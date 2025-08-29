Colombia

Preocupante hallazgo: 40% de los pacientes con cáncer interrumpe la quimioterapia oral en Colombia

La investigación abre una puerta a la reflexión sobre la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas de atención oncológica en el país

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El 33% de los pacientes
El 33% de los pacientes con quimioterapia oral en Colombia interrumpe el tratamiento, según estudio - crédito Isabel Infantes/REUTERS

En los pasillos del Instituto Nacional de Cancerología, donde se cruzan historias de esperanza y de lucha, una investigación encendió las alarmas sobre un aspecto silencioso pero decisivo en el tratamiento del cáncer, la continuidad de la quimioterapia oral. Este esquema terapéutico, que se administra en pastillas o cápsulas y permite a los pacientes seguir su proceso desde casa sin largas estancias hospitalarias, no siempre logra mantenerse en el tiempo como debería.

El estudio, realizado por Jorge Esteban García Forero, doctor en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), analizó a 74 pacientes bajo tratamiento con este tipo de medicamentos. La mayoría eran mujeres diagnosticadas con cáncer de mama (74,3%), seguidas por personas con cáncer de colon (18,9%) y un porcentaje menor con cáncer gástrico (6,7%). Todos habían sostenido al menos seis meses de terapia con fármacos como tamoxifeno y anastrazol, agentes hormonales, o capecitabina, uno de los medicamentos esenciales en el manejo de la enfermedad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La adherencia a la quimioterapia
La adherencia a la quimioterapia oral depende de factores económicos, culturales y del diseño del esquema terapéutico - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Los resultados fueron contundentes, solo el 67% de los pacientes cumplió con las indicaciones médicas de manera constante. El 33% restante interrumpió el tratamiento o no lo siguió al pie de la letra. Esa cifra, traducida al plano real, significa que cerca del 40% de quienes reciben este tipo de quimioterapia en Colombia corren el riesgo de abandonar un procedimiento clave para su supervivencia.

Las razones que explican esa falta de adherencia son diversas, pero hay un patrón que sobresale. Los esquemas que requieren varias dosis al día se convierten en un obstáculo mayor para las personas, mientras que aquellos diseñados con una sola toma diaria resultan más fáciles de sostener. La rutina de ingerir varias pastillas, sumada al impacto físico de los síntomas secundarios, termina erosionando la disciplina y debilitando la continuidad.

Sin embargo, García Forero insistió en que no todo recae sobre la voluntad individual del paciente. En sus palabras, la adherencia está atravesada por factores culturales, económicos y clínicos que pueden facilitarla o, por el contrario, entorpecerla. El costo de los medicamentos, las dificultades de acceso al sistema de salud, el acompañamiento limitado de algunos programas de atención y hasta las creencias sobre la enfermedad influyen directamente en el resultado final.

El acompañamiento integral y el
El acompañamiento integral y el apoyo emocional son claves para evitar el abandono de la quimioterapia oral - crédito Europa Press

El estudio recordó, además, que no se trata únicamente de un asunto estadístico. En el caso de la quimioterapia oral, mantener el tratamiento sin interrupciones es vital porque asegura la eficacia del procedimiento y aumenta las probabilidades de supervivencia. Un paciente que abandona su esquema no solo compromete los avances alcanzados, también incrementa los riesgos de recaída o de resistencia del tumor al medicamento.

De ahí la importancia del acompañamiento integral. Para el investigador, el papel del sistema de salud debe ir mucho más allá de la entrega de fórmulas médicas. Se requiere un seguimiento constante, educación clara sobre la enfermedad y los medicamentos, y un apoyo emocional que permita enfrentar los altibajos del proceso. “No basta con prescribir la quimioterapia oral; hay que garantizar que los pacientes tengan las herramientas y las condiciones necesarias para cumplirla”, advirtió el estudio.

La investigación abre una puerta a la reflexión sobre la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas de atención oncológica en el país. Aunque la quimioterapia oral ofrece ventajas innegables en la calidad de vida, menos tiempo en hospitales, mayor autonomía para los pacientes, posibilidad de continuar con actividades cotidianas, esas ventajas se diluyen si no se acompaña con estrategias sólidas para evitar el abandono.

La quimioterapia oral mejora la
La quimioterapia oral mejora la calidad de vida, pero su eficacia depende de la constancia en el tratamiento - crédito AdobeStock

En últimas, el hallazgo plantea un reto doble. Por un lado, invita a los profesionales de la salud a repensar esquemas terapéuticos más amigables y sostenibles para el paciente. Por otro, exige al sistema garantizar que ninguna persona interrumpa un tratamiento por falta de apoyo o de recursos.

Temas Relacionados

Instituto Nacional de CancerologíaQuimioterapia oralPacientes oncológicosColombia-Noticias

Más Noticias

Confirman alza en el precio del servicio de vigilancia en Colombia: esto es lo que habrá que pagar por tener celadores

El ajuste diferenciado afectará a modalidades armadas, sin armas y con caninos, además de conjuntos residenciales de estratos altos

Confirman alza en el precio

Petro arremetió contra exministro de Defensa por criticar su cercanía con Maduro y defenderlo de Estados Unidos: “No hay soldados que ladran”

El primer mandatario defendió la labor de los combatientes colombianos y rechazó la metáfora que empleó Juan Carlos Pinzón para criticarlo

Petro arremetió contra exministro de

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Durante la fecha de los cuadrangulares se disputó el último cupo a la siguiente ronda entre Santa Fe, América de Cali y Millonarios en el grupo B

Estos son los equipos clasificados

Fueron liberados los 33 soldados secuestrados en zona rural de El Retorno, Guaviare: defensora del Pueblo lo confirmó

Los uniformados lograron salir de la vereda Nueva York en la noche del jueves 28 de agosto de 2025, tras la intervención de altos mandos de las Fuerzas Militares, así como del Gobierno nacional

Fueron liberados los 33 soldados

Hinchas de Santa Fe atacaron a un joven de 15 años hasta causarle la muerte: esta sería la razón

Los familiares de la víctima denunciaron presuntas irregularidades en la atención policial y judicial

Hinchas de Santa Fe atacaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Juan David Tejada, pareja de

Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, respondió a rumores difundidos por Yina Calderón

Shakira recibió emotivo mensaje de Danna luego de invitarla al escenario: “Un regalo que marcó mi vida”

Luis Alfonso conoció las Cataratas del Niagara durante su gira por Norteamérica: “Yo acostumbrado a bañarme con totuma...”

Laura Tobón reveló los secretos de la convivencia con su esposo: “Eso era lo único de lo que se hablaba en la mesa”

Andrés Parra reveló las amenazas que recibió por su papel de Hugo Chávez: “Que me iban a trozar a puñaladas”

Deportes

Estos son los equipos clasificados

Estos son los equipos clasificados a las semifinales de la Liga Femenina 2025: calendario y partidos

Dos de los grandes de Portugal se estarían peleando el fichaje de figura de Atlético Nacional

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”

De ser campeón con Millonarios a la segunda división de España: este sería el destino de delantero colombiano en Europa

La Dimayor puso la casa en orden con la Liga BetPlay: esta es la programación de tres partidos aplazados