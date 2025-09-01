Laura de León y Salomón Bustamante avivaron los rumores de su ruptura: aparecieron por separado en redes sociales

Laura de León y Salomón Bustamante levantaron sospechas de ruptura tras no aclarar su actual situación sentimental y seguir subiendo contenido individualmente - crédito @esau_lopez_17 y @lauradeleonc/Instagram

Las especulaciones sobre una posible ruptura entre Salomón Bustamante y Laura de León han aumentado en los últimos días, impulsadas por publicaciones recientes en redes sociales, donde ambos aparecen solos y evitan cualquier referencia a su relación.

La ausencia de imágenes conjuntas y el silencio de la pareja han generado incertidumbre entre sus seguidores, convirtiendo el tema en uno de los más comentados en la farándula colombiana. Además, el periodista barranquillero publicó en su cuenta de Instagram una galería con la que anunció su cumpleaños y no contó con las felicitaciones de la actriz con la que se casó en 2021.

El detonante más reciente de estos rumores de separación fue una publicación de Salomón Bustamante, presentador originario de Cartagena, en la que compartió fotografías de un viaje a Paipa, Boyacá. En las imágenes, Bustamante aparece tomando café, entrenando en el gimnasio, paseando por las calles y tomando el sol en la playa, siempre solo.

Laura de León y Salomón Bustamante se casaron por lo civil en 2020 en medio de la pandemia del Covid-19 y reafirmaron su amor pro la iglesia católica en 2021 - crédito @lauradeleonc/Instagram

La ausencia de Laura de León en estas instantáneas llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre el estado de la relación.

En la misma publicación, Bustamante respondió a un comentario sobre su edad, aclarando que tiene más de 44 años y resaltando su buen estado físico. “44 y contando”, escribió en otra publicación relacionada con su cumpleaños, en la que nuevamente se le vio solo, acompañado únicamente por su mascota.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer: algunos le aseguraron que “se ve mejor soltero” y otros preguntaron directamente por Laura, manifestando su extrañeza ante la falta de contenido conjunto.

La reacción de los seguidores ha sido diversa, pero muchos coinciden en señalar un cambio en la dinámica de la pareja. Mientras algunos celebran la imagen renovada de Bustamante, otros expresan nostalgia por las publicaciones en las que ambos solían aparecer juntos. Las preguntas sobre el paradero de Laura y el motivo de su ausencia se han multiplicado, alimentando aún más la especulación.

Ariel Osorio expuso en su programa de City TV llamado 'La Corona TV' las pistas que revelarían la separación entre Laura de León y Salomón Bustamante - crédito @lacoronatv/Instagram

Por su parte, Laura de León, actriz también cartagenera, reapareció en redes sociales tras varias semanas de inactividad. En su regreso, compartió dos fotografías, sonriente, junto a su padre, a quien dedicó un mensaje afectuoso: “Te amo papi”. Al igual que Bustamante, De León optó por mostrarse sola y no hizo ninguna mención a su esposo, lo que reforzó la percepción de distancia entre ambos.

Esta fue la pista que desencadenó la teoría de que Laura de León y Salomón Bustamante habrían terminado su relación sentimental

El origen de los rumores se remonta a semanas atrás, cuando cuentas dedicadas a la farándula notaron que la pareja llevaba más de dos meses sin publicar contenido juntos. La situación se intensificó al descubrirse que Bustamante había dejado de seguir a De León en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como una señal de crisis. Además, la pareja reside actualmente en ciudades distintas y no ha compartido en redes sociales ningún reencuentro, a diferencia de lo que solían hacer en el pasado.

La historia de Bustamante y De León ha sido pública desde sus inicios. Contrajeron matrimonio en 2021 en una ceremonia celebrada en la catedral de Cartagena, después de haber realizado una boda civil un año antes. Su relación, marcada por la exposición constante en redes sociales y la complicidad mostrada en publicaciones conjuntas, ha sido seguida de cerca por sus admiradores, quienes ahora se preguntan por el motivo de su aparente distanciamiento.

Hasta el momento, ni Salomón Bustamante ni Laura de León han emitido declaraciones oficiales sobre el estado de su relación. El silencio de ambos mantiene abiertas las especulaciones y deja a sus seguidores a la espera de una respuesta que aclare la situación.

Sin embargo, pese a que en sus perfiles de Instagram no parecen fotos en pareja desde finales del 2024 y el presentador sigue subiendo contenido desde Cartagena, hechos que hacen que tanto seguidores como prensa rosa estén atentos a su pronunciamiento.