La presentadora Tatiana Franko se casa: así fue la propuesta de matrimonio

Tatiana Franko recibió propuesta de matrimonio sorpresa de Wendel Luis Gnoatto al cierre de su gira en Bogotá - crédito @tatiana_franko/Instagram

La noche del 27 de agosto de 2025, Tatiana Franko, presentadora y periodista caleña, recibió una propuesta de matrimonio sorpresa de su pareja, el quiropráctico brasileño Wendel Luis Gnoatto, al finalizar su último show en Bogotá.

El evento, que marcó el cierre de la gira Vos podés por varias ciudades de Colombia, se convirtió en uno de los episodios más comentados en redes sociales.

La escena se desarrolló en el escenario, justo cuando Franko celebraba la culminación de su tour. Un miembro del equipo de logística se acercó a la presentadora para informarle que sus amigos le habían preparado una sorpresa especial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La periodista caleña vivió un emotivo momento al finalizar su show, cuando su pareja Wendel Luis Gnoatto apareció en el escenario y le pidió casarse - crédito @tatiana_franko/Instagram

Al regresar al escenario, Franko se encontró con un video proyectado en pantalla, donde se mostraban imágenes de momentos compartidos con Gnoatto, acompañadas por la canción Dios así lo quiso de Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner.

Mientras la audiencia observaba, la secuencia audiovisual concluyó con la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?” y la entrada de Wendel al escenario, lo que desató una ovación entre los asistentes.

La reacción de Franko fue de asombro y emoción. La periodista quedó sin palabras al comprender la magnitud de la sorpresa. “No puedo respirar”, expresó mientras intentaba procesar el momento. Gnoatto se arrodilló ante ella y, tras escuchar el esperado “sí”, colocó el anillo de compromiso en su mano. El público celebró con aplausos y la pareja selló el compromiso con un abrazo y un beso.

Tatiana Franko y Wendel Luis Gnoatto, que tienen cuatro años de relación, anuncian su compromiso - crédito @tatiana_franko/Instagram

La organización de la propuesta involucró a amigos cercanos y al equipo de la presentadora, quienes coordinaron la proyección del video y la ambientación musical. El emotivo montaje, que recopiló recuerdos de la pareja, fue grabado y compartido posteriormente por Franko en sus redes sociales.

En la publicación de Instagram, la periodista escribió: “Dije el sí que tanto había anhelado. Te amo. Eres el regalo precioso que Dios tenía guardado para mí”, mensaje que acompañó con un video del momento y que generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Las muestras de afecto y felicitaciones no tardaron en llegar. Diversas figuras del entretenimiento colombiano expresaron su alegría por la noticia. Laura Tobón, modelo y presentadora, comentó: “¡Qué emoción! Felicitaciones amiga”.

Tatiana Franko mostró el anillo de compromiso tras aceptar la propuesta de Wendel Gnoatto - crédito @tatiana_franko/Instagram

Alejandra Serje, también presentadora, destacó: “Levantarse y ver que el amor siempre encuentra su lugar me hace creer mil veces en el mismo. Felicitaciones mi Tati, mereces una vida de amor real”. Carolina Soto, de Día a día, sumó: “¡Qué emoción, qué bendición tan grande! Felicitaciones”. Milena López, excompañera de Franko en Muy buenos Días, celebró: “¡Woow felicidades! Bienvenida al club de las casadas”.

El compromiso de Tatiana Franko y Wendel Luis Gnoatto representa un nuevo capítulo en una relación que ya suma cuatro años de convivencia. La pareja, que ha compartido su historia a través de redes sociales, ha recibido el respaldo de una comunidad que ha seguido de cerca su trayectoria personal y profesional. La propuesta, realizada al término de una gira significativa para la presentadora, refuerza el vínculo entre ambos y la conexión con su audiencia.

Cómo conoció Tatiana Franko a su prometido

La periodista caleña Tatiana Franko compartió en redes sociales detalles sobre cómo conoció a su actual pareja, el quiropráctico brasileño Wendel Gnoatto.

Un primer encuentro profesional marcó el inicio de la relación entre Tatiana Franko y Wendel Gnoatto - crédito @wendelgnoatto/Instagram

Según contó la comunicadora, el primer contacto con Gnoatto se produjo debido a un acuerdo laboral. Franko fue contratada para realizar una campaña publicitaria en el consultorio donde trabajaba Gnoatto, aunque destacó que la relación profesional no inició directamente con él, sino a través del departamento de marketing.

Tatiana Franko explicó en sus redes sociales que la oportunidad de verse surgió cuando la gerencia del consultorio sugirió que el quiropráctico la atendiera para evaluar su condición física. La periodista describió el episodio como inesperado, ya que Gnoatto sólo llevaba seis semanas en Bogotá y aún dominaba poco el español.

Durante la consulta, Franko asumió que debía prepararse para una revisión, por lo que se quitó la blusa, lo que provocó una situación incómoda y memorable para ambos.