Cancilleres de la Celac se reunirán tras movimientos militares de Estados Unidos ante posible ataque a Venezuela

Estados Unidos amenaza con atacar Venezuela desde el Caribe- crédito Carlos Jasso/ Reuters

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres para el lunes 1 de septiembre, en respuesta al reciente despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

La decisión surge luego de que algunos gobiernos de la región expresaran preocupación por la posibilidad de una eventual operación militar dirigida contra Nicolás Maduro y altos responsables del regimen de Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Según explicaron en Blu Radio, Colombia, que actualmente ostenta la presidencia pro témpore del bloque regional bajo la conducción de la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, confirmó la convocatoria y precisó que “los Estados miembros prevén abordar las inquietudes relacionadas con los recientes movimientos militares detectados en el Caribe”.

La reunión buscaría explorar de manera conjunta las implicaciones regionales de estos movimientos y analizar el impacto sobre la estabilidad y la seguridad en América Latina y el Caribe.

Noticia en desarrollo...