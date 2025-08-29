Policía Nacional de Colombia abrió convocatorias para oficiales, patrulleros y auxiliares con múltiples beneficios: así puede inscribirse

Los aspirantes pueden inscribirse en línea o en los grupos de incorporación más cercanos a su residencia - crédito Alcaldía de Bogotá

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional de Colombia anunció que mantendrá abiertas las convocatorias para aspirantes a oficiales, patrulleros y auxiliares hasta el 30 de agosto de 2025.

Según la información oficial, los jóvenes interesados en sumarse a la institución pueden acercarse a los grupos de incorporación más próximos a su lugar de residencia en cualquier punto del país, o realizar la preinscripción a través de la página web institucional www.policia.gov.co, en la sección de “consultas destacadas”, seleccionando la opción “Incorpórate a la Policía”.

Las oportunidades están dirigidas a colombianos de nacimiento que deseen iniciar una carrera policial, ya sea como Oficial de Policía, Patrullero de Policía o como Auxiliar de Policía en proceso de definición de la situación militar. El proceso de selección contempla la evaluación de documentación y requisitos generales como no haber sido condenado penalmente, no estar vinculado formalmente a investigaciones por violaciones a derechos humanos, ni tener antecedentes disciplinarios, fiscales o multas vigentes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

La Policía Nacional de Colombia mantiene abiertas las convocatorias para oficiales, patrulleros y auxiliares hasta agosto de 2025 - crédito Policía Nacional

Entre los documentos básicos requeridos están la fotocopia del acta de grado, diploma de bachiller académico, resultados de las pruebas Icfes Saber 11, documento de identidad y, si el solicitante es menor de edad, autorización de tratamiento de datos personales y copia de la cédula de ciudadanía del padre o tutor. Los requisitos completos se encuentran disponibles en la Resolución 00875 del 9 de abril de 2025 y pueden consultarse a través del portal institucional.

Beneficios para oficiales y patrulleros

Quienes ingresen como oficiales o patrulleros podrán acceder a los servicios de salud de la red propia y contratada de la institución, derecho a recreación, vivienda fiscal con precios ajustados, vivienda militar, pensión al cumplir 25 años de servicio y descuentos con empresas aliadas. Según la Dirección de Incorporación, “al formar parte de la Policía Nacional, los funcionarios no solo adquieren beneficios para ellos, sino también para sus familias”, además de la posibilidad de continuar la formación académica y avanzar profesionalmente dentro de la organización.

Oficiales y patrulleros acceden a servicios de salud, vivienda, pensión y beneficios para sus familias - crédito Policía Nacional

La Jefatura Nacional de Administración de Recurso de la Policía Nacional destacó que los jóvenes que opten por definir su situación militar como auxiliares de policía podrán contar con hasta 30 meses de estabilidad laboral, acceso al sistema de salud, programas de bienestar, oferta educativa y un proceso de selección gratuito, además de la prestación del servicio en su lugar de origen cuando las condiciones lo permitan. Si los auxiliares deciden continuar sus estudios para convertirse en patrulleros, podrán acceder de forma gratuita a este proceso de selección y recibir beneficios económicos adicionales.

Entre los incentivos para 2025 figuran una bonificación mensual equivalente al 70% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (smmlv), una prima de Navidad, así como 1 smmlv por concepto de dotación civil y 1.5 smmlv al momento del licenciamiento tras finalizar el servicio militar.

Oportunidades educativas y profesionales

Los incentivos para 2025 incluyen bonificación mensual, prima de Navidad y pagos adicionales por dotación y licenciamiento - crédito Policía Nacional de Colombia

El programa para auxiliares contempla el reconocimiento del tiempo de servicio para efectos de cesantía, pensión y asignación de retiro en entidades estatales. Los auxiliares disfrutan de un acceso preferencial a escuelas de formación donde pueden desarrollar sus capacidades profesionales y operativas, así como acceder a convenios con universidades y otras instituciones educativas para continuar con estudios superiores. La Policía Nacional también ofrece formación técnica laboral en Asistencia Social y Comunitaria para dotar a los auxiliares de herramientas útiles en el entorno social.

Las autoridades reiteraron la invitación a todos los jóvenes con vocación de servicio a la comunidad para unirse a la Policía Nacional de Colombia, aprovechando este conjunto de oportunidades académicas y profesionales que pueden impactar sus proyectos de vida dentro y fuera de la institución.