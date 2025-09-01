Colombia

Los conciertos y eventos masivos también se verían afectados con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Pese a que el sector cultural fue uno de los renglones que más creció en 2024, el Gobierno nacional busca que sea objeto de gravámenes con la nueva reforma tributaria

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Los conciertos y eventos masivos
Los conciertos y eventos masivos también son objeto de la reforma tributaria - crédito Natalia Perilla Infobae Colombia

Colombia se posiciona como uno de los epicentros del sector cultural en la región, tanto, que cada vez son más los recintos destinados a conciertos y actividades culturales que generan millonarios ingresos al país. Sin embargo, con la radicación de la nueva reforma tributaria por parte del Gobierno nacional, estos eventos podrían incrementar su valor, lo que limitaría el acceso de los ciudadanos.

Según el Departamento Administrativa Nacional de Estadística (Dane), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del sector del entretenimiento entre 2014 y 2024 fue superior al 130%, con el beneficio de que las actividades artísticas y de entretenimiento aumentaron un 8,5% en 2024, representando un 4,4% del PIB nacional, superando sectores como la construcción y la minería.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicho crecimiento, que se ve traducido en cientos de millones con cada evento cultural masivo que se realiza en el país, podría verse reducido por el impuesto del 19% que plantea la nueva reforma tributaria para este renglón de la economía. De acuerdo con el proyecto, dicho porcentaje deberá ser incorporado al valor de entrada a los eventos.

“Los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos estarán gravados con la tarifa del diecinueve por ciento (19%) sobre la totalidad del servicio. La base gravable en los servicios prestados en este artículo estará integrada por el precio de entrada y demás cargos asociados al mismo. El impuesto se causará al momento del pago de la entrada y sus cargos asociados”, señala el proyecto del gobierno.

En su artículo 25, el proyecto establece que las actividades de esparcimiento cuyo valor supere 10 Unidades de Valor Tributario (UVT) serán objeto del gravamen, lo que podría limitar que el país sea escenario de conciertos de artistas nacionales e internacionales cuyos eventos susciten grandes inversiones para empresarios y asistentes.

El artículo 25 de la
El artículo 25 de la reforma establece el impuesto - crédito Ministerio de Hacienda

La UVT es una medida establecida por la Dian en Colombia que tiene como objetivo unificar y facilitar el cálculo de impuestos, sanciones y otros valores fiscales. Su cálculo se basa en la inflación y en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ajustarse anualmente, evitando que la inflación afecte directamente las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Para 2025, este indicador quedó establecido en $49.799, por lo que, según la reforma que inicia su tránsito en el Congreso, las entradas a eventos masivos que superen los $497.990 serán objeto del impuesto.

El artículo de la reforma que establece este impuesto, señala también que en las cuentas de cobro y en las facturas de venta de los eventos deberá discriminarse el impuesto, con el fin de que los consumidores finales conozcan el valor del tributo cancelado.

En qué afecta este punto de la reforma

La realización de eventos masivos en el país deja millonarias ganancias para la economía de las ciudades en la que tengan lugar, especialmente si se trata de conciertos y espectáculos que involucran música en vivo.

Los eventos masivos impactan varios
Los eventos masivos impactan varios renglones de las economías locales - crédito @@Julinacho/X

El beneficio para las economías locales no solo va por cuenta de la realización del evento, sino del impulso del turismo, lo que genera ingresos para hoteles, restaurantes, tiendas y otros negocios a través del gasto de los visitantes. Además, promueven la creación de empleos temporales y permanentes no solo en la organización del evento, sino también en actividades asociadas como seguridad, logística y comercio.

Con la nueva reforma, los amantes de los conciertos lo pensarán dos veces antes de adquirir entradas cuyos valores, en varias ubicaciones, suelen superar el valor establecido por el proyecto, lo que afecta la demanda de estos eventos y, por consiguiente, podría derivar en que los empresarios del entretenimiento decidan dejar de lado al país en sus proyectos de entretenimiento.

Los conciertos de Shakira en
Los conciertos de Shakira en Bogotá inyectaron $139.000 millones a la economía local - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Y es que este impuesto, podría terminar por impactar los beneficios ajenos al pago de las entradas. Tan solo en los dos conciertos de Shakira en Bogotá, en febrero de 2025, se inyectaron más de $139.000 millones en la economía distrital, sin contar el valor de las entradas de los más de 60.000 asistentes entre las dos fechas.

Temas Relacionados

ConciertosEventos masivosConciertos bogotáConciertos ColombiaReforma tributariaGobierno PetroImpuestosColombia-NoticiasColombia-Economía

Más Noticias

De la Espriella respondió a Peñalosa tras recordarle que fue abogado de DMG: “Me extraña que sigas confundiendo al abogado con el cliente”

El abogado y precandidato presidencial se sacudió de los señalamientos del exmandatario distrital y, con un mensaje conciliador, buscó acercarse al veterano político, con el que -a juzgar por su mensaje- estaría dispuesto a hacer una alianza en esta contienda electoral

De la Espriella respondió a

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

Agentes del CTI, en coordinación con efectivos del Gaula Militar, interceptaron al hombre cuando intentaba ingresar al conjunto en Laureles Campestre a bordo de una camioneta Chevrolet Dmax

El prontuario de alias Chorizo,

Se cayó la reforma tributaria de Bogotá: Carlos Fernando Galán retiró proyecto, pero anunció una nueva radicación

El Gobierno distrital decidió retirar la propuesta para simplificar el sistema impositivo y modernizar servicios, pero confirmó que insistirá en su aprobación con ajustes y diálogo técnico

Se cayó la reforma tributaria

Alertan sobre la “dictadura tributaria” que quiere imponer el Gobierno Petro con los impuestos de la reforma tributaria

Desde el Senado se advirtió que lo que se busca recaudar es para sostener el derroche y la corrupción, como ya se hizo con los recursos públicos en los últimos tres años

Alertan sobre la “dictadura tributaria”

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

El volante antioqueño aterriza en territorio brasileño luego de su novela con varios equipos del fútbol colombiano; por su parte, el defensor regresa a Sudamérica tras varios años en Europa

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez