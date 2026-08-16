Fenómeno de El Niño podría extenderse en Colombia hasta inicios de 2027: expertos explican sus efectos y el impacto en la salud

El evento climático afecta el suministro de agua, la producción agrícola y la salud pública mientras expertos advierten que sus consecuencias podrían sentirse hasta 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya afectan diferentes regiones de Colombia; las recientes proyecciones climáticas muestran que este evento se mantendrá durante los próximos meses y podría extenderse hasta principios de 2027.

El país enfrenta un escenario en el que disminuyen las lluvias, se eleva la temperatura y aumentan las presiones sobre el suministro de agua potable, la producción agropecuaria y la generación de energía hidroeléctrica.

Además, crecen los riesgos de incendios forestales y se intensifica la preocupación por el impacto en la salud pública.

Las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya afectan diferentes regiones de Colombia; las recientes proyecciones climáticas muestran que este evento se mantendrá durante los próximos meses y podría extenderse hasta principios de 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un fenómeno más intenso y prolongado

El meteorólogo Max Henríquez indicó a Infobae Colombia que el episodio actual de El Niño destaca por su intensidad y duración, superando registros anteriores en anomalías de temperatura y extensión temporal.

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“El actual fenómeno de El Niño se diferencia de los anteriores porque se prevé que será especialmente intenso, catalogado como un ‘mega Niño’. En los últimos sesenta años se han registrado dieciocho episodios de El Niño, de los cuales seis o siete fueron intensos. Según las proyecciones, este evento superará en anomalías de temperatura superficial del Océano Pacífico a los anteriores, por lo que recibe la denominación de ‘mega Niño’”, explicó Henríquez.

La vulnerabilidad no es uniforme en el territorio nacional. Henríquez describió cómo algunas regiones del Caribe, el centro-oriente y la región Andina se encuentran entre las más expuestas al déficit de lluvias, mientras que zonas como la costa Pacífica y el piedemonte llanero suelen experimentar condiciones menos severas.

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“Las regiones de Colombia más vulnerables al fenómeno de El Niño son algunos sectores de la costa Caribe, como Cesar, La Guajira y Magdalena, así como los Santanderes, Antioquia y la zona centro-oriental del país, especialmente en la región Andina. Por el contrario, la costa Pacífica, el piedemonte llanero, los departamentos de Córdoba, Sucre, el centro y sur de Bolívar, Urabá y el occidente de Antioquia suelen experimentar un menor impacto. En estas zonas puede haber algunos meses con déficit de lluvias, pero no las sequías que se proyectan para otras regiones”, indicó Henríquez.

El sur del país, especialmente la Amazonía, también afronta riesgos por la reducción de precipitaciones, con efectos previstos para el segundo semestre de 2026.

El meteorólogo Max Enríquez indicó a Infobae Colombia que el episodio actual de El Niño destaca por su intensidad y duración, superando registros anteriores en anomalías de temperatura y extensión temporal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La selva del Amazonas, en la zona de Leticia, es especialmente vulnerable. Se prevé una disminución considerable de las lluvias hacia finales de este año y comienzos del próximo, con una reducción drástica de las precipitaciones y la presencia de olas de calor. También se espera un déficit de lluvias en el segundo semestre de 2026 en la región Amazónica y en algunos sectores de la costa del Pacífico, dos de las zonas más lluviosas de Colombia”, explicó Henríquez a Infobae Colombia.

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Henríquez señaló que el periodo más crítico abarcará varios meses, con impacto directo sobre abastecimiento de agua, cultivos y ganadería.

“La duración de los fenómenos de El Niño varía, pero el actual comenzó en julio y se prevé que se extienda hasta marzo o abril de 2027. Los meses más críticos son octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Durante este periodo, el déficit de lluvias se intensifica en algunas regiones, lo que genera la mayoría de los problemas asociados a la escasez de agua, como la pérdida de cultivos, la disminución del nivel de los embalses y la muerte de animales”, explicó Henríquez.

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Salud pública y riesgos asociados

El fenómeno de El Niño también genera preocupación desde la perspectiva sanitaria. El médico Camilo Prieto, de la Universidad Javeriana, indicó a Infobae Colombia que el aumento de la temperatura y la reducción de la disponibilidad de agua potable incrementan los riesgos para la salud, en especial entre los grupos más vulnerables.

Prieto explicó que los golpes de calor serán más frecuentes y peligrosos para adultos mayores y niños pequeños. Además, espera un alza en enfermedades respiratorias debido a la mala calidad del aire y mayores casos de infecciones transmitidas por vectores.

“Existen varios tipos de enfermedades asociadas al fenómeno de El Niño. Un grupo incluye aquellas relacionadas con el incremento de la temperatura, como los golpes de calor, que se producen cuando las personas se exponen a temperaturas elevadas. Los adultos mayores y los niños menores de cinco años son los más susceptibles a desarrollar golpes de calor”, afirmó Prieto a Infobae Colombia.

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El profesional de la Universidad Javeriana señaló que las complicaciones pueden ser graves, incluyendo infartos y eventos cerebrovasculares.

“En el caso de los golpes de calor, estos pueden desencadenar complicaciones graves, como infartos agudos de miocardio y eventos cerebrovasculares, que pueden poner en riesgo la vida”, explicó Prieto.

El médico Camilo Prieto, de la Universidad Javeriana, indicó a Infobae Colombia que el aumento de la temperatura y la reducción de la disponibilidad de agua potable incrementan los riesgos para la salud, en especial entre los grupos más vulnerables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La escasez de agua potable ya ha provocado racionamientos en el pasado, con repercusiones directas para la salud pública.

“Con respecto al agua, el fenómeno de El Niño genera una reducción de la oferta hídrica y menor disponibilidad de agua potable. Esta situación ya se ha presentado en Colombia, con episodios de racionamiento, como ocurrió en Bogotá durante el último evento de El Niño”, indicó Prieto.

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El médico Camilo Prieto, de la Universidad Javeriana, reiteró a Infobae Colombia que los adultos mayores y los niños menores de cinco años figuran entre los más expuestos a estos riesgos.

“En cuanto a los grupos de riesgo por edad, la mayor vulnerabilidad ante los golpes de calor se observa en adultos mayores y niños menores de cinco años”, aseveró Prieto a Infobae Colombia.