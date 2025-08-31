La exparticipante de ‘Yo me llamo 2025’ que imitó a Selena Quintanilla está en embarazo: este será el sexo y nombre de sus bebé

Karen Dinakot exparticipante de 'Yo me llamo 2025' presumió su siete meses de embarazo - crédito Caracol Televisión/Youtube

La noticia del embarazo de Karen Dinacot, reconocida por su interpretación de Selena Quintanilla en el programa Yo me llamo 2025, y su pareja, el músico Marco Feng, ha generado entusiasmo entre seguidores y colegas del mundo del entretenimiento.

La confirmación llegó a través de una emisión de La Red del 30 de agosto, donde se reveló que la artista se encuentra en la semana veintinueve de gestación, lo que equivale a seis meses, y que el nacimiento de su hijo está previsto para la semana del 10 de noviembre. El futuro integrante de la familia llevará por nombre Meilong Fen Bazarro, según detalló el propio programa.

Durante la transmisión de La Red, se ofrecieron detalles sobre la relación entre Dinacot y Feng. Ambos se conocieron hace dos años y, desde entonces, han compartido tanto su vida personal como profesional.

La pareja forma parte de la banda Marco Feng, donde comparten escenario y proyectos musicales. Su vínculo, que comenzó como una colaboración artística, se transformó en una relación sentimental que ahora se consolida con la llegada de su primer hijo en común.

La noticia del embarazo fue recibida con muestras de afecto y felicitaciones por parte del entorno de la pareja. Dinacot expresó su agradecimiento a La Red por el reportaje y las palabras de apoyo, así como a su familia, amigos y seguidores, quienes han acompañado a la pareja en este momento especial. En un mensaje difundido en redes sociales, la cantante manifestó:

“Mi prometido Marco y yo estamos viviendo la bendición más grande de nuestras vidas: la espera de nuestro pequeño baby Mei. Es increíble sentir tanto amor y recibir tantas felicitaciones de parte de todos, nuestra familia, amigos y ustedes nuestros seguidores que siempre nos apoyan”, según recogió La Red.

La familia de Dinacot y Feng ya cuenta con dos hijos mayores, Matthias y Débora, quienes, según la artista, esperan con ilusión la llegada de su hermano menor. La cantante destacó la emoción de los niños y el apoyo constante de su círculo cercano, incluyendo a amigos y compañeros de la banda Marco Feng. En su mensaje, Dinacot hizo una mención especial a una amiga y a la madre de esta, Doña Monica, a quienes considera parte fundamental de su familia extendida.

En su reflexión sobre este nuevo capítulo, Dinacot subrayó la importancia de la música, la familia y el amor como motores de su vida y la de su pareja. Para la artista y su entorno, la espera de su hijo representa una etapa de plenitud y esperanza, marcada por el acompañamiento de quienes comparten su día a día tanto en lo personal como en lo profesional.

La llegada de Meilong Fen Bazarro se perfila como un motivo de celebración y unión para la familia y el entorno musical de Dinacot y Feng, quienes ven en este acontecimiento una nueva oportunidad para fortalecer los lazos que los unen.

Los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo 2025′ también esperan su primer bebé

La noticia del estado de gestación de Yuli Sánchez y César Narváez, quienes se conocieron como imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en la última edición de Yo me llamo 2025, ha generado entusiasmo entre los seguidores del popular reality colombiano.

La pareja, que inició su relación durante las grabaciones del programa, compartió públicamente la ecografía de su primer hijo, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a su familia y sumando un capítulo más a las historias de amor surgidas en el concurso.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de Sánchez, donde la artista publicó la imagen de la ecografía y replicó la publicación original del programa La red de Caracol Televisión, emitida el sábado 30 de agosto.

El video estuvo acompañado por la canción Para tu amor de Juanes, en un gesto que reflejó la emoción de la pareja ante la noticia. La confirmación del embarazo, que ya suma diez semanas de gestación, fue recibida con mensajes de felicitación por parte de la comunidad de seguidores y exparticipantes del programa.

La relación entre Sánchez y Narváez se consolidó en medio de la competencia de imitación musical transmitida por Caracol Televisión. Durante la décima temporada, ambos protagonizaron momentos que captaron la atención tanto de la audiencia como de sus compañeros, incluyendo un primer beso al aire que marcó el inicio de su vínculo sentimental. Tras finalizar su participación en el reality, la pareja decidió establecerse en Bogotá, donde actualmente conviven y esperan la llegada de su hijo.