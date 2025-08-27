Colombia

Pacto Histórico confirmó a los nueve precandidatos que irán a la consulta interna del 26 de octubre: estos son los nombres

La coalición de Gobierno, que espera convertirse en partido político, oficializó los perfiles que harán parte del proceso de escogencia de la colectividad, con miras a nueva fase, en la que participarán otros exponentes de la izquierda en lo que se ha denominado el frente amplio; con miras a la contienda del 31 de mayo del 2026

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El Pacto Histórico empezó la
El Pacto Histórico empezó la cuenta regresiva para definir candidato a la consulta del frente amplio, en marzo de 2026 - crédito Colprensa

Se cerró el martes 26 de agosto el proceso de inscripción de los participantes de la consulta interna de la coalición del Pacto Histórico -próxima a convertirse en partido- con miras a escoger a su aspirante de cara a la nueva fase del proceso de elección: la que se ha denominado el frente amplio y que se llevará a cabo en marzo de 2026. La contienda de la colectividad de Gobierno se efectuará el domingo 26 de octubre, con un total de nueve participantes en el tarjetón.

De acuerdo con esta representatividad, el proceso contemplará perfiles de diferentes vertientes del Pacto, con la presencia de tres senadores en ejercicio, tres exministras del Ejecutivo, un excongresista y exfuncionario de la administración de Gustavo Petro; un exalcalde y un abogado y líder social. De ellos, solo uno seguirá en carrera, según establecido en las ‘reglas del juego’ definidas para esta jornada, que empezará a clarificar el camino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Las elecciones internas del partido se celebrarán el 26 de octubre. El ganador de esta primera consulta se enfrentará posteriormente en una consulta interpartidista en marzo de 2026 con otras coaliciones”, confirmó el Pacto Histórico en su publicación, en la que invitó a sus simpatizantes y demás seguidores del proyecto progresista a acudir a las urnas para escoger el candidato que buscará la nominación de los sectores alternativos a la presidencia.

Con esta imagen, el Pacto
Con esta imagen, el Pacto Histórico confirmó a sus nueve precandidatos a la presidencia - crédito @PactoHistorico/X

Con estos candidatos se cerró el lote de aspirantes en la consulta del Pacto Histórico

Los dos últimos en confirmar su presencia en este grupo de precandidatos fueron el senador Iván Cepeda Castro, que integró el equipo negociador del Gobierno en el fallido proceso de paz con el ELN, y que es noticia por el proceso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez; la exministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez, y el imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, cuya presencia en la colectividad para este proceso causó controversia.

“No vamos a caer en el juego de quienes han traicionado al presidente y han buscado dividir el proyecto progresista. Por eso he decidido inscribir mi nombre a la presidencia de la República de Colombia en la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre. Que sea la gente la que decida. Si gana otro, seré el primero en pararme a su lado como un guerrero, sin titubeos, cumpliendo la palabra, como siempre lo he hecho“, dijo Quintero, con proceso vigente en la Fiscalía.

La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro es una de las precandidatas del Pacto Histórico, siguiendo los pasos de su padre, Carlos Pizarro Leongómez - crédito @PizarroMariaJo/X

Todo esto pese a que su nombre ha causado resistencia entre otros miembros del proceso, como el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, o la exministra de Ambiente Susana Muhamad: que han cuestionado de frente al exmandatario local, el mismo que renunció tres meses antes de finalizar su mandato como alcalde de Medellín, y que tiene a 43 de sus exfuncionarios bajo la lupa de la Fiscalía por actuaciones en su mandato.

El vencedor de esta primera etapa, según se ha conocido, podría medir fuerzas ante aspirantes como los exembajadores Roy Berreras y Camilo Romero, el exdirector del DNP, Alex López; el exgobernador Carlos Caicedo, la senadora Clara López -que no quiso hacer parte de esta consulta, pese a ser del Pacto Histórico-, y, falta a ver, si estarán en esta escogencia personajes como la exalcaldesa Claudia López y el exembajador y excanciller Luis Gilberto Murillo.

El ganador de la consulta
El ganador de la consulta del Pacto Histórico buscará seguir el camino del hoy presidente, Gustavo Petro - crédito Colprensa

Los precandidatos del Pacto Histórico para la consulta interna:

  • Daniel Quintero (exalcalde de Medellín)
  • Gustavo Bolívar (exsenador y exdirector del DPS)
  • Susana Muhamad (exministra de Ambiente)
  • María José Pizarro (senadora)
  • Carolina Corcho (exministra de Salud)
  • Gloria Flórez (senadora y presidente de Colombia Humana)
  • Alí Bantú Ashanti (abogado y líder social)
  • Iván Cepeda (senador)
  • Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo)

Temas Relacionados

María José PizarroDaniel QuinteroGustavo BolívarSusana MuhamadGloria Inés RamírezCarolina CorchoGloria FlórezConsulta Pacto HistóricoPartido Pacto HistóricoGobierno PetroElecciones Presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

El mundo pide más café y Colombia juega un papel clave, así será la batalla por conquistar 200 millones de sacos en el mercado

El país cerró el último año con una producción de 14,6 millones de sacos, una cifra que no se veía desde 1992. El desempeño, avaluado en 21,9 billones de pesos, irrigó beneficios en 23 departamentos

El mundo pide más café

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Seis participantes afrontan el riesgo de abandonar el formato en su séptima temporada, mientras que las decisiones de David Sanín podrían marcar la pauta del reto

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá

Miguel Polo Polo se comparó con héroe del cine mientras avanza su recuperación por afectaciones cardíacas: “Parezco RoboCop”

El legislador informó que se sometió a un Holter, que mide la presión durante 24 horas, cada 15 minutos

Miguel Polo Polo se comparó

Alien: Earth conquista el ranking de las mejores producciones para ver hoy en Disney+ en Colombia

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Alien: Earth conquista el ranking

Jhon Arias guio y tuvo su primera victoria con Wolverhampton en Inglaterra: el colombiano avanzó de ronda en la Carabao Cup

El chocoano fue titular en el equipo de Vítor Pereira y fue fundamental para que el cuadro local remontara al West Ham en los minutos finales

Jhon Arias guio y tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dron explosivo fue inhibido por

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Alien: Earth conquista el ranking de las mejores producciones para ver hoy en Disney+ en Colombia

Piter Albeiro mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella y las redes reaccionaron: “¿Eligiendo a otro con mentalidad criminal?”

Julián Román se pronunció ante la precandidatura del padre de Miguel Uribe Turbay: “Todos a apoyar a este candidato”

Beéle superó a Karol G como el colombiano más escuchado a nivel mundial en Spotify

Deportes

Jhon Arias guio y tuvo

Jhon Arias guio y tuvo su primera victoria con Wolverhampton en Inglaterra: el colombiano avanzó de ronda en la Carabao Cup

Se le cayó el negocio a Carlos Cuesta y Galatasaray: qué pasó con la transferencia al Spartak de Moscú

James Rodríguez recibió respaldo, pese a que ya no es figura en León: “No necesita muchos minutos para demostrar su calidad”

Bolivia presentó su lista de convocados para las eliminatorias: así jugaría ante la selección Colombia

América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata