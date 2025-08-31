Colombia

RegioTram de Occidente, listo para operar en 2027: así van las obras que beneficiará la movilidad entre Facatativá y Bogotá

El proyecto ferroviario suma avances clave en infraestructura, modernización y empleo, conectando municipios y mejorando la calidad de vida de miles de habitantes en la Sabana de Occidente

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El primer tren eléctrico de
El primer tren eléctrico de cercanías de Colombia conectará Bogotá con Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, beneficiando a más de un millón de personas - crédito Ministerio de Transporte

El RegioTram de Occidente, primer tren eléctrico de cercanías del país, mantiene el ritmo de obras y alcanza un avance de 30,34% en su construcción, según cifras oficiales de la Gobernación de Cundinamarca reportadas el 30 de agosto de 2025.

Este proyecto, considerado uno de los más estratégicos para la movilidad regional, conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, beneficiando directamente a más de un millón de personas e integrando la Sabana de Occidente a la capital con un sistema de transporte moderno, sostenible y eficiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los hitos recientes, destaca la ejecución del desmontaje de la antigua vía férrea, en el que ya se ha retirado el 46,08% de los rieles y el 34,98% de las traviesas. Estas labores han permitido intervenir el terreno, facilitando el reemplazo de la infraestructura obsoleta por sistemas ferroviarios de última tecnología.

El desmontaje de la antigua
El desmontaje de la antigua vía férrea alcanza el 46,08% de rieles retirados y el 34,98% de traviesas reemplazadas - crédito Gobernación de Cundinamarca

Adicionalmente, en el Patio Taller El Corzo se reporta un avance del 32,8% con la construcción de nuevas estructuras, muros y áreas destinadas a la operación y mantenimiento de los trenes. La obra del Patio ANI está finalizada al 100%, posicionándose como una pieza clave para el funcionamiento del sistema ferroviario.

En el trazado del RegioTram, el Puente de Mosquera se califica como una de las estructuras más emblemáticas. Allí, la construcción de pilotes alcanza el 20,53% de cumplimiento y ya se encuentra en proceso el montaje de vigas prefabricadas, que registra un 13% de avance. Estas obras de infraestructura garantizan la futura seguridad y eficiencia del corredor férreo.

La renovación del terreno es otro capítulo esencial en la transformación. Hasta la fecha, se han retirado más de 47.327 metros cuadrados de capa vegetal, removido 35.092 metros cúbicos de tierra y mejorado cerca de 2.528 metros cúbicos de la subrasante, acciones necesarias para generar condiciones óptimas para el montaje de la nueva vía y asegurar la durabilidad del proyecto.

El Patio Taller El Corzo
El Patio Taller El Corzo reporta un avance del 32,8% y el Patio ANI ya está finalizado al 100% - crédito Gobernación de Cundinamarca

El impacto positivo del RegioTram se evidencia también en el mercado laboral de la región. Actualmente, el proyecto emplea directamente a más de 540 personas, de las cuales 169 integran la mano de obra calificada y 377 corresponden a mano de obra no calificada. Esta dinámica laboral contribuye a la reactivación económica de los municipios beneficiados y genera oportunidades para el desarrollo profesional y técnico de la población local.

En cuanto a la experiencia final de los usuarios, la Gobernación de Cundinamarca publicó recientemente el diseño definitivo del sistema ferroviario. Los trenes lucirán un exterior azul celeste con franjas blancas, rojas y amarillas y contarán con interiores equipados con pantallas informativas, asientos preferenciales, espacios amplios y accesibles para personas con movilidad reducida.

El primer vagón, de 30 metros de longitud, integrará puertas automáticas activadas únicamente en las estaciones, aire acondicionado, señalización electrónica y un sistema digital de información en tiempo real sobre la ubicación de los trenes.

La obra beneficiará a más
La obra beneficiará a más de 140.000 pasajeros diarios y reducirá en 80.000 toneladas la huella de CO₂ en la región - crédito Gobernación de Cundinamarca

El sistema empleará trenes eléctricos articulados de 52 metros de largo, cada uno con capacidad para 495 pasajeros, y posibilidad de acoplar dos unidades para transportar hasta 1.000 personas por trayecto. RegioTram de Occidente tendrá frecuencias aproximadas de seis minutos durante las horas pico y doce minutos en las horas valle, con velocidades de operación de hasta 70 kilómetros por hora. Eso permitirá reducir el tiempo actual de viaje entre Facatativá y el centro de Bogotá —que puede tomar hasta dos horas y media— a solo 58 minutos.

El plan de operación prevé frecuencias particulares por rama: entre Bogotá, Funza y Mosquera cada seis minutos; hasta Madrid cada doce minutos; y el trayecto completo hacia Facatativá cada 24 minutos. El sistema incorporará 17 estaciones, beneficiando diariamente a más de 140.000 pasajeros y ofreciendo conectividad directa con las redes de TransMilenio y el metro de la ciudad.

El trayecto conectará Facatativá con la calle 22 y la avenida Caracas, pasando por zonas urbanas de Bogotá y municipios intermedios. La primera fase de operación —desde Facatativá hasta Fontibón— está prevista para el segundo semestre de 2027, mientras que la extensión hasta el centro, en la avenida Caracas, se proyecta para 2029. El valor total de la inversión ronda los 2,9 billones de pesos e incluye el desarrollo de toda la infraestructura ferroviaria, así como el equipamiento necesario para el servicio.

Temas Relacionados

RegioTram de OccidenteBogotáGobernación de CundinamarcaTransMilenioCundinamarcaFacatativáTransporte ferroviarioMovilidad sostenibleSabana de OccidenteColombia-Noticias

Más Noticias

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Varias plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada 24 horas

K-pop: las 10 canciones que

Complejo deportivo con estándares internacionales al sur de Bogotá enfrenta nuevos retrasos

La obra fue adjudicada en diciembre de 2023 y debía ser entregada a mediados de 2026, pero desde ya se anticipa que eso ni sucederá

Complejo deportivo con estándares internacionales

Daily Cop | ‘Cerebro’ de la estafa millonaria con criptomonedas cayó en Argentina: el colombiano denunció un secuestro en ese país

Juan José Benavides Velasco volvió a dar de qué hablar por cuenta del operativo que se efectuó el 26 de agosto en la provincia de Mendoza. El pedido en extradición por Colombia tendrá que ayudar a esclarecer los pormenores de uno de los fraudes más grandes de los últimos años, en los que se valieron hasta de ‘influencers’ para generar credibilidad y captar exorbitantes sumas

Daily Cop | ‘Cerebro’ de

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Top de películas imprescindibles para

A furgón se le abrieron las puertas traseras mientras estaba en movimiento por una calle estrecha, estuvo muy cerca de golpear varios carros

Un motociclista registró el momento en el que, al parecer, por el descuido del conductor del vehículo, un automóvil pudo haber sufrido abolladuras

A furgón se le abrieron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

K-pop: las 10 canciones que

K-pop: las 10 canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

La exparticipante de ‘Yo me llamo 2025’ que imitó a Selena Quintanilla está en embarazo: este será el sexo y nombre de sus bebé

Deportes

Rafael Dudamel se agarró con

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa

En Turquía actualizan el parte médico de Jhon Jader Durán y dan pistas sobre su ausencia en la selección Colombia

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10