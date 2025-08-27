Pacto Histórico confirmó a los nueve precandidatos que irán a la consulta interna del 26 de octubre: estos son los nombres

El Pacto Histórico empezó la cuenta regresiva para definir candidato a la consulta del frente amplio, en marzo de 2026 - crédito Colprensa

Se cerró el martes 26 de agosto el proceso de inscripción de los participantes de la consulta interna de la coalición del Pacto Histórico -próxima a convertirse en partido- con miras a escoger a su aspirante de cara a la nueva fase del proceso de elección: la que se ha denominado el frente amplio y que se llevará a cabo en marzo de 2026. La contienda de la colectividad de Gobierno se efectuará el domingo 26 de octubre, con un total de nueve participantes en el tarjetón.

De acuerdo con esta representatividad, el proceso contemplará perfiles de diferentes vertientes del Pacto, con la presencia de tres senadores en ejercicio, tres exministras del Ejecutivo, un excongresista y exfuncionario de la administración de Gustavo Petro; un exalcalde y un abogado y líder social. De ellos, solo uno seguirá en carrera, según establecido en las ‘reglas del juego’ definidas para esta jornada, que empezará a clarificar el camino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Las elecciones internas del partido se celebrarán el 26 de octubre. El ganador de esta primera consulta se enfrentará posteriormente en una consulta interpartidista en marzo de 2026 con otras coaliciones”, confirmó el Pacto Histórico en su publicación, en la que invitó a sus simpatizantes y demás seguidores del proyecto progresista a acudir a las urnas para escoger el candidato que buscará la nominación de los sectores alternativos a la presidencia.

Con esta imagen, el Pacto Histórico confirmó a sus nueve precandidatos a la presidencia - crédito @PactoHistorico/X

Con estos candidatos se cerró el lote de aspirantes en la consulta del Pacto Histórico

Los dos últimos en confirmar su presencia en este grupo de precandidatos fueron el senador Iván Cepeda Castro, que integró el equipo negociador del Gobierno en el fallido proceso de paz con el ELN, y que es noticia por el proceso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez; la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, y el imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, cuya presencia en la colectividad para este proceso causó controversia.

“No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresista. Por eso he decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República de Colombia en la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre. Que sea la gente la que decida. Si gana otro, seré el primero en pararme a su lado como un guerrero, sin titubeos, cumpliendo la palabra, como siempre lo he hecho“, dijo Quintero, con proceso vigente en la Fiscalía.

La senadora María José Pizarro es una de las precandidatas del Pacto Histórico, siguiendo los pasos de su padre, Carlos Pizarro Leongómez - crédito @PizarroMariaJo/X

Todo esto pese a que su nombre ha causado resistencia entre otros miembros del proceso, como el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, o la exministra de Ambiente Susana Muhamad: que han cuestionado de frente al exmandatario local, el mismo que renunció tres meses antes de finalizar su mandato como alcalde de Medellín, y que tiene a 43 de sus exfuncionarios bajo la lupa de la Fiscalía por actuaciones en su mandato.

El vencedor de esta primera etapa, según se ha conocido, podría medir fuerzas ante aspirantes como los exembajadores Roy Berreras y Camilo Romero, el exdirector del DNP, Alex López; el exgobernador Carlos Caicedo, la senadora Clara López -que no quiso hacer parte de esta consulta, pese a ser del Pacto Histórico-, y, falta a ver, si estarán en esta escogencia personajes como la exalcaldesa Claudia López y el exembajador y excanciller Luis Gilberto Murillo.

El ganador de la consulta del Pacto Histórico buscará seguir el camino del hoy presidente, Gustavo Petro - crédito Colprensa

Los precandidatos del Pacto Histórico para la consulta interna:

Daniel Quintero (exalcalde de Medellín)

Gustavo Bolívar (exsenador y exdirector del DPS)

Susana Muhamad (exministra de Ambiente)

María José Pizarro (senadora)

Carolina Corcho (exministra de Salud)

Gloria Flórez (senadora y presidente de Colombia Humana)

Alí Bantú Ashanti (abogado y líder social)

Iván Cepeda (senador)

Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo)