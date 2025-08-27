Colombia

Temblor en Colombia: así se sintió el movimiento telúrico en el Cauca, “nos despertó a todos”

El Servicio Geológico Colombiano dio detalles del sismo presentado en la madrugada del miércoles 27 de agosto

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La magnitud, según el reporte del SGC, fue de 4,2 - crédito @popayan_moderna/X

Residentes de Popayán vivieron momentos de fuerte inquietud durante la madrugada del miércoles 27 de agosto, cuando un temblor de magnitud 4,2 sacudió la región, causando que varios ciudadanos salieran de sus hogares y documentaran el fenómeno mediante videos y publicaciones en redes sociales.

Este movimiento sísmico, reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en el municipio de Cajibío, ubicado en el departamento del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las redes sociales se difundieron videos que mostraron cómo algunas tejas y objetos se mueven a causa de la sacudida, especialmente en zonas de la capital caucana.

Los registros audiovisuales permitieron observar la reacción inmediata de la ciudadanía, quienes, según diversos testimonios, reflejaron la sorpresa y el desconcierto ocasionados por la fuerza del sismo.

El movimiento telúrico ocurrió hacia las 4:31 a. m. y tuvo como epicentro el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca - crédito @caucanoticias/X

En plataformas como X, algunos mensajes expresaron: “Momentos de terror en Popayán, la sensación fue muy fuerte”, “empezó movidito el día”, “se sintió horrible” y “nos despertó a todos”.

Personal de emergencias y equipos de rescate recorrieron la zona del epicentro para asegurarse de que el temblor no provocó alteraciones al orden ni la caída de objetos que pudieran causar lesiones, además de descartar daños relevantes en edificaciones o la presencia de grietas importantes.

La sacudida sísmica se percibió en departamentos como Nariño, Putumayo y algunas áreas de Cundinamarca, y usuarios de redes sociales informaron haber sentido el movimiento en ciudades como Popayán, Puracé, El Tambo, Huila, Valle del Cauca y Tolima.

El temblor, que se produjo en la madrugada, generó alarma entre quienes comenzaban sus actividades diarias y entre quienes se despertaron por el movimiento de la tierra.

Pese al susto, las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni daños en infraestructuras, con un reporte general de calma.

Más detalles del temblor

Durante el amanecer del miércoles
Durante el amanecer del miércoles 27 de agosto a las 4:31 a. m., un sismo de magnitud 4.2 sacudió el municipio de Cajibío - crédito SGC

La SGC ubicó el epicentro a 7 kilómetros del municipio de Morales, con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros. La intensidad instrumental alcanzó el nivel V, valorado como moderado, mientras que la intensidad máxima percibida llegó al nivel 6, lo cual implica la posibilidad de daños leves en ciertas edificaciones.

Los municipios de Morales, Cajibío (a 16 km del epicentro) y Caldono (a 23 km) figuran entre los lugares cercanos que, según la entidad, habrían percibido el temblor.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado daños tras el movimiento telúrico. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) animó a la población a informar cualquier temblor percibido mediante el formulario Sismo Sentido en sismosentido.sgc.gov.co. Según el SGC, alrededor de 627 personas comunicaron haber sentido el sismo.

Temblores en Colombia

Colombia figura entre los países con mayor riesgo sísmico a nivel mundial, debido a su localización en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja geológica se caracteriza porque “concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes a nivel mundial”.

Razones de porqué tiemblo tanto
Razones de porqué tiemblo tanto en Colombia - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

En este contexto, las autoridades y habitantes del país adoptan medidas específicas para evaluar y responder a los movimientos telúricos. Para ello, Colombia utiliza la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la cual permite calificar la intensidad de los sismos conforme a percepciones y efectos concretos.

Según esta escala, un temblor de intensidad 2 es “apenas sentido” por muy pocas personas en reposo, mientras que el nivel 3 es descrito como “sentido levemente”, por el balanceo que provoca en algunos objetos.

La escala define la intensidad 4 como un evento “sentido ampliamente” por muchas personas dentro de edificaciones y por algunas en el exterior, situación en la que puertas, ventanas y platos pueden vibrar.

Por encima de este nivel, los efectos se incrementan: en el grado 5, catalogado como “sentido fuertemente”, los objetos pequeños se desplazan, se aprecia movimiento en puertas y ventanas y pueden aparecer “leves grietas en edificios o casas”.

Temas Relacionados

Sismo en ColombiaTemblor en ColombiaMadrugada miércoles 27 de agostoServicio Geológico ColombianoVideos redes socialesTemblor en CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Efraín Cepeda advirtió de las consecuencias que traería el aumento del 20% a la tarifa de energía: “Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos”

El senador del Partido Conservador alzó la voz frente a las decisiones tarifarias del Gobierno Nacional, porque “con este decreto terminarán agravando la vida de todos los colombianos”

Efraín Cepeda advirtió de las

Miguel Uribe Londoño lanzará en el patio del Congreso su precandidatura presidencial tras el asesinato de su hijo: seguridad su principal bandera

El equipo de campaña mantuvo la estructura original y reforzó las medidas de protección ante la preocupación por nuevos ataques

Miguel Uribe Londoño lanzará en

Resultados Sinuano Día y Noche 26 de agosto de 2025; números ganadores

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche

Alias Kevin fue capturado y confesó que se escondía de las autoridades con santería: “Es el duende diabólico que me protegía”

Autoridades del Huila hallaron elementos relacionados con rituales en poder del detenido, que aseguró que cayó porque justo ese día “no le rezó” al muñeco de trapo

Alias Kevin fue capturado y

Temblor de magnitud 4.2 sacudió a Cauca hoy 27 de agosto

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Temblor de magnitud 4.2 sacudió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados están desaparecidos tras

Dos soldados están desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Laura G volvió a ser

Laura G volvió a ser polémica: esta vez por vender un producto en redes sociales que no está aprobado por la FDA

Famoso influenciador compartió trucos para hacer contenido para las redes sociales y no fallar en el intento

Nuevo rifirrafe entre Juliana Calderón y Sofía Avendaño, esto dijo la modelo trans: “Se inspiraron en mí para sus nuevos bodys”

Patricia Grisales sufrió ataque de pánico en la última eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’: “Quedé loca”

Desde Adentro, el podcast de nutrición que conquista Spotify Colombia

Deportes

Etapa 5 de la Vuelta

Etapa 5 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO: Egan Bernal y los colombianos competirán en la contrarreloj

Deportistas colombianos protestarán por la reducción del presupuesto: habrá intervención en la plenaria de la Cámara

Hernán Torres habló tras su debut con Millonarios y se refirió a la unión con la hinchada: “Hay que dejar la soberbia”

“Chechi” Baena se refirió al homenaje que se le hizo a su padre, Eugenio Baena, en el juego del Real Cartagena en Copa BetPlay

Michael Rangel recordó su época de maltrato en el Junior de Barranquilla: “Los directivos decían que no me pusieran a jugar”