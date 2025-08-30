Andrea Petro, hija del presidente, ya tiene su candidato favorito: “Lo veo con muchas posibilidades de ser el próximo presidente”

Andrea Petro habló sobre varios líderes políticos, y aunque destacó que le gusta Gustavo Bolívar para la Presidencia, lo cierto que es hay otra persona que le llama más la atención - crédito Joel González/Presidencia

Las miradas sobre el futuro de la política colombiana volvieron a centrarse en la familia del presidente Gustavo Petro, luego de que su hija mayor, Andrea Petro, diera a conocer a qué aspirante entregará su respaldo en las elecciones presidenciales de 2026.

En conversación con la revista Semana, la empresaria expresó de manera directa que su voto estará dirigido hacia el senador Iván Cepeda, actual integrante del partido Polo Democrático y figura con amplia trayectoria en el Congreso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la entrevista, Andrea Petro comparto que la decisión corresponde a su análisis sobre las opciones que tiene el sector de izquierda para las elecciones. Aseguró que Cepeda representa, a su juicio, la opción con mayor solidez dentro de la coalición.

“Me gusta mucho Iván Cepeda, creo que él será el candidato. Lo veo con muchas posibilidades de ser el próximo presidente”, señaló, dejando en claro su inclinación política de cara a los comicios que se aproximan.

Andrea Petro aseguró que en las elecciones de 2026 su voto será por Iván Cepeda, a quien ve con altas probabilidades de llegar a la Casa de Nariño - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En la conversación también fue recordada una afirmación que hizo meses atrás, cuando indicó que su preferencia estaba en Gustavo Bolívar, escritor, exsenador y exdirector de Prosperidad Social. Frente a ese tema, aclaró que la coyuntura era diferente, ya que en ese momento Cepeda no había anunciado su aspiración.

“Él hasta ahora se lanzó. Es una persona intachable, una muy buena opción para el Pacto Histórico”, explicó. Además, enfatizó en que la figura del senador tiene la capacidad de imponerse en la consulta interna de la coalición y, posteriormente, en la carrera presidencial: “Pienso que puede ganar la Presidencia”.

Si bien reiteró su apoyo a Cepeda, también valoró la figura de Bolívar como un dirigente con peso en el Pacto Histórico. “Es una persona leal al proyecto y eso hay que valorarlo”, mencionó, al dejar en claro que el exsenador se mantiene como un actor importante en la construcción política del sector de izquierda.

Andrea Petro valoró también a Gustavo Bolívar y dijo que es “una persona leal al proyecto”, aunque insistió en que su voto será por Iván Cepeda - crédito Carlos Ortega/EFE

Trayectoria de Iván Cepeda y su lugar en la contienda

El respaldo de Andrea Petro coincide con un momento en el que Iván Cepeda consolida su imagen más allá del Senado, cargo en el que ha permanecido por varios periodos. Su protagonismo en procesos judiciales, especialmente frente al expresidente Álvaro Uribe, lo ubicó en el debate público como una de las voces más visibles de la oposición de la derecha en los últimos años.

De acuerdo con lo anunciado por el mismo Pacto Histórico, tras la petición del Polo Democrático, partido que respalda su aspiración, Cepeda participará en las consultas interpartidistas que se realizará el 26 de octubre.

Allí deberá competir con otros aspirantes como Daniel Quintero, María José Pizarro, Susana Muhamad, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, entre otros. El resultado de esas consultas definirá el nombre que llevará la bandera del sector en la primera vuelta presidencial.

Con esta imagen, el Pacto Histórico confirmó a sus nueve precandidatos a la presidencia - crédito @PactoHistorico/X

Las palabras de Andrea Petro sobre su papá y cómo ve el camino de otros líderes políticos

La entrevista a la revista en mención también abordó la postura de Gustavo Petro frente a un eventual intento de mantenerse en el poder. Andrea Petro afirmó que su padre no tiene interés en una reelección, tal como lo han insinuado algunos de sus críticos.

Recordó que el presidente ha insistido en que lo que busca es dar continuidad a sus proyectos a través de alguien que comparta sus ideales.

Andrea expresó: “Le he querido sacar ese chisme, hace rato, y no he podido. Claro que le he preguntado y no dice nada, ni una mueca, ni un gesto. Con él, cualquier cosa puede pasar”. Con esas palabras explicó que el jefe de Estado no ha revelado quién podría ser su candidato predilecto, manteniendo la reserva frente a las discusiones internas del movimiento.

Andrea Petro negó que su papá, Gustavo Petro, estuviera en la búsqueda por una reelección - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Además, Andrea Petro también se refirió a otros aspirantes; sobre Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, dijo que no conoce mucho su trayectoria y que algunas de sus acciones recientes no le generan simpatía: “Ha hecho algunas acciones este mes que no son de mi gusto”.

En cuanto al ex jefe de Despacho Presidencial Alfredo Saade consideró que su perfil se ajustaba mejor a un cargo diplomático: “Hubiera estado mejor como embajador de Brasil”.

Sobre la posibilidad de que uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe participe en la contienda de 2026, señaló: “Eso es lo que están haciendo, es la estrategia, ya me la pillé. A nosotros no nos van a meter los dedos a la boca y decir que están hablando para defender algo”.

Y agregó: “Seguro se van a lanzar a algo, no quiere decir que sea a la Presidencia, porque no tienen la madurez ni la experiencia. Ahí hay un marketing político”.