“La prensa ha creado alrededor de esto una especie de relato que crea confusión”: Canciller de Colombia obre supuesta intervención de Estados Unidos

El reciente despliegue de buques estadounidenses en el mar Caribe, próximos a territorio venezolano, ha suscitado inquietudes sobre el verdadero alcance de la coordinación militar entre Estados Unidos y Colombia.

De acuerdo con la canciller Rosa Villavicencio, que dio una entrevista a El Espectador, estas operaciones en aguas internacionales no constituyen un hecho novedoso; durante años, ambas naciones han realizado tareas conjuntas de interdicción con el objetivo de intensificar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Según declaraciones de la diplomática, la presencia militar cumple esa función precisa y se encuentra plenamente enmarcada en los estándares habituales de cooperación que conocen tanto el gobierno como las fuerzas de seguridad de Colombia.

La funcionaria admitió la existencia de “un momento de tensión que normalmente no se da”, atribuido al contexto regional, pero remarcó que no existen elementos fuera de los parámetros acordados en términos de coordinación. Consultada sobre posibles riesgos militares derivados de la presencia estadounidense, Villavicencio especificó que el despliegue responde únicamente a la persecución de organizaciones criminales que demuestran niveles crecientes de complejidad y articulación.

“Nuestras estructuras del Estado a veces son mucho más lentas de lo que puede ser la capacidad que tienen ellas”, agregó, señalando la necesidad imperiosa de fortalecer los lazos de colaboración a nivel internacional frente a redes ilícitas cada vez mejor organizadas.

Las especulaciones acerca de una intervención de Estados Unidos en Venezuela cobraron vigor luego de mensajes emitidos tanto por el presidente Gustavo Petro como por diversos medios. La canciller cuestionó ese relato, al afirmar: “la prensa ha creado alrededor de esto una especie de relato que crea confusión en la población”.

Sostuvo que, tras una serie de reuniones con el embajador estadounidense John McNamara y congresistas norteamericanos de origen colombiano, la administración de Joe Biden descartó tajantemente cualquier plan de arremetida militar contra el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con Villavicencio, “no hay intención de una intervención”, ni señales de que Washington busque alterar el equilibrio regional.

El eje de la política de Colombia hacia Venezuela se configura precisamente en evitar la desestabilización, protegiendo el proceso de integración y los estándares de paz en la región. La canciller alertó sobre el costo que tendría cualquier escalada en la frontera: “cualquier desestabilización en la región afectaría en lo que estamos trabajando”, puesto que las prioridades nacionales pasan por promover la paz interna, la cohesión social y la reducción de la pobreza.

En cuanto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, la postura oficial de Colombia resultó matizada: Villavicencio reconoció que Bogotá no ha variado su posición sobre el proceso electoral venezolano, ya que “las actas no se presentaron y no se reconocen esas elecciones”. No obstante, subrayó que la diplomacia colombiana establece relaciones directas con el Estado venezolano, priorizando el bienestar de las poblaciones fronterizas y el mantenimiento de los mecanismos de integración regional. Durante el gobierno anterior, el corte del diálogo bilateral condujo a un agravamiento de la pobreza y el aislamiento en la frontera, cuyas consecuencias todavía persisten.

Por esta razón, el actual gobierno recalibró su estrategia, devolviendo la relación a un plano estrictamente estatal y funcional. Según Villavicencio, “nuestra relación es con el Estado, porque hay poblaciones e intereses comunes que, si se pararan… el daño sería peor en cuanto a la situación de empobrecimiento de la región, de desconexión, de acabar con todo lo construido”.

Destacó, además, la recomposición de la balanza comercial y la restitución de la representación diplomática como señales de normalización. Colombia impulsa la participación de Venezuela en procesos de integración como la Comunidad Andina y tratados amazónicos, considerando que la nación vecina posee instrumentos institucionales y legislativos propios, aunque “últimamente han devenido en situaciones no muy ajustadas a lo que sería un proceso electoral con toda la transparencia”.

El gobierno colombiano insiste en la preservación de principios básicos como la soberanía y el respeto a la autodeterminación dentro de la integración latinoamericana, así como en la necesidad de coordinación multinacional para enfrentar desafíos comunes como las migraciones, la lucha contra los tráficos ilegales y la gobernanza transfronteriza. “Lo que no quisiéramos es que eso se deteriorara”, afirmó la canciller en referencia al funcionamiento democrático venezolano.