Colombia

Gustavo Petro tendrá nuevo viaje internacional y dejó en encargo del país a Armando Benedetti: este será su nuevo destino

El presidente de la República firmó un nuevo decreto en el que otorga funciones de ministro delegatario al titular de la cartera del Interior, que estará durante seis días fuera del territorio nacional

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó un nuevo viaje internacional; esta vez a suelo asiático - crédito EPA (EFE)

Con el decreto 0954, firmado el lunes 1 de septiembre, y que ya se encuentra en la página web del Gobierno, el presidente de la República, Gustavo Petro, no solo confirmó un nuevo viaje internacional: también que quedará como ministro delegatario mientras se encuentra fuera del país el titular de la cartera del Interior, Armando Benedetti, en un periodo que se extenderá -según quedó plasmado en el documento- por cerca de seis días.

En efecto, Petro se trasladará a Japón desde el martes 2 de septiembre, y regresará al territorio nacional el 7 del mismo mes, con el fin de llevar a cabo una visita oficial al país asiático. Para tal fin, el jefe de Estado explicó que Benedetti cuenta con una certificación que lo hace miembro de su partido, Colombia Humana, y que fue suscrita por la Secretaria General del citado movimiento político de izquierda; lo que lo avala para asumir poderes de encargado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en el ministro del Interior, doctor Armando Alberto Benedetti Villaneda, las funciones legales”, se leyó en el documento, en el que se hicieron mención de los artículos que avalan las funciones que tendrá que desempeñar mientras se encuentra en suelo japonés adelantando este encuentro bilateral.

Este es el Decreto 0954
Este es el Decreto 0954 del 1 de septiembre de 2025, con el que se confirma nuevo viaje del presidente Gustavo Petro y cuál será el ministro delegatario - crédito suministrado a Infobae Colombia

"Cuando el presidente se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de jefe de gobierno. El ministro delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del presidente", se lee en el artículo 196 de la Constitución.

¿Qué hará Gustavo Petro en Japón? Esto se sabe

Según se conoció, el primer mandatario estará presente en Tokio y Osaka, en las que sostendrá una serie de encuentros de alto nivel con autoridades locales. Este será el viaje internacional número 68 del gobernante en lo que va de su Gobierno, al que le quedan 340 días en el poder; el más reciente a Chile, a donde asistió a la reunión de Democracia Siempre, en el que se encontró con sus pares de España, Pedro González; Brasil, Lula Da Silva, y el local, Gabriel Boric.

En enero de 2025, el
En enero de 2025, el presidente Gustavo Petro se reunió con delegación japonesa para avanzar en agenda de transición energética, comercio y cooperación - crédito Presidencia

Ese último desplazamiento se dio justo en la noche del 20 de julio, justo después de instalar el periodo 2025-2026 del Congreso de la República y tras recibir duras críticas de la representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, que cuestionó con dureza sus ejecutorias y, de la misma forma, que emprendiera un nuevo desplazamiento al exterior cuando en el país se registraban graves incidentes de orden público.

Es válido destacar que Colombia invirtió 8,5 millones de dólares en su pabellón en la feria Expo Osaka 2025, un evento en el que según ProColombia reunirá, desde el pasado abril hasta finales de octubre, a más de 28 millones de visitantes, de cerca de 150 países. Es por ello que se prevé que el primer mandatario esté en este lugar, en el que se han promocionado las bondades del país en el contexto internacional, según reportes desde suelo nipón.

Este es el pabellón de
Este es el pabellón de Colombia en la feria Expo Osaka 2025 - crédito @GustavoBolivar/X

El pabellón, bajo el lema Colombia, el País de la Belleza, ofrece una experiencia multisensorial que integra tecnología, cultura y comercio. Los asistentes han conocido la biodiversidad colombiana, explorar iniciativas de ciencia y tecnología, y participar en una agenda cultural inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez. El espacio ha servido también como punto de encuentro para empresarios e inversionistas con el propósito de consolidar la imagen del país.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroArmando BenedettiViajes Gustavo PetroGobierno nacionalMinistro BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal arremetió contra de Petro por la reducción al presupuesto del deporte: “Él prefiere las bacanales que el apoyo a la juventud sana”

La congresista opinó sobre un tema del que no suele hablar, para despacharse en contra de las políticas a las que el jefe de Estado les da prioridad

María Fernanda Cabal arremetió contra

Concejal se fue de frente contra esquema de seguridad de funcionario de Thomas Greg & Sons por tomar la carrera séptima de “garaje”: “¿Qué privilegio tienen?”

Según explicó el cabildante Juan David Quintero, desde el consorcio llegaron a parquear cinco camionetas y una motocicleta sobre una de las vías más importantes de la capital colombiana

Concejal se fue de frente

Preocupación en Bogotá por aumento de casos de ‘pinchallantas’: Engativá, Barrios Unidos y Suba concentran el mayor número

Un establecimiento fue sellado por segunda vez luego de que una mujer denunciara cobros excesivos y daños adicionales

Preocupación en Bogotá por aumento

Asesinan con un machete a un joven de 22 años durante evento del Día de la Antioqueñidad en su colegio

Durante el enfrentamiento, una docente intervino para mediar y evitar que la agresión continuara, lo que facilitó la huida de los atacantes

Asesinan con un machete a

Deportivo Cali y sus problemas financieros: denuncian que deben más de tres meses de salario a sus jugadores

El cuadro Azucarero afronta una delicada situación económica desde hace algunos años, lo que incluso lo ha llevado a pelear con el descenso en reiteradas ocasiones

Deportivo Cali y sus problemas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Gabriel Raimondi ya no es

Gabriel Raimondi ya no es más técnico de América de Cali: este será su reemplazo

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa