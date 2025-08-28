Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín lanzan ácido comentario para sus rivales: “De aquí saldrá la futura presidente de Colombia”

Las tres congresistas del uribismo anunciaron que están listas para competir por la candidatura presidencial - crédito @MariaFdaCabal/X

La escena política colombiana se mueve con mayor intensidad a medida que se acerca la contienda presidencial de 2026. Los partidos comienzan a mostrar sus cartas, mientras los precandidatos despliegan estrategias para posicionarse ante los electores, y fue en este escenario el Centro Democrático exhibió una demostración de unidad con tres de sus senadoras que buscan dar un paso definitivo hacia la Casa de Nariño: María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.

Las legisladoras, reconocidas figuras dentro del uribismo, coincidieron en expresar que de su grupo saldrá la mujer que representará al partido en la próxima elección presidencial. Con ese mensaje, consolidaron la idea de que la colectividad se encamina a designar una candidatura femenina con respaldo conjunto, en medio de una competencia que también incluye a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.

Durante una jornada política en Girardot, las senadoras aparecieron juntas en un video que se difundió por redes sociales. La frase que escogieron para enviar a la opinión pública fue categórica: “De aquí saldrá la futura presidente de Colombia”. Con este anuncio hicieron evidente que el partido atraviesa un momento de definiciones, pero que existe un interés común por mostrar cohesión frente a los desafíos electorales.

En una agenda conjunta en Girardot, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín (de izquierda a derecha) se mostraron entusiastas por el futuro electoral de su partido - crédito @SoyJovenCabal_/X

El jueves 28 de agosto, Cabal, Holguín y Valencia desarrollaron una agenda en Girardot, allí sostuvieron reuniones con ediles, líderes comunitarios y representantes de medios de comunicación. El desplazamiento al municipio cundinamarqués lo hicieron en helicóptero y una fotografía compartida en redes sociales mostró a las tres legisladoras juntas, reforzando la idea de unidad que marcaron en sus mensajes.

Es de destacar que el Centro Democrático atraviesa una coyuntura marcada por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que resultó herido en un atentado armado el 7 de junio y falleció el 11 de agosto. Ese hecho dejó a la colectividad sin una de sus figuras visibles y abrió un vacío en su liderazgo, por lo que su papá, Miguel Uribe Turbay, decidió que él mismo sería el que ocupara su puesto. Ante este escenario, el partido trabaja en su reorganización con el objetivo de fortalecer su presencia en la próxima contienda presidencial.

Desde un helicóptero, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín compartieron su unidad en medio en medio de presiones electorales - crédito Maria Fernanda Cabal/Facebook

Congresistas uribistas proyectan liderazgo femenino para la contienda presidencial

En el mensaje compartido por las legisladoras, Paloma Valencia insistió en que la colectividad necesita ordenar sus filas y actuar como un bloque compacto: “Llegó el momento de organizar la casa, de defender este país como si fuera una familia, por eso el Centro Democrático tiene que estar decidido a elegir entre estas tres mujeres, la próxima presidenta de Colombia”, declaró la congresista.

Paola Holguín, por su parte, se refirió a las condiciones actuales del país con un mensaje enfocado en la necesidad de enfrentar las tensiones ideológicas. “En un momento tan retador de país donde pululan los discursos de división, de odio desde el radicalismo ideológico, llegó la sensatez de la mujer que defendía a Colombia con la fiereza que las madres defienden a sus hijos”, afirmó.

La congresista antioqueña buscó destacar la capacidad de liderazgo femenino como respuesta a un ambiente político que considera dominado por la confrontación. Su declaración fue interpretada como un llamado a ofrecer alternativas basadas en firmeza, pero también en la idea de protección y cuidado hacia la ciudadanía.

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín enviaron un mensaje de unidad en medio de la coyuntura que vive el país - crédito @PalomaValenciaL/X

El mensaje colectivo se completó con las palabras de María Fernanda Cabal, que resaltó la experiencia y la vocación de servicio como valores que deben orientar la candidatura del partido: “Tres senadoras que representan con amor un país que quiere transformarse, que quiere que la gente viva mejor. Acá está la experiencia, está el amor de patria y con la voluntad de Dios, de aquí saldrá la futura presidente de Colombia”.