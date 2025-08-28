Mientras Bogotá y Barranquilla se hunden en la violencia, Bucaramanga sorprende con la tasa de homicidios más baja del país

Bucaramanga registra la tasa de homicidios más baja entre las principales ciudades de Colombia - crédito DC_Colombia / IStock

Mientras en ciudades como Bogotá y Barranquilla persiste la preocupación por el aumento de muertes violentas, Bucaramanga atraviesa un panorama diferente. La capital santandereana se convirtió, en los últimos meses, en una de las principales referencias nacionales en seguridad, con indicadores que contrastan fuertemente con los de otras urbes del país.

Los datos entregados por el Ministerio de Defensa revelan que Bucaramanga registra la tasa de homicidios más baja entre las ciudades principales de Colombia con 6,84%. Aunque se trata de una ciudad más pequeña en comparación con metrópolis como Medellín, Barranquilla o Bogotá, la diferencia en los resultados despertó atención en el ámbito nacional. Medellín, por ejemplo, también mostró una reducción frente al año pasado, pero la situación en Barranquilla y Bogotá fue la opuesta, en el último periodo evaluado presentaron las cifras más altas de muertes violentas.

El contraste no se limita a los homicidios. En materia de hurtos, Bucaramanga alcanzó una reducción del 26%, lo que significa alrededor de 1.500 delitos menos frente a años anteriores. El dato resultó aún más llamativo si se compara con lo que ocurre en Cali, Medellín o la capital del país, donde también se reportaron disminuciones, pero en niveles mucho menores a los de la llamada “ciudad de los parques”.

Las autoridades locales atribuyeron estos logros a una estrategia conjunta. El secretario del Interior, Gildardo Rayo, sostuvo que no se trata de cifras aisladas, sino de un proceso de planificación sostenido: “Este logro es el resultado de la visión estratégica de Jaime Andrés Beltrán y de un trabajo articulado y planificado con nuestra Policía Metropolitana, el Ejército y las demás instituciones de seguridad del orden municipal. Estos indicadores evidencian una política de seguridad basada en el control focalizado del delito, la inteligencia y la coordinación interinstitucional. Esto devuelve la confianza a los ciudadanos y consolida a Bucaramanga como un referente nacional en convivencia y seguridad”, aseguró el funcionario.

De hecho, la propia Policía Metropolitana confirmó que la tendencia positiva se mantiene, incluso cuando en redes sociales circulan videos de robos y atracos que generan la percepción de inseguridad entre los habitantes. Según la institución, los hurtos a personas en 2025 suman 4.732 casos, con una reducción de 1.877 frente al año anterior. Esto equivale a un descenso del 28%, es decir, incluso más alentador que el dato publicado por el Ministerio de Defensa.

En el caso de los homicidios, el balance indica 150 hechos violentos en lo que va del año, con 121 capturas vinculadas a esos casos. Las cifras, aunque reflejan que el delito no desapareció, muestran una capacidad de respuesta institucional que los analistas destacan como factor clave en la percepción y en la confianza ciudadana.

El politólogo santandereano Julio Acelas considera que el cambio obedece también a un elemento de fondo: la recuperación de la institucionalidad. “Un factor positivo de este gobierno es el regreso de la institucionalidad que se habría perdido en mandatos anteriores”, señaló, aludiendo a un proceso de reconstrucción que va más allá de las cifras y que tiene que ver con la manera en que la Alcaldía y las autoridades locales se han coordinado con la fuerza pública.

La comparación con otras capitales deja claro que Bucaramanga no compite en condiciones demográficas equivalentes. Su tamaño y densidad poblacional son menores frente a Bogotá, Medellín o Barranquilla. Sin embargo, esa diferencia no le resta mérito a lo alcanzado. Por el contrario, pone de relieve que una estrategia enfocada en el control territorial y en la articulación de instituciones puede traducirse en resultados concretos.