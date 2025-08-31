Colombia

Un menor de edad perdió la vida al ingerir veneno que había sido envasado en una botella de gaseosa

Los hechos se presentaron en el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, donde la administración municipal hizo un llamado para extremar los cuidados

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El menor confundió el veneno
El menor confundió el veneno con gaseosa porque estaba envasado mal y sin etiqueta - crédito Freepik

La costumbre de almacenar productos químicos en envases reutilizados ha generado alarma en el Distrito de Turbo, Urabá antioqueño, tras la muerte de un niño de aproximadamente tres años.

El lamentable incidente ocurrió en la vereda Coldesa, donde el menor confundió un líquido venenoso, depositado presuntamente en una botella de gaseosa, con una bebida habitual, según recogió Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Generalmente en las cocinas es
Generalmente en las cocinas es donde los menores encuentran los líquidos que ponen en riesgo sus vidas - crédito REUTERS/Wolfgang Rattay

La secuencia del suceso, según el informe preliminar, detalla que el menor fue llevado de urgencia a la Clínica Panamericana antes de ser remitido a Medellín para cuidados intensivos.

Sin embargo, los intentos realizados por el equipo médico no lograron revertir los efectos de la intoxicación y el pequeño falleció horas después. “Un menor de edad que al parecer falleció por envenenamiento”, consignó Marla Indira Fadul, secretaria de Gobierno de Turbo, en declaraciones emitidas a Blu Radio.

Las autoridades han insistido en la importancia de reforzar las prácticas de seguridad en entornos rurales y agrícolas, donde el uso de plaguicidas y otros químicos es frecuente.

Fadul fue enfática en aclarar que en muchas fincas y viviendas de la zona persiste el hábito de reenvasar productos tóxicos “en frascos de remedios, de gaseosas”, facilitando accidentes fatales como el registrado.

La Secretaría de Gobierno de Turbo ha emitido una serie de recomendaciones, haciendo énfasis en el guardado de pesticidas y productos peligrosos en sus envases originales y debidamente identificados.

El menor habría ingerido la
El menor habría ingerido la sustancia que estaba envasada en una botella de gaseosa - crédito Freepik

La entidad aconseja no trasladar este tipo de sustancias a recipientes de uso común como botellas de bebidas o envases de medicamentos, mantenerlos en lugares de difícil acceso para menores —altos, cerrados con llave o candado—, y educar tempranamente a los niños sobre los riesgos de estos líquidos.

Además, recalcan la importancia de mantener visibles los teléfonos de emergencia para reacción inmediata frente a incidentes de intoxicación.

Menor murió electrocutado en Bucaramanga

Las secuelas de una descarga eléctrica fatal en el interior de una vivienda ubicada en Bucaramanga han dejado a una familia sumida en el dolor y a la comunidad local en estado de conmoción. Según información confirmada por Alerta Santanderes, el siniestro derivó en la muerte de un niño de cinco años y en lesiones graves para su madre, que intentó desesperadamente salvarlo del peligro inminente.

El accidente, que aún está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tuvo lugar cuando la víctima entró en contacto con un cable de alta tensión dentro de su propia casa. El doctor Hernán Darío Zárate Ortegón, director del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabu), relató que el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Local del Norte.

Desde el momento en que
Desde el momento en que el menor y su madre arribaron al hospital, el caso fue notificado de inmediato a las entidades responsables - crédito Isabu

Al llegar, ya no mostraba signos vitales; pese a los intentos inmediatos del personal médico, estos resultaron infructuosos: “Hicimos todos los protocolos de revivirlo, pero no fue posible”, puntualizó el directivo de Isabu.

La madre del menor sufrió lesiones severas mientras intervenía para apartar a su hijo del cable electrificado. De acuerdo con Zárate Ortegón, la mujer debió ser remitida a una institución de mayor complejidad. “La madre, al parecer, por separar al niño también, pues sufre bastantes quemaduras, complicaciones de salud, que por su complejidad tuvimos que remitirla al hospital”, explicó el funcionario. Actualmente, permanece internada en el Hospital Universitario de Santander bajo la estricta vigilancia de un equipo de especialistas.

Alerta Santanderes precisó que el estado clínico de la mujer es delicado, con quemaduras severas y complicaciones mayores causadas por la descarga eléctrica. Entre tanto, la investigación oficial se orienta a establecer cómo el cable de alta tensión terminó convertido en un peligro potencial dentro de la vivienda, un aspecto clave para esclarecer la cadena de hechos que desencadenó el accidente.

La tragedia desencadenó expresiones de consternación en la ciudadanía y reacciones inmediatas por parte de las autoridades de salud y los organismos de emergencia, que insisten en la importancia de extremar las precauciones domésticas frente a infraestructuras eléctricas, especialmente en hogares donde viven niños pequeños.

Temas Relacionados

Menor tomó venenoTurbo AntioquiaAccidente domésticoVenenoColombia-Noticias

Más Noticias

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

La pesista barranquillera que sostuvo un romance en el pasado con Anthony Zambrano confesó que llegó al altar con su actual compañero sentimental, con el que sostiene una relación complicada: “Vivo sola, pero él duerme todos los días conmigo”

“Estoy casada”: Katiuska reveló en

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Las autoridades detallan que el sujeto había sido mencionado en un panfleto atribuido a una organización delincuencial de la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas

Investigan crimen de alias El

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a sus seguidores luego de recibir críticas por la cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

La modelo caleña se pronunció en redes sociales ante los comentarios negativos sobre la huella que dejó la peligrosa sustancia convirtiendo una crítica en un contundente mensaje de amor propio y empatía

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

Más de 350 personas intentaron presionar a la fuerza pública para liberar a uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco en el suroccidente colombiano, según reportó la institución militar

Capturan a alias El Paisa,

Shakira le envió un regalo a Belinda para agradecerle por hacer parte de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: así compartió en redes la sorpresa

La cantante colombiana sorprendió a su colega mexicana con un imponente ramo de rosas en diferentes tonalidades y un mensaje emotivo en una pequeña tarjeta

Shakira le envió un regalo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

“Estoy casada”: Katiuska reveló en

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a sus seguidores luego de recibir críticas por la cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

Shakira le envió un regalo a Belinda para agradecerle por hacer parte de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’: así compartió en redes la sorpresa

Bebé a bordo: imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo 2025′ anunciaron la espera de su primer hijo

Así presentó a su segundo hijo la cantante Miranda, primera ganadora de ‘La Voz Colombia’: “Llegaste rugiendo”

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

Este fue el jugador que inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali