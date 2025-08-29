Colombia

Yina Calderón se refirió al novio de Aida Victoria Merlano y le envió contundente advertencia a la influenciadora: “De lo que uno da, recibe”

El cruce de opiniones entre las figuras del entretenimiento abrió el debate sobre los límites de la privacidad y la gestión de la imagen en el mundo digital

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Yina Calderón le lanzó advertencia
Yina Calderón le lanzó advertencia a Aida Victoria Merlano tras declaraciones de su pareja - crédito @yinalcalderontv y @aidavictoriam/Instagram

Yina Calderón compartió un video en el que dio unas declaraciones que han reavivado el debate sobre la exposición de la vida privada en el ámbito público.

Esto debido a que criticó la actitud de Aída Victoria Merlano durante su embarazo y luego de convertirse en madre porque tuvo participación en controversias mediáticas durante ese periodo, pero quería que no se hable de su vida personal, lo que para Calderón no tendría sentido y por ende decidió dar su opinión al respecto.

En su nueva publicación, Yina se refirió al tema por la reacción que tuvo Juan David Tejada, pareja de la barranquillera, respecto a las acusaciones de infidelidad y dudas sobre la paternidad, que su momento sacó la empresaria de fajas a la luz.

Yina inició indicando que Tejada es un hombre “muy respetuoso” y “caballeroso”, y señaló que nunca ha tenido conflictos personales con él, pero no dejó pasar la oportunidad de justificar y aclarar las razones por las que lo ha mencionado en algún momento y se ha metido con su relación.

Esto dijo Yina Calderón sobre
Esto dijo Yina Calderón sobre la respuesta que le dio la pareja de Aida Victoria Merlano - crédito @yinacalderontv/Instagram

La empresaria de fajas publicó un mensaje directo a Juan David, e indirectamente a Merlano, indicando que si se espera que otros no opinen sobre Aida Victoria tras el parto, entonces ella tampoco debería intervenir en disputas públicas durante su embarazo o después de dar a luz.

La crítica de Calderón se centró en la exposición constante de la vida personal en redes sociales y medios, según Calderón, Merlano ha participado activamente en debates y ha emitido opiniones sobre diversos temas incluso en etapas avanzadas de su embarazo, lo que, a su juicio, contradice la expectativa de privacidad y por ende considera que ella puede hacer lo mismo y opinar de manera abierta sobre su vida y relación.

Yo le digo a usted, señor, si usted quiere que uno no se meta con ella recién parida, pues que ella en estado de embarazo o recién parida tampoco lo haga, ni responda. Porque es que yo vi los videos embarazada, ya a punto de parir su hijo y hablando acá, metiéndose con esto, haciendo esto y lo otro, dando su punto de vista de esto. Entonces este medio es así. Si ella no quiere que se metan en su vida personal, pues que la tenga guardadita y se dedique a su rol de madre“, le contestó Yina Calderón a Juan David Tejada.

Calderón también reflexionó sobre la dinámica de reciprocidad en el entorno mediático, afirmando que la exposición y la crítica suelen ser bidireccionales, dejando en el aire la advertencia, según comentarios de los internautas, de que va a seguir opinando y actuando como lo ha venido haciendo porque tiene justificación.

De lo que uno da, recibe, y es así. Si yo ataco, me van a atacar y lo acepto”, manifestó, aclarando que la participación en polémicas conlleva respuestas y reacciones de terceros.

Yina Calderón indicó por qué habla de Aida Victoria y su pareja - crédito @yinacalderonoficial/IG

Para Calderón, la figura de Aída Merlano no corresponde a la de una persona ajena a la controversia, ya que, según su percepción, Merlano responde y se involucra activamente en disputas públicas, lo que refuerza la idea de que la exposición mediática trae consigo consecuencias inevitables.

La publicación de Yina llegó porque sus seguidores le habrían enviado pantallazos de las palabras que compartió Juan David Tejada, según comentó.

En su más reciente historia de Instagram, la pareja sentimental de Merlano, conocido como “el agropecuario” por su labor en el sector empresarial agrícola, decidió romper su habitual silencio digital y comentar respecto a las acusaciones de las que ha sido víctima.

Durante la reflexión que posteó, advirtió sobre los efectos que generan los rumores en la intimidad de lo seres humanos: “Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que ya involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo y sin pruebas ya todo el mundo asume que es verdad” y después rechazó de forma tajante las afirmaciones de Calderón.

Tejada respondió a los comentarios
Tejada respondió a los comentarios de Yina Calderón, negando cualquier infidelidad o duda sobre la paternidad de su hijo con Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5/Instagram

“Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo” y criticando con dureza la intromisión en temas tan delicados: “Hay que ser muy basura para hablar de un niño y más basura para meterse con una mujer recién parida”, puntualizó Juan David Tejada.

