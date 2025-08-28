Colombia

Petro cuestionó posible imputación por parte de Estados Unidos por colaborar con el régimen de Maduro: “Por cumplir con su función”

El presidente criticó una nota periodística en la que se informó sobre la advertencia que hizo el congresista norteamericano Carlos A. Giménez al respecto

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El Gobierno Petro creará una
El Gobierno Petro creará una zona binacional con Venezuela - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro cuestionó a un medio de comunicación por informar sobre declaraciones que dio el representante republicano Carlos A. Giménez en contra del jefe de Estado colombiano por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Caracol Radio se refirió específicamente a una posible imputación de cargos por parte de Estados Unidos al primer mandatario.

“Si Petro coopera con Diosdado y el Cartel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana”, precisó el congresista estadounidense en su cuenta de X.

Sobre la nota periodística publicada por el informativo, el presidente insinuó que podría estar a favor de una imputación presuntamente ilegal, teniendo en cuenta que el jefe de Estado estaría cumpliendo con sus labores constitucionales al trabajar de la mano con el régimen venezolano.

Y entonces @CaracolRadio está de acuerdo que se impute a un presidente por cumplir con su función constitucional?”, cuestionó.

Actualmente, el Gobierno colombiano está planeando la creación de una zona binacional con Venezuela que, según palabras del primer mandatario y del ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene como fin impulsar la paz, el comercio, la salud y la educación en la frontera.

En desarrollo...

