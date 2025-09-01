Colombia

Cancilleres de la Celac se reunirán tras movimientos militares de Estados Unidos ante posible ataque a Venezuela

Las tensiones diplomáticas entre el régimen de Nicolás Maduro y el Gobierno de Donald Trump parecen estar en su punto más álgido desde el ascenso del magnate a la Casa Blanca

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Estados Unidos amenaza con atacar
Estados Unidos amenaza con atacar Venezuela desde el Caribe- crédito Carlos Jasso/ Reuters

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres para el lunes 1 de septiembre, en respuesta al reciente despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.

La decisión surge luego de que algunos gobiernos de la región expresaran preocupación por la posibilidad de una eventual operación militar dirigida contra Nicolás Maduro y altos responsables del regimen de Venezuela.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Según explicaron en Blu Radio, Colombia, que actualmente ostenta la presidencia pro témpore del bloque regional bajo la conducción de la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, confirmó la convocatoria y precisó que “los Estados miembros prevén abordar las inquietudes relacionadas con los recientes movimientos militares detectados en el Caribe”.

La reunión buscaría explorar de manera conjunta las implicaciones regionales de estos movimientos y analizar el impacto sobre la estabilidad y la seguridad en América Latina y el Caribe.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

CelacNicolás MaduroDonald TrumpTensión Venezuela Estados UnidosCartel de los SolesColombia-Noticias

Más Noticias

Paro de conductores en Bogotá buscará la renuncia de la secretaria de Movilidad por abusos de autoridad, persecución y mala gestión

Representantes de diversos sectores se reunirán en el Concejo de la ciudad el marte 2 de septiembre con el cabildante Julián Forero para coordinar una movilización que bloqueará a la capital

Paro de conductores en Bogotá

Las autoridades asestaron un duro golpe a la falsificación de dólares: incautan una gran suma que iba a ser introducida en el mercado colombiano

En 2025, se han incrementado las operaciones en contra de las organizaciones criminales dedicadas a la distribución de monedas internacionales falsas

Las autoridades asestaron un duro

Claudia López lanza fuerte pulla y dice que “va a acabar las gabelas políticas” como propuesta para llegar a la Presidencia, en 2026

La precandidata presidencial aseguró que ya suma más de 450.000 firmas y espera pronto alcanzar el medio millón de apoyos ciudadanos para inscribir su candidatura de manera oficial

Claudia López lanza fuerte pulla

Así es como la pensión de un colombiano puede ganar intereses y hacer que le paguen más: “Es poner a trabajar la plata”

El nuevo modelo exige decisiones informadas para aprovechar al máximo los beneficios de la capitalización y asegurar un mejor retiro

Así es como la pensión

Motociclista quedó debajo de la llanta de un vehículo de carga al sur de Bogotá: es el segundo caso en menos de 24 horas

El sábado una mujer murió al perder el equilibrio y caer justo en el momento en que un camión pasaba; en un caso similar, el domingo un hombre por la Autopista sur falleció. Bogotanos llaman la atención en la accidentalidad de estos vehículos

Motociclista quedó debajo de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en La Guajira: tiroteo

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ENTRETENIMIENTO

“Stray Kids” lidera las 10

“Stray Kids” lidera las 10 canciones de K-pop que no paran de sonar en iTunes Colombia

Ella es Mariana Morales, la mujer trans que compite en Miss Universe Colombia 2025: “Quiero demostrar que las mujeres trans también somos reales”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

Deportes

Nelson Deossa tuvo amargo debut

Nelson Deossa tuvo amargo debut con el Real Betis en su estreno en la liga española: así le fue al colombiano

Figura de la selección Colombia sub 20 daría nuevo cambio en el fútbol europeo: pasaría de la liga francesa a Portugal

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa