridad y su plan de gestión del riesgo el día de la desaparición de Valeria.

