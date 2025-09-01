Colombia

Cuál es el precio del oro en Colombia tras alcanzar máximos históricos

No solo el oro, también la plata alcanzó una cotización importante al alza

Por Rodrigo Gutiérrez González

Precio del oro en Colombia
Precio del oro en Colombia (REUTERS/Edgar Su)

El precio del oro en los mercados internacionales subió este lunes 1 de septiembre de 2025 hasta llegar a máximos históricos.

Claramente esto provocó cambios importantes en la cotización de este metal precioso en Colombia.

Muchos ven en el oro una oportunidad para invertir de una forma más segura o por lo menos con un bajo riesgo, sobre todo en el contexto actual donde la volatilidad de la economía mundial afecta principalmente a divisas emergentes.

Por eso esta información es vital para quien ve en el oro precioso una opción de inversión de bajo riesgo.

Precio del oro en Colombia

  • Fecha: lunes 1 de septiembre de 2025.
  • Por gramo: $449.011,38.
  • Por onza: $13.964.253,94.

Esto significa que el oro registró una subida del 0.85%, es decir, $3.801,31 por gramos y $118.220.74 por onza.

Por su parte, en los mercados internacionales el oro cotizó en máximos de más de cuatro meses, a unos 30 dólares de sus máximos históricos, al venderse en 3.469,84 dólares la onza.

Mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 0,8%, a 3.542,8 dólares.

Por su parte, la plata al contado subió un 2,3%, al venderse en 40,6 dólares la onza, su cota más elevada desde septiembre de 2011.

En otros metales preciosos, el platino ganaba un 1,9%, a 1.389,93 dólares la onza, y el paladio sumaba un 0,9%, a 1.119,07 dólares.

¿Por qué subió el precio del oro?

Diferentes situaciones internacionales impulsaron el precio de los metales preciosos (REUTERS/Angelika Warmuth)

El incremento en la cotización del oro se debe a distintos factores internacionales.

Primero, la debilidad del dólar provocada por los datos de la inflación en Estados Unidos, así como el debilitamiento de la confianza del consumidor.

El metal precioso también se ha visto impulsado por las apuestas a un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Cabe mencionar que esto ocurre con pocos movimientos en los mercados debido al feriado estadounidense por el Día del Trabajo.

¿Dónde comprar oro en Colombia?

Antes, y durante mucho tiempo, el Banco de la República de Colombia publicaba los precios del oro, así como de la plata y el platino, en su página oficial, sin embargo, dejó de hacerlo.

A través de su misma web institucional, el banco central explicó que ya no publicaría los precios de estos metales preciosos porque la información que utilizaba para sus cálculos provenían de fuentes externas sujetas a restricción.

Sin embargo, agregó que quién quiera consultar los precios podría hacerlo en los puntos de atención, como los siguientes:

Punto de compra Bogotá:

Central de Efectivo del Banco de la República, Calle 24 bis # 66-90

Teléfono: +57 (601) 484-9980, extensión: 3850

Punto de compra Sucursal Medellín:

Sede de la sucursal: Calle 50 # 50-21

Teléfono: +57 (604) 576-7480

Punto de compra Agencia Cultural Quibdó:

Sede de la sucursal: Carrera 1 #1-16

Teléfonos: +57 (604) 671-2135 ó +57 (604) 671-1701

Requisitos para vender oro

El Banco de la República es una de las opciones más confiables para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra únicamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República solamente puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se necesita tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

