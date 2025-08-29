Corte Suprema aseguró imparcialidad en la revisión de la tutela que le otorgó libertad a Álvaro Uribe

El máximo tribunal evaluará el amparo que dejó sin efecto la prisión domiciliaria del expresidente - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene en sus manos la revisión de la tutela que permitió que el expresidente Álvaro Uribe Vélez recuperara la libertad, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la medida de detención domiciliaria en su contra el 19 de agosto.

La Corte Suprema garantizó la completa imparcialidad en el trámite de este recurso clave, presentado por las víctimas del caso, lo que representa una nueva etapa en el proceso judicial más relevante de los últimos años en Colombia.

Los magistrados Gerson Chaverra, Diego Corredor y Myriam Ávila de la Sala de Casación Penal ya recibieron formalmente la solicitud de revisión. Esta acción fue interpuesta por el senador Iván Cepeda, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todos ellos actuaron en calidad de víctimas, impugnando la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá. El recurso busca revertir la revocatoria de la detención domiciliaria que en su momento impuso la jueza 44 Penal del Circuito, Sandra Liliana Heredia, sobre el exmandatario.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, declaró a revista Semana que el proceso avanzará bajo estrictos parámetros de neutralidad institucional.

“La función de las instituciones judiciales es una función basada en la imparcialidad y eso es lo que ha hecho Colombia y lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia durante los últimos 139 años. La Corte Suprema de Justicia está cumpliendo este año 139 años de justicia y de imparcialidad”, expresó Tejeiro. Con esta afirmación, el alto tribunal busca reafirmar la confianza pública en la imparcialidad del sistema judicial colombiano.

El caso generó una fuerte controversia luego de que la jueza Heredia dictara en primera instancia una condena de 12 años de prisión contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El exmandatario permaneció cerca de tres semanas bajo arresto domiciliario, hasta que la defensa presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá argumentando vulneración de derechos fundamentales durante el proceso. El tribunal acogió estos argumentos, dejó sin efecto la medida restrictiva de la libertad e hizo énfasis en que la privación resultaba “ininteligible”.

En el fallo emitido por el Tribunal Superior, se señaló que no existen indicios objetivos de posible evasión de la justicia por parte del expresidente y que, bajo el marco de un Estado de derecho, las medidas de aseguramiento no deben apoyarse en riesgos futuros hipotéticos ni conjeturas relacionadas con la prominencia pública del acusado.

El documento subraya: “En un Estado de derecho, las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en supuestos riesgos futuros, meramente hipotéticos o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado, sino en circunstancias imparciales, actuales y verificables que hagan indispensable su imposición para proteger el proceso y/o las víctimas, respecto de las cuales, al motivar la media, no se realizó algún pronunciamiento específico”.

Las víctimas del caso acudieron de inmediato a la Corte Suprema, que ahora tiene la tarea de evaluar el manejo de la tutela en segunda instancia. El presidente de la Corte Suprema reiteró que el máximo tribunal atenderá el recurso “de acuerdo al rigor que la ley exige, contando hasta veinte días para una decisión definitiva”. Según el medio citado, el término legal para la respuesta comienza a correr en el momento en que la Sala Penal asume el caso.

El debate jurídico está centrado en evaluar si la acción de tutela presentada por la defensa de Álvaro Uribe Vélez se ajustó a las garantías constitucionales y si el Tribunal Superior de Bogotá actuó en consonancia con principios de legalidad y ponderación de derechos fundamentales. Como subrayó el propio presidente Tejeiro, la Corte “garantizará el estudio imparcial de la tutela”.

El proceso sobre la libertad del exmandatario es seguido con atención por distintos sectores políticos y sociales, dada la relevancia histórica del expediente y las implicaciones para la administración de justicia en Colombia. El recurso fue asumido por la Sala de Casación Penal, órgano competente para resolver en segunda instancia asuntos de tutela relativos a actuaciones de jueces de instancia.

Los 20 días estipulados por ley para dictar una decisión definitiva garantizan un plazo razonable para valorar los argumentos de todas las partes y adoptar una determinación acorde a la normativa vigente.

La expectativa se concentra ahora en la determinación que adopte la Corte Suprema de Justicia, mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez permanece libre y el país aguarda la resolución de un proceso que ha marcado un hito en la historia reciente del poder judicial.