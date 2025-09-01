Las autoridades asestaron un duro golpe a la falsificación de dólares: incautan una gran suma que iba a ser introducida en el mercado colombiano

Más de 500.000 dólares falsos fueron incautados - crédito Policía Nacional

Las autoridades colombianas dieron un duro golpe a la falsificación de divisas internacionales en el suroccidente del país. En Ipiales, ciudad cercana a la frontera con Ecuador, se produjo la captura de un hombre señalado de hacer parte de una organización criminal transnacional que falsificaba divisas desde Nariño, con conexiones en la frontera con Ecuador.

La operación se ejecutó de manera coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Servicio Secreto de Estados Unidos y, sumado a la captura del sujeto, se registró la incautación de 754.000 dólares falsos cuyo destino era establecimientos comerciales, casas de cambio y entidades financieras de Colombia y Ecuador.

La noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que a través de su cuenta oficial de la red social X dio a conocer los detalles de la operación acompañados de un video en el que se ve al hombre ser conducido por las autoridades a las instalaciones oficiales para su presentación y posterior puesta a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el hombre haría parte de una organización internacional dedicada a la falsificación de monedas internacionales para introducirlas en el mercado nacional.

“El capturado hace parte de una organización criminal transnacional que falsificaba divisas desde Nariño, con conexiones en la frontera con Ecuador, pretendían introducir la moneda falsa en comercios, casas de cambio y entidades financieras de la región”, escribió Sánchez.

El ministro confirmó la noticia a través de su cuenta de X - crédito @PedroSanchezCol/x

En la misma línea, el ministro precisó que el objetivo de las acciones de la fuerza pública es blindar la economía regional ante posibles amenazas que puedan desestabilizar el sistema financiero del país y vulnerar la confianza de la comunidad internacional en la economía nacional.

En su mensaje, Sánchez fue enfático en que con la operación se protegen a los ciudadanos de esa región contra posibles defraudaciones financieras que susciten la perdida de grandes capitales que afecten el desarrollo de las dinámicas económicas entre los dos países.

“Con esta operación evitamos que cientos de miles de dólares falsos entraran a la economía local, protegiendo a comerciantes, familias y al sistema financiero. Cada acción de la Fuerza Pública es un blindaje contra el crimen que busca desestabilizar la confianza económica del país”, especificó el miembro del gabinete nacional.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales - crédito Policía Nacional

Sumado a esto, Sánchez destacó que el trabajo de la fuerza pública en la garantía de la seguridad delos colombianos incluye también la protección de la economía nacional, así como la tranquilidad de los ciudadanos, por lo que extendió un llamado para que se fortalezca la articulación con las instituciones militares por medio de la denuncia.

El llamado del ministro giró en torno a que es responsabilidad de todos los habitantes del país combatir el crimen organizado, por lo que destacó que las denuncias ciudadanas son el primer paso para asestar golpes en contra las organizaciones que atentan contra la seguridad de la nación.

Las incautaciones de divisas falsas se fortalece en el país

En lo que va de 2025, Colombia ha intensificado su lucha contra la falsificación de dólares, logrando varios golpes contra redes criminales transnacionales. En los primerso días de julio, un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Servicio Secreto de Estados Unidos permitió incautar $969.900 dólares falsos escondidos en un paquete en Popayán, Cauca, con destino final a Panamá.

En 2025 se han intensificado las labores contra la falsificación de divisas - crédito Fiscalía General de la Nación

En su momento, las autoridades informaron que, solo en el primer semestre del año, se decomisaron más de 1.1 millones de dólares falsificados en diferentes regiones del país. Estas acciones, además de afectar a las organizaciones criminales responsables, buscan proteger la estabilidad económica y frenar el lavado de activos que fortalece al crimen organizado. El Banco de la República y la Policía han reforzado campañas pedagógicas para que comerciantes y ciudadanos reconozcan las características de seguridad en los billetes, como marca de agua, cinta de seguridad y efectos de cambio de color, claves para evitar el paso de dinero falso en el sistema financiero y comercial