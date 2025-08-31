Colombia

Fiestas clandestinas tienen desesperados a los habitantes de Bogotá: “Duran hasta 18 horas”

La denuncia se viralizó en la plataforma X, por lo que los ciudadanos están a la espera de prontas acciones por parte de las autoridades

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La comunidad hizo un llamado a las autoridades - crédito @AnaNoguera / X

A través de la plataforma X se difundió una denuncia en la que los habitantes del sector de Teusaquillo demuestran su rechazo por el exceso de ruido a altas horas de la noche en el sector y piden intervención de las autoridades para controlar la situación. Sin embargo, aseguran que no solo ocurren en los establecimientos comerciales oficiales, sino que en las calles residenciales se están tomando las casas para hacer fiestas clandestinas.

La encargada de hacer la denuncia fue una mujer identificada como Ana Noguera, que, inicialmente, publicó un video del ruido en la calle 39B con carrera 21, donde se encuentran varios bares y reveló que la música se extiende hasta altas horas de la madrugada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ciudadana publicó varios videos en las que demuestra la situación que se vive en el sector y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Qué pena la lora, pero cuando se trata de defender el derecho a descansar y dormir —de poder vivir, en suma— en el barrio que has cuidado y amado tantos años, no hay manera de rendirse”.

Los ciudadanos piden intervención de las autoridades en los establecimientos ilegales - crédito @AnaNoguera / X

No obstante, la mujer continuó su denuncia asegurando que no solo los establecimientos oficiales son los que generan el ruido, sino que hay fiestas al interior de las casas, que son ilegales, duran toda la noche y que se extienden hasta la tarde, pues los asistentes salen a plena luz del día.

“Hay ñapa. También montaron hoy el sitio ilegal itinerante de fiestas tecno. Estas fiestas duran hasta 18 o más horas, y aun así la Policía nunca encuentra el tiempo para llegar”, y es que la denunciante afirma que en varias oportunidades se ha comunicado con las autoridades para dar a conocer estos lugares clandestinos que se han tomado el sector, aunque asegura que no ha recibido el respectivo apoyo.

Varios ciudadanos respondieron a esta denuncia en la red social, asegurando que este tipo de situaciones son frecuentes en la localidad: “Negocios que no respetan las leyes contra el ruido y mucho menos con el uso de suelo además que la mayoría de estos negocios realizan actividades muy distintas a su razón social tiendas dulcerías cigarrerías hasta heladerías que funcionan como tabernas bares y metederos”, según lo explicó otro de los internautas.

En la mañana continuaba el ruido y la ciudadana documentó el proceso - crédito @AnaNoguera / X

La denunciante etiquetó varias veces a las cuentas oficiales de las autoridades de la ciudad para alertar sobre lo que está ocurriendo en el sector, pues afirmó que, ni siquiera comunicándose con las líneas oficiales, los uniformados atienen el llamado: “El ruido que causa este local itinerante de tecno es el peor de todos. Y la fiesta irá, si es como suele, hasta mañana al mediodía”.

La única entidad en responder fue la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, encabezada por César Restrepo, que escribió el siguiente mensaje a la ciudadana: “Buen día Ana. Por favor, por mensaje directo, compártanos un teléfono de contacto para poder apoyarla con su denuncia”.

A su vez, Daniel Samper Ospina reaccionó a las publicaciones de la ciudadana y escribió: “Esto de las fiestas clandestinas se está saliendo de control”.

La ciudadanía afirma que estas
La ciudadanía afirma que estas fiestas ocurren en casas abandonadas - crédito Aleksandr Popov / Unsplash

A esta publicación se sumaron varios residentes del sector, que dejaron mensajes como: “En pleno barrio la soledad, a pocas cuadras del CAI, una maravilla”, “Ustedes no saben cómo se daña la vida cuando se vulnera el derecho al descanso”, “Y la Policía literal está a dos cuadras, esa zona ya se volvió completamente comercial” y “Lo de la Policía en Colombia es increíble. Estuve todo un fin de semana llamando y nunca contestaron”, dijeron otros habitantes de la localidad de Teusaquillo.

Temas Relacionados

Fiestas clandestinasDenunciaVideo viralRave en BogotáTeusaquilloColombia-Noticias

Más Noticias

Aparece video del accidente en el que murió la pareja dueña del restaurante El Rancherito: la camioneta quedó totalmente destruida

La escena registrada evidencia la gravedad del impacto: los testigos intentaron sin éxito auxiliar a los empresarios, quienes quedaron imposibilitados de ser rescatados debido al estado en que quedó la camioneta

Aparece video del accidente en

Icetex abrió nuevas convocatoria para créditos condonables: conozca los requisitos y las personas que serán beneficiarias

El programa especial respaldado por el Ministerio de Educación ofrece apoyo financiero a miembros de comunidades gitanas registrados oficialmente, facilitando el acceso a estudios superiores en Colombia

Icetex abrió nuevas convocatoria para

Relaciones entre Colombia y Nigeria: Vicepresidenta Francia Márquez visita Abuya para promover cooperación y desarrollo

Empoderamiento femenino, educación y tecnología se destacan en la agenda de la vicepresidenta colombiana durante los encuentros formales y foros económicos en la capital nigeriana

Relaciones entre Colombia y Nigeria:

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Deportivo Pereira actualmente está en el puesto 8 de la tabla de posiciones, pero podría terminar por fuera de la zona de clasificación al finalizar la novena fecha

Rafael Dudamel se agarró con

Qué pasará con el dólar en Colombia en septiembre de 2025: advierten las razones por las que podría subir de precio

El desenlace de la discusión del PGN y la reforma tributaria en el Congreso será decisivo para el futuro cambiario, ya que de estas decisiones dependerá la capacidad del Gobierno para equilibrar el gasto y financiar el déficit

Qué pasará con el dólar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan crimen de alias El

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños denunció abuso

Martha Isabel Bolaños denunció abuso por parte de un policía en aeropuerto de San Andrés: “Se enamoró de mí”

Feid armó el desorden con su ‘Coffee Party’ en Bogotá: cantó frente a cientos de fans

La exparticipante de ‘Yo me llamo 2025’ que imitó a Selena Quintanilla está en embarazo: este será el sexo y nombre de sus bebé

“Estoy casada”: Katiuska reveló en el ‘Desafío 2025’ que contrajo matrimonio con su pareja de hace ocho años

Elizabeth Loaiza pide “empatía” a sus seguidores luego de recibir críticas por la cicatriz que le dejaron los biopolímeros en sus glúteos

Deportes

Rafael Dudamel se agarró con

Rafael Dudamel se agarró con periodista en plena rueda de prensa: “Ojalá pudieses rendir cada 72 horas”

Dayro Moreno llegó a Barranquilla para sumarse a la selección Colombia: así lo anunció la FCF

James Rodríguez tuvo un destacado partido antes de unirse a la concentración con la selección Colombia: así lo calificó la prensa

En Turquía actualizan el parte médico de Jhon Jader Durán y dan pistas sobre su ausencia en la selección Colombia

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10