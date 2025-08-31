Colombia

Ibai convierte el ‘Mundial de Desayunos’ en debate político entre Colombia y Venezuela: Sergio Fajardo y De la Espriella coincidieron

Los precandidatos presidenciales usaron el torneo gastronómico para convocar apoyo ciudadano en redes sociales para que voten con ‘likes’ a favor de la arepa colombiana

Por Katherine Lancheros

El creador de contenido español puso a prueba los desayunos de Colombia y Venezuela a sus seguidores - crédito @ibaillanos/IG

Ibai Llanos, creador de contenido, volvió a captar la atención internacional con un nuevo concurso en redes sociales. El streamer español, que alcanzó popularidad narrando partidas de League of Legends y que luego consolidó su nombre con eventos masivos de entretenimiento digital, lanzó el ‘Mundial de los Desayunos’, una competencia virtual que busca exaltar la gastronomía matutina de 16 países.

En esta edición, a los cuartos de final avanzaron Argentina, Bolivia, Venezuela y Colombia. La disputa más comentada surgió entre Colombia y Venezuela, dos países con larga tradición en torno a las arepas. Para el país vecino el influenciador presentó como opción una arepa reina pepiada acompañada de empanada de carne mechada y una bebida gaseosa típica del país. En Colombia, por su parte, mostró una arepa de pan y una arepa de maíz rellena de queso, que según lo explicado podían acompañarse de huevo, jamón o más queso.

El sistema de elección del ganador recae en los “likes” de los seguidores, según las publicaciones y comentarios hechos por Ibai en sus redes sociales. Al momento de publicada esta nota, Venezuela se encuentra adelante en la votación, por lo que la dinámica generó comentarios de miles de usuarios que defienden con entusiasmo la gastronomía de su país; sin embargo, lo que parecía un concurso de entretenimiento digital dio un giro inesperado al convertirse en escenario para la intervención de dos figuras de la política colombiana: Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella coincidieron en algo, y es que pidieron votar por Colombia en el concurso que hizo el creador de contenido español Ibai - crédito @ibaillanos - @delaespriella_style - @sergiofajardov/TikTok

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, que actualmente busca el respaldo de firmas para alcanzar una candidatura presidencial en las elecciones de 2026, publicó en la red social TikTok un video en el que llamó a los colombianos a votar para que el país ganara la ronda del concurso.

“Colombianos, ¡pilas! Estamos perdiendo el concurso de desayuno realizado por Ibai, Venezuela nos va ganando. Los venezolanos nos metieron un chocorazo, unos votos falsos. Esto no puede quedar así, tenemos que remontar el resultado. Vayan al perfil de Ibai y voten por el desayuno colombiano. Esto es fundamental. Convoco a todos los defensores de la patria en TikTok y en Instagram a que rescatemos la identidad de Colombia con el desayuno colombiano y a que le ganemos a los venezolanos. Firme por la patria".

El tono del mensaje sorprendió a los usuarios, quienes señalaron que la convocatoria desbordaba el ámbito gastronómico y se conectaba con un discurso propio de campaña política. El llamado a “rescatar la identidad de Colombia” fue replicado en diversas plataformas digitales, lo que provocó reacciones tanto de quienes lo respaldaron como de quienes lo criticaron.

El abogado Abelardo de la Espriella llamó a votar en TikTok para que Colombia remonte en el concurso de Ibai Llanos - crédito @delaespriella_style/TikTok

Además, la participación de Sergio Fajardo, también precandidato presidencial, no se quedó atrás. El exgobernador de Antioquia se consolidó en los últimos meses como un usuario activo en TikTok, en la que comparte contenido ligado a tendencias musicales y de entretenimiento que atraen a un público joven; em medio de esa dinámica, decidió pronunciarse sobre el concurso de Ibai.

En su video expresó: “A mí que me perdone Ibai, pero esa arepa que puso por Colombia, nada que ver. Pudo haber puesto una arepa boyacense, una desmechada, una arepa de huevo, una arepa paisa y todavía muchas más arepas. Pero no importa. Vamos adelante y vamos a votar por Colombia ¡Colombia, adelante!”

Con esta declaración, Fajardo no solo cuestionó la representación seleccionada por el streamer español, sino que usó un lenguaje cercano a sus seguidores, con referencias a platos típicos que podrían haber figurado como mejores exponentes de la cocina nacional.

Sergio Fajardo participó en la discusión digital; el precandidato presidencial cuestionó la propuesta de Ibai - crédito @sergiofajardov/TikTok

Con la estrategia del creador de contenido español quedó en evidencia que la política logra colarse incluso en escenarios de entretenimiento digital. Al punto de que se convirtió en motivo para pedir “likes” con el fin de que Colombia “gane” una disputa que desde hace años enfrenta a dos países: la eterna discusión sobre si la arepa pertenece a Venezuela o a Colombia.

